Az élénkülő verseny miatt gyors ütemben terjed az automatizáció és a fenntartható gyártás

A gyártószektor szereplői elsősorban a minőség és a hatékonyság javítása érdekében automatizálnak; mára a fenntarthatóság is kiemelt szempont lett a beruházásoknál

Az élénkülő globális versenyre reagálva a régi gyártóvállalatok gyors ütemben változtatják meg működésük módját – derült ki a Fujitsu piaci attitűdökről készült friss kutatásából. Az IKT vezetők által 17 országban alkalmazott gyártási technológiákról végzett felmérés megerősítette, hogy a vállalatok elsősorban a minőség és a hatékonyság javítása érdekében automatizálnak, és a fenntarthatóság is fontos szempont az új IKT-beruházásoknál.

A Covid19 keltette sokk nyomán a gyártóvállalatok az üzleti ellenálló képességre és a reagálókészségre is kiemelten odafigyelnek. A gyári automatizálás kritikus szerepet játszik e célok megvalósításában. A gyártóvállalatok minden más területnél többet fordítanak automatizációra. Háromnegyedük (76,8%) tervezi automatizációs projektek elindítását a következő 12 hónapban. A fenntarthatóság is egyre lényegesebb tényező a gyártóvállalatok vezetőinek szemében – az IKT-költés szempontjából a harmadik helyre sorolták. A Fujitsu felmérésből úgy tűnik, hogy a cégek ezzel a környezettudatos márkák iránti fogyasztói preferenciák erősödésére reagálnak.

Az élesedő verseny folyamatos és sikeres digitális átalakuláshoz vezet

A Fujitsu felmérése azt mutatja, hogy a gyártóvállalatok erős és egyre élesebb verseny tapasztalnak, és a versenynyomás digitális átalakulásra ösztönzi őket. Több mint háromnegyedük (75,8%) rendkívül vagy nagyon erős globális versenyről számolt be, és csupán egyötödük (21,7%) nincs kitéve nemzetközi szereplők hatásának. A megkérdezettek 68,7%-a emellett az új belépők és a piaci részesedés megszerzésére törekvő, szabályokat újraíró szereplők részéről is fenyegetve érzi pozícióját.

A gyártóvállalatok folyamatos innovációval reagálnak, amit a sikeres digitális átalakulási (DX) projektek megvalósítása is erősít. A Fujitsu által vizsgált 17 átalakulási projekt közül 80% beváltotta vagy felülmúlta a hozzá fűzött reményeket. Az említésre méltó előnyök között szerepel a versenyképesség növekedése, a selejt mennyiségének csökkenése, a minőség javulása, az ökoszisztéma-alapú üzleti modellek támogatása, az ügyfélkapcsolatok megerősödése és a nagyobb agilitás. Ezek a sikerek gyorsítják a digitális átalakulás ütemét, és további átfogó DX-beruházások végrehajtására ösztönzik a gyártóvállalatokat a következő 12 hónapban. Legalább 30%-uk jelentős vagy nagy projekteket tervez a felmérésben vizsgált 36 működési területen.

A következő fontos lépés az IT-OT integráció

Yuuki Yamamoto, a Fujtisu COLMINA üzletágának vezetője elmondta: „Globális gyártóipari felmérésünk bebizonyította, mennyire fontos az automatizáció több szempontból is, de a gyártóvállalatok számára a minőségre és a hatékonyságra gyakorolt hatása jelent igazán prioritást. A világ legnagyobb gyártóipari IKT-integrátora lévén a Fujitsu úgy tartja, hogy az IT, azaz az informatika és az OT, azaz működéstámogató technológia integrálása lesz a következő fontos lépés. Jelenleg az IT és az OT többnyire egymástól elválasztva működik a világ gyáraiban. A műszaki tervezést kiszolgáló technológia és a gyártóüzemi működést támogató technológia integrálásával a vállalatok a minőség és a hatékonyság új szintjét érhetik el, amely vizsgálatunk eredményei szerint fontos motiváció az iparág számára.”

A válaszadók több mint kétharmada (69,3%) úgy gondolja, hogy a legfőbb prioritás a termékminőség javítása a gyártási alkalmazásoknál, a második helyen pedig a jobb kihasználtságon keresztül elérhető hatékonyságnövelés áll (67,6%). A biztonság valamennyi aspektusának fejlesztése a harmadik prioritás – amit az is alátámaszt, hogy az internetbiztonság az IKT-kiadások növelésének elsődleges oka.

A digitális átalakulás megvalósításában szerepet játszó konkrét technológiák közül az elsődleges vállalati alkalmazásokat tartják a legfontosabbnak. A két legyakoribb alkalmazás, az ERP és a rendelésfeldolgozó szoftver továbbra is kiemelt jelentőséggel bír a fejlesztésekben. Ugyanakkor változásokra számíthatunk. A gyártóvállalatok igyekeznek működésük szerves részévé tenni az ellenálló képességet és az alkalmazkodást – kétharmaduk (67,4%) készül ellátási láncai és gyártólétesítményei diverzifikálására a Covid19 miatt. Ezt a gyártóvállalatok következő 12 hónapban tervezett konkrét alkalmazásberuházásai is tükrözik, amelyeknél észrevehető eltolódott a hangsúly a készletgazdálkodás, a rendeléskezelés, az ellátásilánc-kezelés (SCM) és az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) irányába (ebben a sorrendben).

A pontszerű gyártási alkalmazások közül a gyártólétesítmények adataival kapcsolatos beruházások voltak a legjellemzőbbek az elmúlt 12 hónapban. Az eredmények arra utalnak, hogy ezek helyét a gyári automatizáció veszi majd át a következő évben, majd a prediktív karbantartás és az üzemi karbantartás következik. A gyártólétesítmények adataival kapcsolatos projektek így a negyedik helyre szorulnak vissza. A Covid19 elleni intézkedésekkel kapcsolatos beruházások továbbra is fontosak, de már csak az ötödik helyen állnak, ami arra utal, hogy a gyártóvállalatok szerint a világjárvány legnehezebb szakasza már mögöttünk van.

