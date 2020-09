Az elektromos járművek forradalma már küszöbön áll

Címkék: ABB elektromobilitás elektromos autó elektromos autó töltő elektromos hajtás elektromos jármű elektromos töltőállomás önvezető autó

Ma ünnepeljük az elektromos járművek világnapját, ami jó alkalom arra, hogy számba vegyük az e-mobilitás történelmének fontosabb mérföldköveit, és megvizsgáljuk, milyen izgalmas jövőt tartogathat még számunkra ez a terület.

Az elmúlt 10 évre visszatekintve láthatjuk, hogy az e-mobilitási iparág óriási fejlődésen ment keresztül mind a technológia megítélését, mind az elektromos járművek elterjedését tekintve.

Ki gondolta volna még 2010-ben, hogy egy autóbusz nem egészen 6 perc alatt feltölthető lesz, hogy egyetlen feltöltéssel akár 320 km-t is megtehetünk saját elektromos járművünkkel, vagy hogy egész városokat járhatunk majd be elektromos buszhálózatokon?

Tíz évvel ezelőtt az önvezető járművek és a komplett elektromos járműflották gondolata még jórészt ábrándképnek számított. Mindez mára megvalósult az ABB közreműködésével, mely vezető szerepet tölt be az elektromos járművek jövőjét meghatározó új technológiák és integrált megoldások fejlesztésében.

Az ABB kezdettől fogva hozzájárult az új ágazat fejlődéséhez, és az elmúlt években az egyenáramú gyorstöltés terén számos technológiai megoldást elsőként dobott piacra.

Ha megnézzük, mit értünk el eddig Európában, az amerikai kontinensen és Délkelet-Ázsiában, akkor könnyen megállapítható, hogy jelenleg az ABB mondhatja magáénak az egyenáramú gyorstöltők legkiterjedtebb telepített hálózatát, mely a további piaci növekedés irányainak meghatározását elősegítő adatok, információk és tapasztalatok tömegével lát el bennünket.

Mindez csakis annak a fantasztikus csapatnak köszönhető, mely szenvedéllyel és odaadó munkával váltotta valóra céljainkat.

Az elektromos járművek forradalmához vezető úton érintettünk néhány fontos mérföldkövet, melyek irányt szabtak törekvéseinknek. Minden azzal kezdődött, hogy 2011-ben felvásároltuk az egyenáramú gyorstöltésre szakosodott Epyon céget, mely későbbi fejlődésünk magját adta.

2013-ban az ABB elsőként fejlesztette ki az 50 kW-os töltőberendezések országnyi területeket lefedő hálózatait. Ezzel párhuzamosan létrehoztuk a töltőberendezések egyedülálló felhőalapú távfelügyeleti és távoli szervizelést biztosító rendszerét, mely hatalmas fordulatot hozott a konnektivitás terén, és ma már az ABB Ability ökoszisztéma szerves részét képezi.

Ennél is újabb fejlemény, hogy az ABB 2018-ban elsőként jelent meg a piacon a minden eddiginél nagyobb — akár 350 kW — töltésteljesítményt és -sebességet biztosító folyadékhűtésű töltéstechnológiával. Ezt követte 2020 elején a kínai elektromos járműtöltés-szolgáltató cég, a Chargedot felvásárlása. Velük jobban megvethetjük a lábunkat a világ legnagyobb e-mobilitási piacán, és tovább gyarapíthatjuk egyen- és váltóáramú gyorstöltő portfóliónkat.

Az elmúlt években a fogyasztói megítélés markáns elmozdulást mutatott, a környezet minden eddiginél nagyobb érték lett a felhasználók szemében. Az emberek tisztább, csendesebb és kevésbé szennyezett környezetben szeretnének élni, és ezért tenni is hajlandóak — és ez az a pont, ahol az elektromos járművek képbe kerülnek.

A hagyományos belső égésű motorokhoz képest mind nagyobb igény mutatkozik az elektromos járművek iránt, és ugyanez elmondható az egyre nagyobb méretű, mind nagyobb távolságok megtételére alkalmas és nagyobb töltésteljesítményt biztosító akkumulátorokról is.

