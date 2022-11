Az építőiparban fára állítják át a vágányokat

Címkék: árverés aukció építőipar használt gép online platform online portál Surplex

A fenntartható építkezésre történő átállás feltartóztathatatlan. 2030-ben az EU-ban már csak klímasemleges új épületeket fognak engedélyezni. Ehhez a bizonyul megfelelő építőanyagként. A fa ugyanis tárolja a szén-dioxidot, továbbá olyan hazai és megújuló erőforrás, amely tökéletesen alkalmas a körforgásos gazdaság számára. A faházak építése egyre nagyobb lendületet kap, összehozva az építőipart és a fafeldolgozókat. A megfelelő gépek használtan is beszerezhetők. Többek között ez is hozzájárul a fenntarthatósághoz.

Az EU-ban óriási a lakáshiány. A megfizethető lakások iránti kereslet pedig egyre nő, mivel a népesség folyamatosan nő, vidékről a városokba költözve. Ezt a politikusok is felismerték, és minden eddiginél nagyobb mértékben támogatják a lakásépítést. Franciaország évi 110 000, Németország pedig még ezen is túlszárnyalva 400 000 új lakás építését tervezi. Ambiciózus célok ezek – különösen úgy, ha az EU klímacéljait és az építőipar jelenlegi helyzetét is figyelembe vesszük.

Rendkívül nehéz feladat lesz a klímacélok elérése az építőiparban, ugyanakkor a megfizethető lakhatás biztosítása. A nagy összegű támogatásoknál pedig figyelembe kell venni, hogy az iparág jelenlegi fejleményeit még nem vették figyelembe. A lakásépítés iránti kereslet az erőteljesen emelkedő nyersanyag- és energiaárak miatt jelentősen visszaesett. A megrendelések lemondása nyomást gyakorol az építőipari vállalatokra, az emelkedő kamatlábak és az infláció ugyanis csökkenti a megbízók beruházási kapacitásait.

Egy berlini irodaház építése: A fából készült modulokkal az építkezési projektek gyorsan és klímabarát módon valósíthatók meg (© Jarama / Shutterstock.com)

Az EU vezető szerepe a klímaváltozás elleni küzdelemben

A Fit for 55 terv célja, hogy 2030-ra az egész EU-ban kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét legalább 55 százalékkal csökkentse (az 1990-es kibocsátáshoz képest). A célkitűzés szerint 2050-re Európának még a klímasemlegességet is el kell érnie. Ennek elérése érdekében 2030-tól csak klímasemleges új épületeket fognak engedélyezni.

A jövőben a támogatások figyelembe fogják venni az építési projektek szürke energiájának, illetve szürke kibocsátásának mennyiségét. A szürke energia az az energiamennyiség, amelyet egy építési projekt a teljes életciklusa során igényel – az építőanyagok gyártásától, tárolásától kezdve azok kiszállításán át egészen az épület eladásáig és esetleges ártalmatlanításáig. A szürke kibocsátást hasonlóképpen az építkezések és az építőanyagok gyártása során keletkező kibocsátást nevezzük. Az ENSZ becslései szerint ez a globális CO 2 -kibocsátás mintegy 40 százalékáért felelős, az erőforrások felhasználásának pedig több mint fele az építőiparra vezethető vissza. A szürke kibocsátás csökkentése az építőanyagok és a kivitelezés életciklus-orientált kiválasztásával valósítható meg.

Körforgásos gazdaság: Holisztikus nyersanyag-felhasználás

Ha fenn szeretnénk tartani vagy akár javítani szeretnénk az emberek életszínvonalát a környezet védelme mellett, akkor a gazdasági növekedést és a nyersanyagok iránti keresletet le kell választani egymásról. A körforgásos gazdaság lehetővé teheti ezt. Ez a megközelítés ezért az klímaváltozás elleni küzdelem alappillére. A körforgásos gazdaság emellett az ellátási láncoktól is függetlenséget teremt. Végül pedig még pénzt is megtakarít.

Milyen anyag alkalmas? A körforgásos gazdaságban az adott anyagnak két kiemelt szempontnak kellene megfelelnie. Egyrészt elsősorban anyagként (és nem égési anyagként) kellene sokoldalúan felhasználhatónak lennie, másrészt pedig lépcsőzetes felhasználást kellene lehetővé tennie. Ez azt jelenti, hogy egy nyersanyagnak egymás után többször is felhasználhatónak kell lennie termékek előállításához. A lépcsőzetes felhasználás végén aztán a maradék- és a hulladékanyagok végső hőhasznosítására kerül sor.

