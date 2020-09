Automatizálás egy kézből

A Smartus Zrt. által útjára indított Smartus Automation üzletág első kézből ad választ minden automatizálási problémára – az Okuma szerszámgépek által kínált lehetőségeket kiegészítve és a hazai igényekhez alakítva

Címkék: automatizálás forgácsolás ipari robot OKUMA robot robotika Smartus Zrt.

Nyugat-Európában jellemzően a magas bérköltségek miatt, itthon pedig a szakképzett munkaerő hiánya miatt fektetnek a gyártók egyre nagyobb hangsúlyt a gyártási folyamatok automatizálására. Az elsősorban az Okuma gépek hazai képviseleteként számon tartott Smartus Zrt. a házon belül kifejlesztett és tartott know-how révén vállalkozik komplex automatizálási rendszerek kivitelezésére is. A fémipar hazai automatizálási lehetőségeiről Mátyás János, a Smartus Zrt. vezérigazgatója és Gángol Ervin, a cég műszaki igazgatója beszélt a TechMonitornak.

Mi vesz rá egy szerszámgép-forgalmazót arra, hogy automatizálási projekteket oldjon meg?

Mátyás János: A Smartus Zrt. már az alapításkor azt tűzte ki célul, hogy kulcsrakész automatizálási projekteket hozzon létre, a szerszámgépekre irányuló kereslet átmeneti csökkenése csak felgyorsította ennek az üzletágnak a fejlődését. Egy high-tech gyártóberendezéseket forgalmazó cégnél magától értetődő, hogy azoknak a gépeknek előbb-utóbb automatizáltan kell működniük.

A CNC-megmunkálás automatizálásának költsége jellemzően magas, ezért fontos kérdés, hogy mely gyártási folyamatok esetében igazolható pénzügyileg is a fejlesztés, és pontosan milyen fejlesztés szükséges. A döntés-előkészítéshez megtérülési számításokat készítünk. Itt fontos megjegyezni, hogy a robotizált rendszerek bekerülési költsége folyamatosan csökken, ezért a várható megtérülési mutatók is javulnak. A Smartus Zrt. alkalmazástechnológusai képesek feltérképezni a különböző igények alapján az automatizálási feladatokat, majd ennek eredményeképpen a megrendelővel közösen dolgozzák ki a fejlesztési koncepciókat. Az iparági tapasztalataink alapján segítünk kiválasztani az ideális megoldást. Kollégáink javaslatot tesznek további előzetes elemzésre és szimulációra, amennyiben a rendszer komplexitása ezt indokolja. Ez alkalmas arra, hogy a kiválasztott megoldást vagy megoldásokat megvizsgáljuk, és összehasonlító elemzéssel igazoljuk a döntést. A szükséges módosításokat a modellen elvégezni sokkal gyorsabb és költséghatékonyabb, mint egy kész rendszeren változtatni.

Számít a cég mérete az automatizálás megtérülésében?

Mátyás János: Az automatizálási igény elsősorban a multinacionális cégeknél jelentkezik, aminek a szakképzett munkaerő hiánya az elsődleges oka. Azt vesszük azonban észre, hogy sokszor egy nagyvállalat sincs – a kkv pedig mégannyira nincs – tisztában azzal, hogy a gyártási folyamatait lehet-e, vagy milyen szinten lehet automatizálni. A mi előnyünk éppen abban rejlik, hogy képesek vagyunk erre választ adni, majd a vevő igényeihez igazodva ki is választjuk és meg is valósítjuk a megfelelő megoldást. Sokszor a bonyolult rendszerek helyett egy egyszerűbb automatizálási rendszer is megoldja a problémákat. Igény tehát van az automatizálásra, csak meg kell találni a megfelelő technológiát. A kkv-k jellemzően egy fél vagy egy műszakra vonatkozó feltöltést szeretnének megvalósítani, vagyis a műszak elején előkészített gyártásra már maximum csak egyszer szeretnének ránézni a műszak végéig. Ezek általában kicsi, néha nyitott rendszerek is. Az esztergákhoz kifejlesztett felsőpályás adagolók iránt több kkv érdeklődik, mivel egyszerűen kezelhető, kompakt egységek.

Mi dönti el, hogy milyen automatizálási megoldást javasolnak?

Mátyás János: Döntő tényező lehet maga a géptípus, hiszen az egyes gépkategóriáknak eleve lehet automatizálási korlátjuk. Ez már ad egy irányvonalat. Figyelemmel kell lenni a darabszámra és a gép kihasználtsági arányára, ami az automatizálás költséghatékonyságát határozza majd meg a későbbiekben. Ha ezekre kellő figyelmet szentelünk, megkapjuk az adott gyártási feladathoz ideális automatizálási rendszert. Önmagában egy rúdadagoló is egy adott munkafolyamat automatizálását jelenti. Ha ezen túllépünk, az esztergához készített felsőpályás adagolók, majd a ROID rendszerek már az automatizálás magasabb szintjét képviselik.

Ha már erre terelődött a szó, kérem, menjünk végig az OKUMA saját automatizálási rendszereinek listáján!

Gángol Ervin: Az OKUMA kiterjedt kínálattal áll rendelkezésre a leggyakoribb automatizálási feladatok megvalósítására. Továbbra is sok vállalat küzd a munkaerőhiánnyal, amit elsősorban robotokkal lehetne pótolni – erre kínál megoldást a ROID.