Az elektromos járművek világnapja alkalmából elmondhatjuk tehát, hogy az ágazat jövője összességében bíztatónak tűnik. A szemünk előtt zajlott le az az erőteljes növekedés, melynek során az e-mobilitás 10 év alatt újdonságból új normává vált.

Ahogy a felhasználók eddig arról dönthettek szabadon, hogy benzin- vagy dízelüzemű autót vezetnének-e inkább, úgy ma már az elektromos, illetve a nem elektromos jármű közötti választás vált számukra fontosabbá. E tekintetben sok ország fogja követni Norvégia úttörőnek tekinthető megközelítését.

Az innováció frontján egy sor izgalmas újdonság vár még ránk. Ma már teljes gőzzel működik a delfti egyetemi kampuszon az e-mobilitás terén végzett kutatás-fejlesztési tevékenységünket irányító központ, ami a technológia és az interoperabilitás tesztelésének képességével ruházza fel az ABB-t. Akkora létesítményről van szó, hogy épületen belül akár egy busz vagy kamion tesztelése is elvégezhető. Ebben a nagyszerű munkakörnyezetben mérnökeink minden figyelmüket a megoldások folyamatos tökéletesítésére fordíthatják.

Az elektromos járművek fejlesztésének középpontjában az akkumulátor áll, az egész ágazat erre a területre összpontosítja most erőforrásait. Itt nem pusztán a költségekről van szó, hanem az akkumulátor teljesítménysűrűségéről is, ami újabb távlatokat nyithat meg, költségcsökkenést eredményezhet, és ezen fog múlni az új technológia elfogadottsága. Azonos költségek mellett a felhasználók ma már sokkal nagyobb valószínűséggel választják az elektromos járművet.

A járműtöltés fejlesztésére is odafigyelünk, hogy a művelet minél problémamentesebb legyen, és ezen a téren is javuljon az általános felhasználói élmény. Mindez elősegíti a mobilitás autonómiáját, nekünk pedig rendkívül izgalmas kaland megélni, ahogy álmaink kézzelfogható valósággá válnak.

Mi át fogjuk élni azt a történelmi pillanatot, amikor elektromosan minden mindennel összekapcsolható lesz, és a közösségi mobilitás normává válik. Ahogy mindinkább elmozdulunk az e-mobilitás irányába, a flottamenedzsment úgy válik egyre hatékonyabbá, ami a járművek megosztásának gyakoribbá válásán keresztül csökkenteni fogja a forgalom nagyságát, mindez pedig nagyban hozzájárul egy fenntarthatóbb világ megteremtéséhez.

Ennek elérése érdekében ágazatunk fontos szerepet vállal fel. Minél gyorsabb az elektromos járművek térhódítása, annál nagyobb lesz a változás, és várakozásaink szerint egyre újabb szereplők és eredeti berendezésgyártók lépnek majd piacra. Látni fogjuk két világ, a gépjárművek és az elektromosság világának összeolvadását.

A múltban ezek két különálló iparágat képeztek, de a következő tíz évben a szemünk előtt kapcsolódnak majd össze, hogy minél jobb felhasználói élményt kínálhassanak. Minthogy minden a villamosítás irányába mutat, ezért az eredeti berendezésgyártók mobilitásszolgáltatókká válnak, az olaj- és gázipari óriáscégek pedig minden bizonnyal fontolóra veszik, hogy közüzemi szolgáltatóként működjenek, ami erős pozíciót biztosít majd az ABB számára.

Ha előre tekintünk, a piaci részesedésben is nagy változás következik be, és a piacra kerülő új járművek 25-30%-át az elektromos járművek teszik majd ki. Az iparág szakértői közül többen amondók, hogy ez az arány akár az 50%-ot is elérheti, ami jól érzékelteti, milyen óriási lehet az elektromos járművek szerepe a fenntarthatóbb világ megteremtésében.

Szeptember 9., az elektromos járművek világnapja, jó alkalmat kínál arra, hogy visszatekintsünk az e-mobilitásban eddig megtett hatalmas útra, ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, milyen további izgalmas lehetőségek előtt állunk még. Minden okunk megvan rá, hogy bizakodva ünnepeljük az ágazatot, és ambíciókkal feltöltekezve tekintsünk az elektromos járművek ragyogó jövője elé.

Frank Mühlon, az ABB E-Mobility Infrastructure Solutions ügyvezető igazgatója