A fából készült előre gyártott házak egyre nagyobb piaci részesedést érnek el (© brizmaker / Shutterstock.com)

A fa, mint a körforgásos gazdaság megtestesítője

A fenti feltételek mind teljesülnek a fa esetében. A faipar a körforgásos rendszer megvalósításának egyik legkiválóbb példája. A fát rendkívüli tartósság jellemzi, továbbá újrahasznosítható. A sokoldalú alkalmazhatóság minimális hulladékot eredményez, mivel a fafeldolgozás szinte minden mellékes eljárása más eljárások nyersanyagává válhat. A fatörzsekből furnér és tömörfa, majd forgács- és farostalapú termékek készülnek, mielőtt a további maradványokat a vegyiparban használnák fel. Az életciklus végén a biológiai lebonthatóság vagy az optimális termikus felhasználás áll. A fafelhasználás további előnyei nyilvánvalóak: A fa megújuló és hazai nyersanyag, amely hosszú távon képes megkötni a szén-dioxidot. Ennek köszönhetően a faanyagból megvalósított házépítés a legalacsonyabb szürke kibocsátású építőipari ágazat.

Nem tévút: fa az építőiparban

Érdekesség: A világ legmagasabb faháza 2019 óta áll Norvégiában. A Mjøstårnet 85,4 m magas. 18 emeletén egy szálloda, lakások, irodák, egy étterem található és még egy úszómedence is helyet kapott. Építéséhez összesen 2 600 köbméter fát használtak fel. Ez a famennyiség egyedül a norvég erdőkben mintegy 55 perc alatt újratermelődik.

Az épület teherhordó szerkezetei rétegragasztott fából készültek. A lépcsőházakhoz, liftaknákhoz és erkélyekhez rétegelt-ragasztott falpaneleket alkalmaztak. Az faanyag a környék fenntarthatóan kezelt erdeiből származik. Az építés során moduláris összeszerelést alkalmaztak. A méretre vágott és előfúrt faanyagot a helyszínen szerelték össze akár ötemeletes egységekké, amelyeket aztán daruk segítségével építettek össze. Ez a magassági rekord valószínűleg nem fog sokáig tartani, mert jelenleg világszerte új, fából készült felhőkarcolók építése van folyamatban.

Azonban még a kevésbé látványos építkezéseknél is széles körben elterjedt és gyakorlatban bevált a fa alkalmazása. A favázas építkezés olyan építési rendszer, melyben a ház alapváza fagerendákból épül. Erre a vázra aztán szigetelt fapaneleket rögzítenek falként és mennyezetként. Az Egyesült Államokból származó favázas építkezés könnyűszerkezetes építési módként ismert. Németországban azonban a legtöbb épület mégis tömör szerkezetű építési móddal készül, melyben minden falelem önálló alkotóelem, amelyet minden oldalról fakeret vesz körül.

Egy másik rendkívül népszerű építési rendszer az előregyártott építés, mivel fából gyorsan, klímabarát módon és olcsón lehet építeni. A fa kiváló szigetelési értékekkel rendelkezik, a faházakat ezért jó energiahatékonyság jellemzi. Így a sorházas és moduláris építkezés, valamint az emeletek ráépítése hozzájárulhat a lakáshiány problémájának megoldásához és a klímavédelemhez egyaránt.

Ez az IVECO tehergépjármű (gyártási év: 2016) 2022. 12. 15-ig kerül árverésre más építőipari berendezésekkel együtt (© Surplex)

Fenntartható használt gépek

A használt gépek kereskedelme a gépek lépcsőzetes felhasználásának egyik fokozata, amely így hozzájárul a körforgásos gazdaságához a gép- és berendezésgyártás terén. Minden egyes használt gép jelentős mennyiségű üvegházhatású gázt és nyersanyagot takarít meg az újonnan gyártott gépekhez képest. A Surplex ipari aukciós házban árverésre kerülő évi mintegy 55 000 gép és berendezés évente kereken 1 300 tonna CO 2 -csökkentésről gondoskodik.

A faházak építéséhez egyrészt különböző famegmunkáló berendezések szükségesek a házmodulok gyártásához, azok építkezésen történő összeszereléshez pedig másrészt építőipari gépek válnak szükségessé. A kotrógépektől kezdve a darukon át egészen a tehergépjárművekig, a lapfűrésztől kezdve a fúrógépeken át egészen a marógépig – a Surplex használtgép-piacán szinte minden megtalálható, amire az építtetőknek és famegmunkálóknak szükségük van. Csak úgy érhető el fordulat a klímaváltozás terén, ha mindenki hozzájárul ehhez.