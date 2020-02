Bátor megoldások a hatékony intralogisztikához

Már jóval a LogiMAT 2020. március 10-i ünnepélyes megnyitója előtt elmondható, hogy a szakvásár idén több eddigi rekordot is átad a múltnak

A minden eddiginél több kiállítót felvonultató szakkiállítás az intralogisztika minden területén tartalmaz majd innovációkat, amelyek közül sok még a világon sehol sem került a nagyközönség szeme elé. A LogiMAT a világ minden tájáról több mint 1 650 kiállítót vonz majd Stuttgartba, hogy bemutassák legújabb innovációikat a legmodernebb intralogisztikai megoldások és az intelligens folyamatirányítás területén.

Az intralogisztikai megoldások és folyamatmenedzsment 18. nemzetközi szakkiállítását 2020. március 10–12. között rendezik a stuttgarti Kiállítási Központban. „A digitalizálás jelentősége minden üzleti szereplő számára ismert – jegyezte meg Michael Ruchty, a LogiMAT kiállítási igazgatója az EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH képviseletében. – De minden felmérés azt mutatja, hogy sokan még nem vágtak bele a tényleges megvalósításba. Nem tisztult le, hogy merre vezet majd a technológia, és mindaddig, amíg ez a hatalmas információhiány nem szűnik meg, számos cég vonakodik vállalni a beruházásokat."

Az intralogisztika vezető globális platformjaként a LogiMAT kétféle módon kezeli ezeket az igényeket. Először: a bemutatott innovációk a vezető fejlesztők és szolgáltatók legmodernebb megoldásainak keresztmetszetét képviselik. Másodszor: az átfogó kísérőprogram szakértői fórumokat, panelbeszélgetéseket, gyakorlati esettanulmányokat, kutatási ötleteket és vállalati prezentációkat is magában foglal, amelyek segítik a vállalkozásokat a hosszú távú intralogisztikai stratégiájuk kidolgozásában. A LogiMAT 2020 hivatalos mottója éppen ezért „Intralogisztikai megoldások első kézből: Víziók – Innovációk – Megoldások”.

A 18. LogiMAT a stuttgarti Kiállítási Központ mind a tíz kiállítási csarnokát – 2. csarnokot, a keleti bejárat előcsarnokát és az átriumot, valamint az 1. csarnok galériáját is beleértve – elfoglalja, ami 1 450 négyzetméterrel nagyobb kiállítási területet jelent a tavalyi rendezvényhez képest. „Az utolsó négyzetméter is elkelt” – erősítette meg Ruchty. A több mint 125 000 négyzetméterre bővült LogiMAT 2020 új rekordot állít majd fel a több mint 1 650 kiállítóval, amelyek közül 300 első alkalommal állít ki a vásáron.

A 2020-as vásár másik trendje a nemzetközi kiállítók növekvő részesedése. Az összesen 495 cég 5%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és idén már a kiállító cégek 30%-a érkezik Németországon kívülről – Kínából 74, Dél-Koreából 4, Tajvanról 3 és az Egyesült Államokból 14. A szervezők arra számítanak, hogy a háromnapos rendezvényen több mint 65 000 iparági szakember vesz majd részt. A múltbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy a résztvevők csaknem fele konkrét befektetési tervekkel érkezik Stuttgartba.

Digitális útvonal- és látogatástervező

A tíz kiállítási csarnokban a kiállító cégeket témakör szerint csoportosították, a látogatók így gyorsan megtalálják a számukra fontos megoldásokat. A látogatók egy „digitális útvonalat” is létrehozhatnak a szervező új és továbbfejlesztett mobilalkalmazásával. A felhasználóbarát alkalmazás ábécésorrendben, csarnokbeosztás szerint és országonként is listázza a kiállítókat. Még az egyes csarnokokban is rá lehet keresni a kiállítókra termékkör szerint. „Ez különösen a 6. és a 7. csarnok látogatói számára hasznos, ahol számos különféle szegmens kapott helyet” – magyarázta Ruchty. A látogatók egy nyomtatott útmutatót is igényelhetnek, amely a kiállítói könyvtárt, a csarnokok térképeit és a teljes kísérőprogramot is tartalmazza.