A rendszernek két változata létezik: az ARMROID és a STANDROID. Előbbi egy, közvetlenül az eszterga vagy esztergaközpontba épített SCARA robotból áll, amely egyaránt képes a gép be- és kirakodására (max. 5, illetve max. 10 kg-ig), forgácseltávolításra, hűtésre, gépen belüli tisztításra, valamint bábként az öngerjesztett rezgések csillapítására. A STANDROID pedig egy helytakarékos automatizált cellába helyezett, a munkadarabok be- és kirakodását végző, függőleges megmunkálóközponthoz csatlakoztatott robotkar, amit főként kisszériás gyártáshoz fejlesztettek. Mindkét rendszer a ROID Navi vezérlést használja, amit a szerszámgépek vezérlésébe integráltak, így kifejezetten egyszerű használatot biztosít olyan gépkezelők számára is, akiknek nincs robotprogramozói tapasztalatuk. A robotok optimális mozgáspályáját ráadásul a ROID Navi EZ Operating Tool automatikusan generálja, a kezelőnek csupán a kezdő és végpontokat szükséges megadnia.

Hogy az esetleges ütközések elkerülhetők legyenek, az ARMROID és STANDROID az OKUMA Collision Avoidance System (CAS) ütközésvédelmi technológiáját is tartalmazza. A megoldás a szerszámgépek, panelek és szerszámok 3D modelljét használva létrehozza a berendezés virtuális mását, így valós időben tudja futtatni a megmunkálásokat, néhány másodperccel a tényleges megmunkálás előtt. Ha a szimulációban esetleg ütközés következne be, a CAS azonnal leállítja a gépet, elkerülve ezzel a gép sérülését. Ezzel a fejlesztéssel az OKUMA a robotos automatizáció egy új generációját alkotta meg, amely számos jelenlegi problémára jelenthet megoldást a gyártóiparban.

Az OGL felsőpályás adagolót vízszintes esztergák és esztergaközpontok adagolásához fejlesztették ki. Jellemzően nagy munkadarabszámhoz használatos, az átállás ugyan több időt vesz igénybe, viszont jelentős gyártásidő-csökkenés érhető el. Az OGL adagoló további előnye, hogy annak programozása az OKUMA OSP vezérlőn keresztül történik, tehát nem igényel külön irányítópanelt, illetve szakképzettséget annak használata.

A forgácsolóüzemek körében egyre elterjedtebb, hogy gépeik mellé palettaváltó rendszereket rendelnek. Az ilyen rendszerekkel nemcsak egy magasabb fokú automatizálást valósíthatunk meg, hanem drasztikusan csökkenthetjük az átállási időket, ezáltal javíthatjuk a gépek kihasználtságát. Kifejezetten a horizontális megmunkálógépekhez fejlesztve, kis darabszámú, magas diverzitású munkadarabok automatizálásához. Típustól függően 6–80 paletta kezelésére is alkalmas. A különböző megoldásokat természetesen további lépésekkel is lehet kombinálni, illetve a gyártás utáni kontrollmérés is automatizálható. A fent említett rendszerek csak OKUMA szerszámgépekben használhatók, de foglalkozunk külső, illesztett robotok integrálásával, amik viszont bármely gyártótól származó gépekhez csatlakoztathatók.

A ROID rendszerek mennyiben jelentenek jobb megoldást egy rendszerfüggetlen robotkarnál?

Mátyás János: Egy gyártófüggetlen rendszer mindenképpen illesztett marad, és bármennyire fejlett is a technológia, a géphez történő integrálás jól képzett szakembereket feltételez. A ROID rendszere esetében ez nem szükséges, hiszen az illesztési feladatokat már a gyárban elvégezték. Ha a munkadarabon változtatunk, akkor a robot mozgáspontjait kézi betanítással vagy akár a képernyőn is meghatározhatjuk. Magát a mozgáspályát már a vezérlő generálja le.

Bonyolultabb, több különböző gyártó technológiáit és eszközeit (Okuma, mérőeszközgyártók, robotgyártók, készülékgyártók, szerszámgyártók) hibamentesen integrálni kevés vállalkozás képes. Azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Smartus vállalja, hogy kész szolgáltatásként megtervezi az automatizálást és a gyártást is, mindezt hazai kompetenciából. Mivel a legtöbb folyamat egyre inkább saját emberi erőforrásból valósul meg, ezért az ügyfelek hosszú távú és „gyors reagálású” támogatást is élvezhetnek.

Gángol Ervin: Mindeddig integrátor cégekkel működtünk együtt egy-egy automatizálási projekt elkészítésében, és ebből a munkából szeretnénk most minél nagyobb részt házon belül elvégezni – a tervezés és a programozás egészét, ezenkívül a gyártásból, a kivitelezésből is annyit, amennyi üzletileg indokolható. Ezzel a know-how házon belül marad, amivel a projektek sikerességét is pozitív irányban tudjuk befolyásolni. Egy integrátor által készített cella az átadáskor működhet kiválóan, de amint valami módosítás szükséges, az pillanatok alatt egy több szálon futó kommunikációs rémálommá válhat az ügyfél számára. A mi előnyünk éppen abból származik majd, hogy egy kézből adunk megoldásokat az általunk átadott gyártócellákra.

Az automatizálással megnövelt gépkihasználás nem áll ellentétben egy szerszámgép-forgalmazó érdekeivel?

Mátyás János: Mi alapvetően nem szerszámgép-forgalmazó cégként definiáljuk magunkat, hanem megoldásokat szállítunk. Lehet, hogy az adott pillanatban számunkra jobb egy újabb gép értékesítése, de hosszú távon több üzletet hoz az, ha költséghatékony megoldást nyújtunk minden ügyfél termelési problémájára.

Molnár László