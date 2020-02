Bepillantás a világ legnagyobb fémipari házi kiállítására 1. rész

8 000 szakmai látogató ismerhette meg a jövő gyártástechnológiáját a DMG MORI pfronteni Házi Kiállításán.

Címkék: automatizálás digitalizálás DMG MORI forgácsolás Házi Kiállítás Pfronten szerszámgépipar

A koronavírus miatti biztonsági intézkedések miatt a legóvatosabb becslések szerint is több száz érdeklődő végül nem utazott el a 2020. február 11-15. között tartott Házi Kiállításra, de így is mintegy 8 000 szakmai látogató ismerhette meg a kiállított 45 csúcstechnológiás gépet és 15 automatizálási megoldást – köztük négy világpremiert.

A japán-német gépipai óriáscég még a kihívásokkal teli időben sem veszi vissza a tempót és jelentős beruházásokat hajt végre a pfronteni telephelyen. „Stabil alapunk van ahhoz, hogy fejlesszük a cég jövőjét képező stratégiai területeket és a gyárainkat felkészítsük a jövő gyártási kihívásira – jelentette ki Christian Thönes, a DMG MORI igazgatótanácsának elnöke. – A vállalat gépgyártóból fokozatosan a feldolgozóipar megoldás szállító partnerévé fejlődik. Még a jelenlegi nehezebb gazdasági körülmények között is vannak szárnyaló piacok, tipikusan ilyen az USA. Ha ágazatot kellene mondanom, akkor a légiipart tudnám kiemelni, Az európai ügyfelek döntési folyamata jellemzően hektikusabb, mint a távol-keleti, de bízunk abban, hogy a tavasz itt is meghozza a kilábalást. Abban biztosak vagyunk, hogy az autóipari fellendülés és a túlélés záloga továbbra is az innováció. ”

A DMG MORI ennek megfelelően 2019-ben mintegy 20 millió eurós beruházással erősítette meg Pfronten a cégen belüli kiemelt szerepét. Ennek keretében többek között új logisztikai csarnokot építettek, a monoBLOCK sorozat összeszerelő üzeme pedig 1200 m²-rel bővült. Az „Excellence Factory monoBLOCK” hamarosan új összeszerelési koncepcióval fejlődik tovább: az anyagáramlást önvezető anyagmozgató járművek (AGV-k) végzik majd. A rendkívül hatékony folyamatok biztosítják a termelékenység fenntartható növelését. 2020-ban a DMG MORI ismét nyolcszámjegyű összeget fektet majd be Pfrontenben.

A célkitűzés tehát nem más, mint a teljes értéklánc mentén növelni a gyártó cégek termelékenységét. „Nagyobb szükség van erre, mint gondolnánk – magyarázta dr. Masahiko Mori, a DMG Mori Co., Ltd. elnöke. – Több mint egymillió 20 évnél idősebb szerszámgép üzemel ma is a világ minden táján. Ezekben a gépekben lassú a vezérlés, pontatlan a hajtástechnika és nem elég erőteljes az orsó. A mesterséges intelligencia integrációja azonban cott kezdődik, hogy ilyen képességekkel bíró termelőberendezéseket állítunk üzembe.”

Dr. Masahiko Mori, a DMG Mori Co., Ltd. elnöke

Dr. Mori véleménye szerint a 2020-as évek az öttengelyes megmunkálás és az additív gyártás térhódítása mellett a teljes folyamatintegráció évtizedének számít majd. A mérés, az anyagleválasztás, a forgácseltávolítás, az automatikus ki- és berakodás több nem különül el egymástól egyes lépésekre, hanem egységes folyamatot alkot.

Stabil és innovatív hozzáállás a nehéz időkben

“Továbbra is teljes sebességgel haladunk előre!” – jelentette ki Christian Thönes még a szeptemberi EMO szakkiállításon. És a DMG MORI be is tartotta a szavát. A 2020. február 11-15. között megrendezett hagyományos Nyílt Napok a japán-német konszern a digitalizáció és az automatizálás fejlesztése terén kivívott vezető szerepét demonstrálta. A figyelem középpontjában az összes szerszámgép esetén alapfelszereltségbe tartozó, végpontok közötti csatlakoztatás lehetősége, az összes létező verzióhoz elérhető CELOS frissítés, az my DMG MORI új ügyfélportál, valamint a digitalizáció világába ideális belépőt jelentő TULIP álltak. A gyártó az automatizálási tapasztalatát leginkább azzal demonstrálja, hogy egyetlen forrásból kínál teljes megoldást. A több mint 7500 m²-es kiállítótéren úttörő megmunkálási koncepciók sorakoztak fel a forgácsolás és az additív gyártás témakörében. A rendezvényen három világpremier – a forradalmian újszerű, univerzális, vízszintes tengelyű DMC 65 H monoBLOCK megmunkálóközpont, a moduláris PH CELL palettakezelő rendszer, illetve a LASERTEC 400 Shape lézeres megmunkálógép – is bemutatkozott.

A DMG MORI 2020. február 11-15. között tartott hagyományos Nyílt Napjain a digitalizáció és az automatizálás került a középpontba

Integrált digitalizáció: szervizoptimalizáció a végpontok között

Kevés vállalat képes évek óta olyan sikeresen bővíteni és fejleszteni a szerszámgépek termékpalettáját digitális szolgáltatásokkal, mint a DMG MORI. Ebből a szempontból úttörő jelentőségűnek számít az applikáció alapú CELOS vezérlő, amelynek világpremierjét a 2013-as EMO kiállításon tartották. Azóta sok élvonalbeli, jövőbe mutató innováció kapcsolódott a vezérléshez. Napjainkban – a vezérlők világában egyedülálló módon – világszerte több, mint 20 000 DMG MORI szerszámgépet vérteztek fel CELOS vezérléssel. Szintén sikertörténetnek számít a DMG MORI TERVEZÉS & VEZÉRLÉS, valamint a gyártófüggetlen WERKBLiQ karbantartási platform bevezetése is. Az ADAMOS GmbH egyik alapítójaként a cég a platformtechnológia korában a hálózatba kapcsolt értékteremtés mentén jelölte ki a fejlődés irányát. Az EMO 2019 kiállításon ezenkívül több újdonság is bemutatkozott:

A DMG MORI Connectivity biztonságos hálózatba kapcsolást kínál a DMG MORI szerszámgépek és a kiválasztott, egyéb gyártótól származó gépek között.

A CELOS ügyfelei egy PLC-független CELOS frissítést kapnak az aktuális verzióra. Az akciós az elmúlt hat évben megjelent összes CELOS verzióra érvényes.

Az új DMG MORI PÁRBESZÉD kezelőfelülete egyénileg személyre szabható, és az ügyfél a DMG MORI Connectivity-vel egy pillanat alatt láthatja a hálózatba kapcsolt minden szerszámgép és egység releváns információit.

Folytatjuk

Molnár László