Az 5 legnagyobb hiba kiállítási standok kivitelezésekor

Címkék: kiállítás magyar stand stand világítás világítástechnika

Ha kiállításra készülsz, akkor bizonyára ezer és ezer gondolat és ötlet kavarog a fejedben, amelyeket szeretnél egytől egyig megvalósítani és úgy bemutatkozni a szakmának, hogy arra mindenki emlékezzen. Hiszen lássuk be, hogy egy ilyen szakmai rendezvényen a sok-sok résztvevő között nem könnyű kitűnni a tömegből, így nyilván te is a lehető legtöbbet szeretnéd te is kihozni a standodból.

Fontos viszont tudnod, hogy igen könnyű ilyenkor olyan hibákba beleesni, amelyek nagyban lecsökkentik a várható sikert. Viszont ha résen vagy, nem lehet ebből gondod és még előnyödre is fordíthatod.

Tulajdonképpen apróságok ezek, amelyekre ha odafigyelsz, a helyszínen pedig odateszed magad, igen komoly sikereket érhetsz el a kiállításon. Márpedig azt mindannyian tudjuk, hogy ha egy ilyen szakmai rendezvényen odateszed magad, akkor bizony igen komoly alapokat állíthatsz a vállalkozásod számára. Pontosan ezért összegyűjtöttük az öt legnagyobb hibát, amelyek előfordulhatnak kiállítási standok kivitelezésekor .

1. Nem készül el időben a stand

Ez egy igen komoly hiba, hiszen az alapjait veszíti el ezzel az egész kezdeményezés. Ráadásul nincs annál bosszantóbb, mint amikor hetekig szervezel mindent, hogy készen állj egy kiállításra, számos szóróanyaggal, érdekességgel készülsz a potenciális vásárlóid számára, viszont csak a cél előtt szembesülsz azzal, hogy bizony nem készül el időben a stand.

Szakmai körökben úgy nevezik ezt, hogy „beég” a stand, ami azt jelenti, hogy esélyed nincs úgy megjelenni a rendezvényen, mint egy profi. Ilyenkor dönthetsz úgy, hogy lefújod az egészet vagy elmehetsz azokkal az anyagokkal amik elkészültek. Tulajdonképpen egyik sem túl jó megoldás, hiszen nem olyan lesz, mint ahogy azt megálmodtad és ahogy az szakmailag megállná a helyét. Viszont ha megelőzöd azt, hogy ilyesmi megtörténhessen, bátran és büszkén állhatsz majd a kiállításon teljes felszereltséggel.

Ám ezek után joggal merül fel a kérdés, hogy miként lehet ezt elkerülni? Lényeges, hogy időben kezdj el mindezzel foglalkozni és megfelelő időpontban találj olyan kivitelezőt, akire rábízhatod ezt a feladatot. Ugyanis előzetesen számos terv elkészítésére van szükség ahhoz, hogy végül olyan stand készülhessen el, amilyet megálmodtál. Először szükség lesz alaprajzi vázlatokra, elektromos tervekre, statikai tervekre, majd ezek után készülhetnek el a színes látványtervek is. A világítástechnika is egy olyan terület , amit alaposan meg kell tervezni jóval a kiállítás előtt. Pontosan ezért kell időben elindítani ezt a folyamatot, hogy bőven legyen idő átgondolni a terveket és változtatni rajtuk annak érdekében, hogy minden valóban tökéletes legyen a rendezvényen.

2. A gyenge minőségű a kivitelt azonnal érzik a vendégek is!

Ha részt veszel egy szakmai rendezvényen, akkor bizony fontos, hogy alaposan tedd oda magad. Hiszen egy stand, amivel kiállsz ide pont olyan, mintha az irodádban fogadnád a leendő ügyfeleket. Tükröznie kell a vállalkozásodat, meg kell ragadnia az érdeklődőket vizuálisan, szakmailag, valamint emberileg egyaránt. Ehhez viszont elengedhetetlen a minőségi megjelenés. Hiszen ha gagyi a stand, nem elég profi a szóróanyag vagy gyenge a dizájn, akkor bizony ezt hamar kiszúrják a hozzád betérő potenciális vevők. A minőségi megjelenés a kiállításmarketing egyik alapköve , amit sokan hajlamosak elfelejteni.

