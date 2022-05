Az ipari hálózatok piaci részesedése 2022-ben

Folyamatosan növekszik az ipari hálózatok száma a kihívásokkal teli idők ellenére

A HMS Networks minden évben elemzi az ipari hálózatok piacát, hogy megbecsülje az új csatlakoztatott csomópontok eloszlását a gyári automatizálásban. Az idei tanulmány azt mutatja, hogy az ipari hálózatok piaca 2022-ben várhatóan 8%-kal növekszik majd.

A legnagyobb növekedést továbbra is az ipari Ethernet mutatja, ami jelenleg az összes új telepített csomópont 66%-át teszi ki (tavaly 65%). A terepi buszok piaci részesedése 27% (28), míg a vezeték nélkülieké továbbra is 7%. A hálózati rangsorban az első helyen a PROFINET és az EtherNet/IP osztozik17%-os piaci részesedéssel, de gyorsan zárkózik a jelenleg 11%-on álló EtherCAT.

A HMS Networks bemutatta az ipari hálózatok piacáról készített éves elemzését, globálisan összpontosítva a gyárautomatizáláson belüli új telepített csomópontokra. Az ipari ICT (információs és kommunikációs technológia) megoldásainak független szállítójaként a HMS jelentős rálátással rendelkezik az ipari hálózatok piacára. A 2022-es tanulmány a terepi buszok, az ipari Ethernet és a vezeték nélküli technológiák becsült piaci részesedését és növekedési ütemét tartalmazza.

A tanulmányban a HMS arra a következtetésre jutott, hogy az ipari hálózatok piaca továbbra is növekszik, és a teljes piac növekedése 2022-ben várhatóan +8% lesz, ami visszatükrözi a hálózati kapcsolódás növekvő jelentőségét a gyárakban.

Piaci részesedések 2022-ben a HMS Networks szerint – terepi busz, ipari Ethernet és vezeték nélküli megoldások

Folyamatosan növekszik az ipari Ethernet részesedése

A 10%-os növekedéssel az Industrial Ethernet továbbra is piaci részesedéssel rendelkezik. Az ipari Ethernet jelenleg a gyári automatizálás új telepített csomópontjainak globális piacának 66%-át teszi ki (a tavalyi 65%-hoz képest). Az első helyen 17%-os piaci részesedéssel az EtherNet/IP és a PROFINET osztoznak, de nagyot ugrott előre az EtherCAT, amely 11%-os piaci részesedéssel először éri el a kétszámjegyű arányt. A Modbus-TCP is jól teljesít, piaci részesedése 6%-ra nő.

Újra teret hódítanak a terepi buszok

A terepi buszok piaci részesedése 27% a tavalyi 28-hoz képest. A számok mögött azonban egy érdekes tény is meghúzódik, mivel a HMS arra a következtetésre jutott, hogy az egy százalékos piaci részesedés vesztés ellenére a telepített terepibusz-csomópontok tényleges száma 2022-ben várhatóan 4%-kal nő a tavalyihoz képest, több éves csökkenést követően. A magyarázat vélhetően az, hogy a gyárak a kialakult ipari hálózati megoldásokat részesítik előnyben olyan bizonytalan időkben, mint amit a világjárvány és alkatrészhiány jelent.

7%-os piaci részesedéssel továbbra is a PROFIBUS a leggyakrabban telepített terepi busz, ezt követi a Modbus-RTU 5%-kal és a CC-Link 4%-kal. Érdekes módon a Modbus TCP és RTU technológiát továbbra is széles körben használják a modern gyárakban is, amelyek együttesen a tavalyi évhez hasonlóan 2022-ben is a piac 11%-át teszik ki.

Vezeték nélküli felhasználói esetek– az 5G hatása még várat magára

A vezeték nélküli hálózat 8%-kal növekszik, ami megegyezik a hálózati piac általános növekedési ütemével, így továbbra is 7%-os piaci részesedéssel rendelkezik. A tipikus felhasználói esetek közé tartoznak a kábelcsere-alkalmazások, a vezeték nélküli gépekhez való hozzáférés és a mobil ipari berendezésekhez történő csatlakozás. A piac továbbra is várja az 5G bevezetését és hatását a következő generációs gyári automatizálási rendszerekben.

Anders Hansson, a HMS Networks marketing igazgatója

Az ipari hálózatépítés kulcsfontosságú a gyártás termelékenysége és fenntarthatósága szempontjából

„Az ipari hálózatépítés jelenti a kulcsot a termelékenységi és fenntarthatósági célok eléréséhez és ez a fő hajtóereje az ipari hálózati piacon tapasztalható növekedésnek – jelentette ki Anders Hansson, a HMS Networks marketing igazgatója. – A gyárak folyamatosan azon dolgoznak, hogy ne csak a termelékenységet és a fenntarthatóságot, hanem a minőséget, a rugalmasságot és a kiberbiztonságot is optimalizálják, és tudjuk, hogy ennek eléréséhez is kulcsfontosságú a robosztus ipari hálózat. Bár minden hálózati területen növekedést tapasztalunk, különösen érdekes, hogy ismét növekedésnek indulnak a bevett terepibusz-technológiák.”

Regionális hálózati változatok

Az EtherNet/IP és a PROFINET vezető szerepet tölt be Európában és a Közel-Keleten, a PROFIBUS és az EtherCAT állnak a második helyen. További népszerű hálózatok a Modbus (RTU/TCP) és az Ethernet POWERLINK. Az Egyesült Államok piacát az EtherNet/IP uralja, erőteljesen fejlődik és egyre nagyobb piaci részesedést szerez az EtherCAT. A PROFINET egy széttagolt ázsiai piacot vezet, ezt követi az EtherNet/IP és az olyan erős versenyzők, mint a CC-Link/CC-Link IE Field, EtherCAT, PROFIBUS és Modbus (RTU/TCP).

Háttér:

A tanulmány a HMS 2022-re vonatkozó becslését tartalmazza a Factory Automation új telepített csomópontjainak száma alapján. A csomópont egy ipari terepi hálózathoz csatlakoztatott gép vagy eszköz. A nyilvánosságra hozott számok a HMS konszolidált számait képviselik, figyelembe véve az iparágban dolgozó kollégák meglátásait, saját értékesítési statisztikáinkat és a piac általános megítélését.