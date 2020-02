Bepillantás a világ legnagyobb fémipari házi kiállítására 2. rész

Teljes sebességgel előre!

Amire a DMG MORI a szavát adta, azt be is váltja. A globális piacvezető a teljes sebességre kapcsolással fémjelzett program első eredményeit a hagyományos pfronteni Nyílt Napokon mutatta be. A figyelem középpontjába az integrált digitalizálási koncepciók, úttörő műhelytechnológiák és az intelligens automatizálási megoldások kerültek.

my DMG MORI: egyedülálló ügyfélportál a szervizfolyamatok automatizálására

Az EMO-n debütált, egyedülálló hatékonyságot biztosító új my DMG MORI ügyfélportál látványos sikereket ért el az elmúlt öt hónapban. Néhány hét alatt 4 000 ügyfél regisztrálta ingyenesen a gépparkját. a cél azonban 2020 végéig a 20 000 felhasználó elérése. A berobbanás azzal magyarázható, hogy a my DMG MORI innovatív funkciók sorát teszi elérhetővé a műhelyben. Ide tartozik az integrált szabályozás, a felügyelet, valamint a dokumentációkezelés minden, a szerszámgépekkel kapcsolatos szerviztevékenységben.

A szervizigénylés a my DMG MORI-n keresztül gombnyomásra indítható. Az interaktív felépítésű szervizigénylési adatlap használatával kiküszöbölhetők az esetleges félreértések. Meghatározható a szerviztevékenység típusa és ha szükséges, fénykép, vagy videó is mellékelhető a hibajelenségről, amit közvetlenül az érintett szerviztechnikus kap meg. A nyomonkövetési funkció segítségével mindig átlátható a szerviztevékenységek állapota, még a pótalkatrész rendelések is percre pontosan nyomon követhetők. További előny, hogy a my DMG MORI egyedülálló szolgáltatásai nem csupán DMG MORI szerszámgépekhez használhatók. A WERKBLiQ karbantartási- és szervizplatformra történő, akadálymentes frissítéssel az ügyfelek a my DMG MORI összes szolgáltatásához hozzáférhetnek, amely a teljes gépparkjukra érvényes – beleértve az összes karbantartási művelet optimalizálását.

A szervizfolyamatok és pótalkatrész-kezelés automatizálására szolgáló my DMG MORI ügyfélportál a WERKBLiQ frissítéssel más gyártótól származó szerszámgépekhez is elérhető lesz

TULIP – egyszerű belépés a digitalizációba

Pfrontenben jelentették be a DMG MORI és az amerikai TULIP szoftvergyártó közötti együttműködést is. A Nyílt Napokon több száz hálózatba kapcsolt TULIP munkaállomáson keresztül lehetett bepillantást nyerni mindenekelőtt a helyi orsógyártási folyamatokba.

A TULIP alapkoncepciója az egyszerűség: applikációk segítségével manuális gépkezelési vagy összeszerelési műveleteket elemeznek lépésről lépésre, amit a megfelelő adatokkal egészítenek ki. A rendszer végigkíséri a gépkezelőt minden egyes műveletelemen és minden releváns adatot elment a folyamat során. Az applikáció könyvtárában rendkívül sok adaptálható „műveletelemből” választható ki az adott művelet leképezéséhez szükséges elem. A felhasználók a TULIP kódolatlan platformjával bármilyen programozási- vagy IT-előképzettség nélkül készíthetnek gyártási applikációkat. A DMG MORI az embert helyezi a digitalizáció középpontjába és meghagyja a felhasználó felelősségét a műhelyben, így meggyőződése, hogy a TULIP jelentősen megkönnyíti a kis- és középvállalkozások számára a belépést a digitális gyártás világába.

up2parts: mesterséges intelligenciával támogatott folyamatoptimalizálás

A DMG MORI újabb mérföldkövet ért el az up2parts szoftvercégbe történő stratégiai beruházással, amivel elérhetővé vált a mesterséges intelligencia a fémmegmunkálás számára. A partnerség célja a folyamattervezés leegyszerűsítése és felgyorsítása a mesterséges intelligenciával támogatott geometriai komponens-felismeréssel – különösen azon DMG MORI ügyfelek számára, akik maguk is szolgáltatást kínálnak. Ezen tervek alapján egyedi alkatrészekre is szakszerű árkalkulációk készíthetők virtuálisan, valós időben.

Folytatjuk

Molnár László

