Automotive Hungary kiállítói vélemények

November 18-án zárta kapuit a 9. Automotive nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás. Lássuk, milyen eredménnyel!

Címkék: autógyár autógyártás autóipar autóipari beszállító Automotive Hungary GGW Guber kiállítás Rehm Hegesztéstechnika Kft. RÖHM Trumpf

A 2021-es Automotive Hungary a Hungexpo egyik új csarnokában, az oszlop nélküli E pavilonban került megrendezésre. A kiállítást közel egy évtizede azzal a céllal hívták életre, hogy egy közös fórumot jelentsen az autógyáraktól kezdve a beszállítókon át a kis- és középvállalkozásokig a magyar járműipar minden szereplője számára.

Molnár Zsolt, a Trumpf Hungary Kft. Lézertechnika Divízió értékesítési vezetője

A lassan már két éve tartó járványügyi korlátozások már minket, illetve a potenciális ügyfeleinket is eléggé „kiéheztettek” arra. Ezért úgy döntöttünk, hogy a márka ismertségéhez illő módon – a standméret és a kiállított gépek vonatkozásában – jelenünk meg a 2021-es Automotive kiállításon. A jelenlegi helyzethez képest megfelelő számú és minőségű látogatót fogadhattunk a három nap alatt. A TruArc Weld 1000 automata hegesztőcella számított a standunk fő látványosságának, emellett a TruLaser Station 7000 3D lézerhegesztő berendezést is bemutattuk, amivel a 2-3 milliméter vékony anyagok hegesztését demonstráltuk.

Az autóiparti beszállítókat nemcsak a koronavírus járvány, hanem az autóipar gyökeres átalakulása, illetve az anyaghiányok is érintik. Ennek megfelelően érezzük, hogy az autóipar beruházási volumene – és így a hozzánk érkező megrendelésállomány – csökkent, de biztos vagyok abban, hogy ez csak egy átmeneti állapot. Az elektromobilitás előretörése azonban komoly lehetőséget jelent a Trumpf számára, hiszen a mi zöld lézerforrásunkkal gyárthatók le nagy biztonsággal az elektromos járművekbe szánt akkumulátorcellák.

Alker József, a Röhm Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója

Az autóipari nehézségek hatására a nagy szerszám- és gépgyártók sem rendelnek annyi munkadarab- és szerszámbefogót, mint korábban, ami a mi eredményünkön is megmutatkozik. Az elektromobilitás előretörése sem kecsegtet minket sok jóval, hiszen az elektromos járművekbe eleve kevesebb alkatrész kell és az azok gyártáshoz használt befogók is más típusúak. Az innovációval azonban nem állhattuk le, az Automotive kiállításon mutathattuk először a magyar ügyfeleknek a Smart Clamping koncepciót, aminek a lényege, hogy a tokmánypofák nyomásmérő egységet tartalmaznak, ami vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, a megmunkálás során is tud jeleket küldeni a vezérlésnek.

A hozzánk érkező látogatók zöme az autóipari beszállítók közül került ki, mert a hazai iparszerkezet továbbra is kissé torz; a számunka szintén piacot jelentő vasúti járműgyártás, energiaipar, légiipar, stb. volumenében meg sem közelíti az autóipart. Az ajánlatkérések terén érezzük a szerkezet változásának jeleit, de egyelőre semmi sem ellensúlyozza az autóipari beruházások visszaesését. 10-es skálán az első napra kettest adnék, a másodikra legalább hetest, a zárónapra pedig négyest.

Nagy Ferenc, a Rehm Hegesztéstechnika Kft. ügyvezetője

Eleve nem tápláltam nagy reményeket a kiállítás felé és ez nagyrészt be is igazolódott: a kiállítókkal jól megtaláltuk a hangot, de látogatók csekély számban érkeztek. A legnagyobb érdeklődést a kiterjesztett valóság élményét adó Soldamatic ívhegesztő szimulátor váltotta ki, a kiállításon jelen lévő hallgatói csoportok ugyanis egymást küldték a standunkra és mindenki kipróbálta a berendezést. Az üzleti szférát azonban nagyon kevesen képviselték és azok is jobbára csak nézelődni jöttek.

A pályázati rendszer teljesen eltorzítja a piacot és az üzleti számításokat, mert sok olyan gépet adnak el így Magyarországon, amire nincs valódi szükség. A valódi versenyelőnyt biztosító robotika és digitalizálás iránt azonban jóval kevesebben érdeklődnek. A tavalyi év árbevétel stagnálás után az idei évet már jelentős növekedéssel zárjuk. Az integrátori tevékenységünk is egyre jelentősebb, ennek hatására már robotgyártók is megkeresnek minket azzal, hogy képviseljük a termékeiket a hegesztéstechnikában. Egy hegesztőcella megtervezéséhez ugyanis elengedhetetlen, hogy a cég legyen szakértő a hegesztéstechnika terén is.

Wiefler Judit, a GGW Gruber Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

A kiállítás első és utolsó napja elég gyengének bizonyult, de a középső nappal elégedettek vagyunk. Vegyes látogatói összetétellel találkoztunk, úgy veszem észre, hogy a kiállítás sem a kiállítók, sem a látogatók szempontjából nem találta meg a célcsoportját, nehéz egyértelműen kijelenteni, hogy ez egy autóipari kiállítás. A Magyarországon jelen lévő autógyárak csak toborzó jelleggel vannak kint és egy-két szalonautót hoztak ki, a specifikus beszállítók pedig csekély számban képviseltették magukat. Eddig minden Automotive kiállításon jelen voltunk és számunkra jobb az, ha sok méréstechnikai beszállító van jelen, mert az a releváns látogatószámban is megmutatkozik, ami megnöveli a mi kapcsolatteremtési lehetőségeinket.

A második napon érkezett hozzánk a legtöbb érdeklődés és ajánlatkérés – olykor a többi kiállító részéről. A kisebb kézi mérőeszközök is sokak érdeklődését felkeltették, hiszen azok minden műhelybe kellenek. A nagyobb gépek értékesítése a pályázatokhoz kötött és továbbra is sokan kivárnak a beruházások elindításával.

TechMonitor-összeállítás