Az elmúlt pár év „gázos” tapasztalata

A vírusfertőzés elleni védekezés és a hegesztési védőgázok kezelésének párhuzama

Címkék: hegesztés hegesztéstechnika hegesztő rehm Rehm Hegesztéstechnika Kft. védőgáz védőgázos hegesztés

A hegesztés minőségi és gazdaságossági kérdéseivel foglalkozva a védőgáznak mindig kiemelt jelentősége volt számomra. A MIG/MAG eljárással kapcsolatban elmondhatjuk, ahogy az elnevezésekről általában, hogy az eljárás „névadói” mind egyaránt fontosak, sőt meghatározó jelentőségűek az eljárás sikeres alkalmazása szempontjából.

Védőgázos huzalelektródás ívhegesztés: a gáz – a huzal – és a hegesztőgép

A három közül pedig a védőgáz a legtitokzatosabb. Láthatatlan, megfoghatatlan, és csak azt érzékeljük, hogy elfogyott, akkor pedig tölteni, cserélni, hozni, venni kell, mert nélküle nem megy a hegesztés. Az 1. ábrán, amely sokak számára ismerős, láthatjuk is azt, hogy a védőgáznak rendkívül összetett a hatásmechanizmusa. A folyamatra és a végeredményre egyaránt jelentős a hatása, így érdemes komolyan venni.

1. ábra: A védőgáz szerepe

Befolyásolja a füstképződést.

A felhevült és megolvadt fémet védi a levegőtől.

Befolyásolja az anyagátmenetet, a cseppátmenetet és a cseppre ható erőket.

Befolyásolja az ívgyújtást és az ívstabilitást.

Befolyásolja a varrat felületi minőségét, a fröcskölést és a salakképződést.

Hatással van az ötvözők kiégésére, az oxigén, a nitrogén és a szén felvételére, amik a varrat mechanikai tulajdonságait befolyásolják.

Befolyásolja a varratgeometriát és a beolvadást.

Miért is jutott hát eszembe a vírusról is a védőgáz? Azért, mert a vírus egy láthatatlan, megfoghatatlan ellenség, amivel szemben szakemberek által javasolt módszerekkel és eszközökkel tudunk csak védekezni. Nem tudunk mást tenni, mint pedánsan betartani a szabályokat, óvintézkedéseket. A távolságtartást, a maszkviselést, a fertőtlenítést, amik gyakran fárasztóak és értelmetlennek tűnnek. A védőgáz is láthatatlan, azonban nem ellenség, hanem egy nélkülözhetetlen segédanyag a hegesztéshez, aminek a kezelésével kapcsolatban is megvannak a szabályok és eszközök. Ahogy a vírus elleni védekezésbe is belefáradunk és lazítani kezdünk, sőt sokan kétségbe is vonják a létezését, mert láthatatlan, úgy a védőgáz kezelésével kapcsolatos szabályok betartásában is lazul a fegyelmünk, mert nem látjuk. A vírus elleni védekezés lazulása fertőzéshez, betegséghez vezethet. A védőgáz esetében sok lesz a fröcskölés, porózusak lesznek a varratok, és nagyon sok gázt el tudunk pazarolni, ami a cégünknek nagyon sokba kerül – feleslegesen.

Elég lenne csak láthatóvá tenni, beszínezni valahogy a védőgázt, máris a karbantartók és más szakemberek azt sem tudnák, hirtelen hol tömítsenek, cseréljenek pisztolyalkatrészt vagy állítsák be pontosan a mennyiséget, mert mindenfelé meglátnák azokat a jelenségeket, amik elkerülésére a szabályok és a megfelelő eszközök megszülettek, illetve készültek. Láthatóvá válnának a szivárgások, a védőgázba keveredő levegő, a kevés vagy a sok védőgáz és hasonlók. Ebben a cikkben a védőgáz áramlási mennyiségének beállításával és ezzel kapcsolatban a gáztakarékszelepek alkalmazásának jótékony hatásaival foglalkozunk.

Első hallásra úgy tűnhet, hogy elsősorban megtakarításról, vagyis gazdasági kérdésről van szó, ami alapvetően igaz is, ugyanakkor a megtakarítás módja a varratok minőségére is pozitív hatással van, tehát fontos minőségügyi téma is egyben. A hegesztéshez szükséges védőgáz mennyiségét táblázatok, szakirodalmak tartalmazzák, de a „tapasztalt” hegesztők hallásra is megállapítják (2. ábra), megfelelő-e a kiáramló védőgáz mennyisége – ők legalábbis ezt állítják…

2. ábra: A gázmennyiség-beállítás hallás, érzékelés alapján. Helytelen!