A szervezők nagyrészt megtartották a kiállítók csoportosítására vonatkozó bevált koncepciót: az 1. (a galériát is beleértve), a 3., az 5. és a 7. csarnok a berendezés- és rendszergyártóké, áttekintést nyújtva a legújabb termékekről, innovációkról és rendszermegoldásokról a raktározás, a megrendeléskezelés és a kiszállítás területein. A már ismert innovációk az integrált berendezéstervező rendszerek, a skálázható megoldások, valamint az egységes végponttól végpontig terjedő folyamatirányítási rendszerek terén születtek. A kiállítás alkalmazásbővítményeket és innovációkat vonultat fel a digitalizálás már bevált eszközökkel és rendszer-technológiával történő megismeréséhez is.

A kifejezetten a kiskereskedelmi logisztikai folyamatokra koncentráló TradeWorld információs platform kiemelt helyet kapott a keleti bejárat átriumában, ahol a kereskedelmi folyamatok automatizálásához mutatnak be digitális megoldásokat a kiállító cégek. „Az átriumban felvonultatott számos intralogisztikai termék és rendszer megkönnyíti a folyamatok zökkenőmentes áramlását az e-kereskedelemben és az összes értékesítési csatornában – jelentette ki Ruchty. – A TradeWorld így azon kiállítók középpontjába került, amelyek speciális megoldásokat kínálnak a kereskedelmi folyamatok digitalizálásához és automatizálásához. A TradeWorld a három nap során szakértői fórumokat és panelbeszélgetéseket is tart majd, amelyek betekintést nyújtanak a folyamatok hatékony megtervezéséhez és kezeléséhez.”

Egy csokorba gyűjtött AGV-k

Az automata irányítású járművek (AGV-k) egyre növekvő szerepet játszanak az intralogisztikában. A 2. csarnokban egy vadonatúj kiállítási terület jött létre kifejezetten a mobil anyagmozgatás és a begyűjtő robotok bemutatására, a látogatók így „egy pillantással” felmérhetik a legújabb technológiákat.

A legismertebb targoncagyártók, valamint az anyagmozgatási technika legnagyobb szereplői a 7., 9. és 10. csarnokban mutatják be a targoncák, a vontatók, az anyagmozgató rendszerek, valamint a vezetői asszisztencia és a flottamenedzsment-rendszerek területén kifejlesztett innovációikat. Az elektromobilitás felé mutató trend hatására a kínálat az innovatív ömlesztett doboz kezelő megoldásoktól a vezetősegéd-rendszerek új biztonsági és párbeszédfunkcióin át az elektromos targoncák vadonatúj vezetőfülke-modelljéig tart. A portfólió a kompakt többirányú oldalrakodókat és az AGV automatizálási megoldásokat is magában foglalja. A 8. és 10. csarnokok közti két szabadtéri terület az új targoncák élő demonstrációira szolgál majd.

A 8. és a szomszédos 6. csarnokban helyet kapó intralogisztikai szoftverek fejlesztői és kereskedői már az AI-folyamatokat és módszereket is beépítik legújabb megoldásaikba. A stand látogatói megismerhetik, hogy az új szoftvermegoldások és -funkciók miként épülnek be a telematikai, szállítmányozási és raktárkezelési ökoszisztémákba. A vámkezelés, a szállítás és az exportellenőrzés területén is új dimenziókat nyitnak a folyamatok automatizálásából fakadó előnyök.

Végül, de nem utolsósorban, a 4. és 6. csarnokban kapnak helyet a kiegészítő termékcsaládok (tárolók és címkézési technológiák, csomagolás- és méréstechnika) fejlesztői és gyártói az új mérés- és címkézéstechnológiai megoldások, vonalkódolvasók, valamint vonalkódformák és anyagok bemutatásához.

Az intralogisztikai megoldások és folyamatmenedzsment 18. nemzetközi szakkiállítása változatos kísérőprogrammal – több mint 30 szakértői fórummal, több mint 250 nemzetközileg elismert előadóval és három élő rendezvénnyel – is büszkélkedhet. „A LogiMAT 2020 ismét rengeteg információt ad át, széles körű áttekintést nyújt a legújabb innovációkról, és jövőbe mutató megoldásokat mutat be az intralogisztika teljes skálájához – zárta a beszélgetést Ruchty. – Dióhéjban: kötelező program mindenki számára, aki fenntartható versenyképességet akar megvalósítani a legkorszerűbb intralogisztikai megoldások és az intelligens folyamatirányítás révén.”

www.logimat-messe.de