Pláne, hogy a helyszínen igen komoly az összehasonlítási alap, tekintve, hogy számos más stand lesz a tied mellett. Az pedig a lehető legrosszabb ajánlólevél, ha erről emlékeznek majd rád. Amennyiben nincs anyagi kereted vagy elég időd arra, hogy minőségi dolgokkal állj ki megmutatni magad, akkor inkább legyen egy kicsit kevesebb, de megfelelő minőségű holmi nálad és ruházz be ennek fényében a kiállításra. Így sem te, sem pedig az érdeklődők nem fognak csalódni.

3. A túlzsúfoltság sosem jó!

Tudjuk, hogy ilyenkor mindent meg akar mutatni az ember a cégéből és szeretnéd, ha a lehető legtöbb információt zúdíthatnád a jelenlévőkre, viszont itt is érvényes az az aranyszabály, hogy a kevesebb néha több. Vagyis hiába foglalkozik olyan sokféle dologgal a vállalkozásod és tudjuk, hogy szeretnél mindent megmutatni ezekből, de gondolkodj logikusan!

Az irodádat sem pakolod tele mindenfélével és nem tapétázod ki a falat az ajánlataiddal. Egy túlzsúfolt stand ugyanis nagyon könnyen és hamar kényelmetlenné válik, az érdeklődők pedig nem fogják jól érezni magukat. Viszont ha ízlésesen rendezed be a helyszínt és átlátható minden, akkor biztos lehetsz abban, hogy az üzlet megkötése a standodon nem fog múlni.

4. Túlságosan újító dizájn

Tudjuk, hogy ilyenkor nehéz kitűnni a többiek közül, hiszen nyilván az ilyen eseményeken mindenki a lehető legjobbat akarja kihozni magából és a standja megjelenéséből egyaránt. Ennek ellenére azonban nem szabad túllőni a célon, hiszen ha valami egészen újjal rukkolsz elő, az könnyen az ellenkező reakciót válthatja ki és fárasztó lehet.

Amikor megálmodod, mit szeretnél viszont látni kívülről a kiállítási területen, akkor legyen szempont az, hogy lehetőség szerint pihentesse az embert és érezze azt, hogy ide jó érzés betérni. Ezzel máris megnyerted magadnak első körben a potenciális ügyfeledet. Viszont ha túlgondolod, elképzelhető, hogy senkinek nem leszek hosszú távon érdekes, ez pedig nyilván nem tartozik a céljaid közé.

5. Kényelmetlen kialakítás

A megjelenés mellett igen lényeges az is, hogy a kényelemre is hangsúlyt helyezz. Hiszen ne feledd, mindez embereknek készül, akik számára az egyik legfontosabb dolog egy ilyen helyszínen az, hogy igazán komfortosan érezzék magukat. Te is szívesebben tárgyalsz egy olyan helyen fontos dolgokról, ahol teljesen jól érzed magad minden szempontból. Helyet tudsz foglalni, van lehetőséged elkortyolni egy csésze forró kávét, nyugodtan tudtok beszélgetni és a környezet is kellemes hangulatot áraszt. Hiszen a leendő vagy meglévő partnerekkel akkor tudsz valóban hatékonyan és érdemben tárgyalni, ha kényelmes a helyszín. Nem beszélve arról, hogy nagyobb lesz a hajlandóság is részükről a közös együttműködésre. Ráadásul te is magabiztos leszel olyan körülmények között, ahol azt látod, hogy a saját elgondolásaid beváltak és érkeznek hozzád érdeklődők. Ez már önmagában igen nagy sikerként könyvelhető el.

A fentiekből láthatod, mennyire lényeges az, hogy ne csak arra koncentrálj, hogy minden meglegyen időre amit elterveztél. Fontos, hogy hagyj elég időt és energiát arra is, hogy mindezek megfelelő minőségben, kellő odafigyeléssel készüljenek el. Gondold át alaposan, mi mindent szeretnél megvalósítani és akárcsak egy projekt esetében, készíts teendő listát és ütemtervet! Így nem fog kicsúszni a kezeid közül az irányítás és nyugodtan, magabiztosan tudsz majd megjelenni a helyszínen és a határidők miatt sem kell fájnia a fejednek, ugyanis ha tartod magad a to-do listhez, bőven kész leszel mindennel. Hiszen ne feledd, egy standdal mindenki ki tud állni egy szakmai rendezvényre, azonban egyáltalán nem mindegy, miként teszed mindezt.

Tóth Márton, ügyvezető