Itt máris elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahol felvetődik a költségek kérdése. Ahogy már említettem, amikor a palackból vagy a tartályból kifogy a gáz, tölteni, cserélni kell. Ez nem is kérdés, mert védőgáz nélkül nem lehet hegeszteni. Gondolunk-e azonban a töltési költségre, amikor „hallás után” állítjuk be a védőgáz mennyiségét? Mindenki számára ismert, hogy a túl kevés védőgáz varrathibákhoz vezet, ahogy a túl sok is (3.a és 3.b ábrák).

3.a ábra: Túl kevés védőgáz 3.b ábra: Túl sok védőgáz

A védőgáz mennyiségének pontosabb beállítása érdekében célszerű minden hegesztőt ellátni egy egyszerű, olcsó kis eszközzel, amit átfolyásmérőnek (más néven rotaméter) hívunk, és meg is kell követelni, hogy az előírt mennyiséget ennek a használatával állítsák be.

4. ábra: A gázáramlás mennyiségének beállítása átfolyásmérő (rotaméter) segítségével

Amikor azonban egy ilyen átfolyásmérővel mérünk, azonnal szemünkbe ötlik egy nem kívánt jelenség. Ez pedig a gázszelep megnyitásakor fellépő gázlöket, amely a gázellátó rendszertől függően 2-3 másodperctől, akár 5-10 másodpercig is eltart, majd egy hullámzást követően beáll az előre beállított áramlási mennyiség (5. ábra).

5. ábra: Gázáramlási mennyiség

Mint tudjuk, a hegesztésnél az indulás és a befejezés a legnehezebb. Az ívgyújtással járó bizonytalanságokat a kezelhetetlenül nagy és változó mennyiségű védőgáz tovább fokozza, gyakran porozitást okozva a varrat első szakaszában, ahogy azt a 3.b ábrán láthatjuk. Ezt a gázlöketet a védőgázellátó rendszer jellemzői okozzák, amelyeknek a részletezésére most nem térünk ki. Az viszont egyértelmű tény, hogy az ívgyújtással járó gázlöket a védőgáz nagymértékű pazarlását is eredményezi. Úgy gondolom, hogy minden vállalkozás szívesen megtakarítaná a védőgázra fordított felesleges többletköltséget. A gáztakarékszelepek feltalálói és gyártói pontosan ezt az igényt tartották szem előtt, amikor megalkottak egy olyan eszközt, amely meggátolja ezen gázlöketek kialakulását.

A 6. ábrán látható, hogyan módosítják a takarékszelepek a gáz áramlását a szelep megnyitását követő másodpercekben.

6. ábra: A gáztakarékszelepek hatása a gázáramlásra

Ezek a takarékszelepek 3-féle változatban készülnek:

palackra szerelhető, nyomáscsökkentővel egybekötött változat; központi gázellátás gázvételi helyeihez kialakított változat; hagyományos nyomáscsökkentő (reduktor) után, célszerűen a hegesztőgépre szerelhető változat.

7. ábra: A takarékszelepek 3 változata

Ezek közül mindegyik rendelhető kulccsal lezárható kivitelben is (8. ábra). A 3. típus lezárható változatát a gyártó egy magyar vevőnk igénye alapján készítette. A 7. ábrán látható alaptípusokon túl több összetett kialakítású változat is kapható (9. ábra).



8. ábra: Kulcsos változat és a kulcsos modul

9. ábra: Összetett kialakítású változatok

A takarékszelepek alkalmazásával a legnagyobb megtakarítás ott érhető el, ahol sok a rövid varrat, sok az ívgyújtás. A minőségre gyakorolt pozitív hatás, ami az utómunkálatok és a javítási költségek csökkenését eredményezheti, akár egy varratnál is jelentős lehet. A tapasztalatok alapján egy üzemben 15–20%-os megtakarítás minden nehézség nélkül elérhető, azonban a gázfelhasználásra való odafigyelés számos olyan hiba feltárásához vezet, amelyekkel akár 30–40%-os megtakarítás sem ritka.

Érdemes utánanézni annak, mennyit is költenek egy évben hegesztési védőgázra, és a megtakarítás mértékéről a százalékok alapján pénzben kifejezve is könnyen képet kaphatnak. Cégünk a REHM-Partner-Program keretében szívesen végez ilyen jellegű feltáró elemzéseket. Méréssel is szívesen bemutatjuk a takarékszelepek jótékony hatását. Ugyanakkor a mérések a gázellátó rendszer esetleges méretezési vagy kiépítési hibáit is fel tudják tárni. Mindezek pedig a hegesztés minőségére és a nyereségre egyaránt jótékony, pozitív hatással vannak.

Nagy Ferenc

ügyvezető igazgató

REHM Kft.