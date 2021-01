Beelőzték a járműipart

Címkék: autógyár autógyártás autóipar autóipari beszállító automatizálás élelmiszeripar Észak-amerika gumiipar ipari robot műanyagipar robot robotika

2020-ban fordult elő először, hogy az észak-amerikai autóipar robotikai megrendeléseit megelőzték a többi iparágból származó megrendelések. 2020 negyedik negyedéve ráadásul a robotpiac második legjobb negyedévének bizonyult.

A nem a gépjárműiparból származó robotpiaci megrendelések volumenét most először haladták meg az egyéb szektorokból érkező megrendelések Észak-Amerikában. Az észak-amerikai robotpiac 3,5%-kal növekedett 2020-ban, ami nagyban köszönhető az erős negyedik negyedévnek, ami a régió valaha volt második legjobb negyedévének bizonyult, 63,6%-os növekedéssel 2019 negyedik negyedévéhez képest.

Az Automation Advancing Automation Association (A3) égisze alá tartozó Robotikai Ipartestület (RIA) iparági statisztikái szerint az észak-amerikai vállalatok 2020-ban 31 044 robotot vásároltak 1 572 milliárd dollár értékben. A negyedik negyedév forgalma 9 972 darab volt 479 millió dollár értékben.

„A világjárvány ellenére növekvő érdeklődést tapasztalunk a robotikai és automatizálási megoldások iránt – jelentette ki Jeff Burnstein, az A3 elnöke. – Ígéretes látni a robotika növekedését az új alkalmazásokban, amelyek a felhasználók sokkal szélesebb körét képesek elérni.”

Az élettudományok rendelései éves szinten 69%-kal, az élelmiszer- és fogyasztási cikkek 56%-kal, a műanyag- és gumiipar 51%-kal bővültek, míg az autóipari megrendelések 39%-kal növekedtek 2020-ban.

„2020-ban két olyan tendenciát tapasztaltunk, amelyek elősegítették a nem autóipari megrendeléseinek előretörését – mondta John Bubnikovich, a KUKA Robotics észak-amerikai regionális vezérigazgatója. – Az automatizálási kompetencia szintje általános növekedett az iparban és sok szektor vált érettebbé a technológiára. Másodszor, a fogyasztói magatartás jelentősen megváltozott, és a váltás által támasztott elvárásokat nehéz kielégíteni automatizálás nélkül.” Bubnikovich szerint ugyanakkor az ellátási lánc megszakadása és a munkaerő instabilitása felgyorsította az automatizálási stratégiák végrehajtását. Ugyanezeket a trendeket más robotgyártók is megerősítették.

„A vásárlói magatartás a világjárvány miatt megváltozása rekordszámú robot üzembe helyezést vont maga után, hogy lehetővé tegyék a megrendelések teljesítését az e-kereskedelem keretrendszerében. A szociális távolságtartásra vonatkozó szabályok csak erősítették a trendet – mondta Dean Elkins, a Yaskawa Motoman szegmens vezetője. – Robotokkal gyártották a személyi védő- és tesztelő berendezések, valamint a társadalom egészségének és biztonságának megőrzéséhez szükséges orvostechnikai eszközök nagy részét is.”

„A nem autóipari ágazatokban jelentősen megnőtt az aktivitás, mivel az ügyfelek arra összpontosítanak, hogy gyártósoraikat rugalmasabbá tegyék, és hatékonyan valósítsák meg a magas változékonyságú, alacsonyabb volumenű gyártást a folyamatosan változó vásárlói igényeknek megfelelően – mondta Mark Joppru, az US ABB Robotics and Machine Automation alelnöke. – Az élelmiszeripari alkalmazásokban például, ahol a robotokat hagyományosan az egyszerűbb folyamatok automatizálására használták, mint például a dobozok mozgatása, egyre inkább megjelennek a robotok a nagyobb értékű folyamatokban is, például az az élelmiszer közvetlen elkészítésében, ami növeli az élelmiszer-biztonságot és a higiéniát. A trend nem újdonság, de a vírushelyzet megváltoztatta az ügyfelek prioritásait és felgyorsította a robotika bevezetését.”

2020 augusztusában az A3 az ellátási láncok leterheltségéről és a COVID-19 okozta gazdasági bizonytalanságról számolt be. Alex Shikany, az A3 alelnöke megjegyezte, hogy a megrendelések csökkenése ellenére az iparág vezetői optimisták voltak 2020 hátralévő részére vonatkozóan, vagyis előre látták az erős évzárást.

„A világjárvány kikényszerítette az automatizálási beruházásokat – foglalta össze a tapasztalatokat Mike Cicco, a FANUC America elnök-vezérigazgatója. – Hagyományosan a vállalatok költségek csökkentése, a teljesítmény növelése és a minőség javítása érdekében hajtottak végre automatizálási beruházásokat. megjelent azonban egy új tényező, ami rra készteti a gyártókat, hogy felülvizsgálják ellátási láncukat a rugalmasság növelése, a zavarok minimalizálása és az ügyfelekhez való közelség érdekében. Ezzel a gondolkodásmóddal több lehetőség kínálkozik a robot alkalmazások átméretezésére is, különösen a nagyobb vállalatok esetében. Az automatizálás kiaknázatlan területei ígéretes lehetőségek iparágunk számára, mert úgy tűnik, a határ valóban a csillagos ég.”