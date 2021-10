Átverés helyett válassza az árverést!

Az Electrolux gyártóberendezéseinek értékesítésében is sikert aratott az online aukció

Az Electrolux 2020 tavaszán jelentette be, hogy a cégcsoport stratégiai átszervezése miatt a jászberényi telephely három üzemcsarnokában megszűnik a gyártás. A döntés elkerülhetetlen velejárója, a gondosan kiépített géppark leszerelése és újrahasznosítása jellemzően már kevésbé érdekli a nagyközönséget, az ipari cégek számára azonban kulcsfontosságú kérdés is lehet – mind a vevő, mind az eladó oldaláról. A használt gépek új gazdára találásának 21. századi formája, az online aukció előnyeiről Karácsonyi Gyula, az Electrolux Magyarország projektmenedzsere beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Milyen csatornákon értékesítették korábban a használt gépeket és berendezéseket?

Karácsonyi Gyula, az Electrolux Magyarország projektmenedzsere

Több csatornát is használtunk a múltban ilyen esetekben. Így például volt alkalom, hogy megkerestük a gyártókat és forgalmazókat az eszközök visszavásárlása kapcsán. Az is előfordult, hogy a csoporton belül adtuk át a már nem használatos berendezéseket olyan gyárunknak, ahol még használták az adott technológiát. Emellett olykor bizonyos eszközöket leselejteztünk, és a szétbontás után alkatrészenként értékesítettük azokat.

Nem lett volna előnyösebb egy használtgép-kereskedővel tárgyalni, aki vállalja az azonnali fizetést és elszállítást?

Természetesen ez is felmerült lehetőségként. Amikor szélesebb körben ismertté vált, hogy az Electrolux jászberényi telephelyének három üzemcsarnokában megszűnik a gyártás, és ezzel az itt lévő gépek és berendezések értékesítésre kerülnek, akkor több gépkereskedő megkeresett minket. Ezzel több értékesítési csatorna is megnyílt előttünk, de arra jutottunk, hogy a Surplex által kínált online aukció lehetőségét választjuk.

Azt gondolom, hogy a használtgép-kereskedők nem a piaci árat ajánlják, ezzel szemben az aukcióval az aktuális kereslettől függően közel piaci árat lehet elérni. Másik fontos tényező, hogy gyártásunk konyhai eszközök előállítására szakosodott nagyipari termelés, és ezáltal a gépeink, berendezéseink nagy része is ezt a célt szolgálta. Hasonló eszközöket – azok specialitása, illetve a számossága miatt – a használtgép-kereskedők csak nehezen tudnak értékesíteni.

A Surplexszel való megismerkedés előtt ismerték már az online aukció folyamatát?

Ismertük az online aukciót, de Magyarországon korábban nem éltünk ezzel a lehetőséggel. A mostani átszervezés kapcsán kerültünk kapcsolatba a céggel. A felmérések során többszöri egyeztetést tartottunk a berendezések technikai paramétereiről, életkoráról, valamint az aktuális állapotáról. Ez nagyban hozzájárult az eladásra szánt eszközök használhatóságának megítéléséhez, ezáltal a potenciális eladási árszint meghatározásához. A minimál- és célárak kijelölése egy iterációs, közös konszenzuson alapuló folyamat eredménye volt. A Surplex várható leütési árakat is kalkulált, amik mintegy 80-90%-ban be is igazolódtak az aukciók során.

Hogyan zajlott a felmérési és értékesítési folyamat?

A felmérést egy közös egyeztetés előzte meg. Ezen a megbeszélésen összegeztük a Surplex gyakorlata szerinti előkészítési, aukciós és aukció utáni időszükségletet. Az időfaktornak fontos szerepe volt, mivel egy meghatározott időszak állt rendelkezésre a teljes folyamat lebonyolításához. Fontos volt megértenünk, hogy milyen erőforrásokat kell az egyes folyamatok lebonyolításához hozzárendelnünk az Electrolux oldaláról.

Azt gondolom, hogy a folyamat előkészítése és végrehajtása profi módon történt. Nem volt a terveinkhez képest nagyobb időcsúszás, az eladott eszközök szétszerelése és elszállítása során sem tapasztaltunk nagyobb problémát, köszönhetően a Surplexnél dolgozó kollégák munkájának, illetve az electroluxos kollégáink is mindent megtettek a sikeres aukció zárásáért.

Az előzetes várakozásokhoz és elvárásokhoz képest milyen összeg folyt be az Electrolux padlóápoló berendezéseket és hűtőgépeket gyártó üzemének gépeiből?

Az aukcióra bocsátott tételek mintegy 80%-a értékesítésre került. A világ minden tájáról licitálhattak a berendezéseinkre, de a szerződésben kikötöttük, hogy az Electrolux versenytársai nem vehetnek részt az aukción, amit igyekeztünk is nyomon követni. Ez természetes igény, és nem is okozott zavart az online aukció menetében.

Az eladások sikeresebbek voltak a padlóápoló berendezéseket gyártó üzemben, míg a hűtőgépeket gyártó üzem esetében a speciális technológia miatt több berendezés nem talált új gazdára. Nagy számban értékesítettünk tamponnyomó gépeket, illetve a forgácsológépek szerszámaira is jóval többen licitáltak, mint amit mi előzetesen vártunk. Jómagam és kollégáim is érdeklődve figyeltük az online aukció aktuális állását, a licitek alakulását.

Az értékesítési árban is visszatükröződött a gépek lelkiismeretes karbantartása?

Az alapvető elvárás, amit magunk felé támasztottunk, hogy csak működőképes eszközöket kínáljunk eladásra. A gyártás biztosításához mind egyedi, mind rendszeres, terv szerinti karbantartási munkálatokat végzünk a berendezéseink állapotának megőrzésére, javítására. Azt gondolom, hogy munkánk ezen része visszatükröződött az eladási árakban.

Meglehetősen nagy telephelyről beszélünk, így komoly munka volt a gépek minden szükséges dokumentációjának összegyűjtése. Ez azonban elengedhetetlen a korrekt és sikeres étékesítéshez, ezért el kellett végeznünk, és ahol valami hiányosságot találtunk, azt a gépet nem is bocsátottuk aukcióra, hanem leselejteztük.

Hogyan minősítené a Surplex szolgáltatását és magát a céget?

A Surplex szolgáltatása professzionális, az online aukciók segítségével széles szakmai bázist, potenciális vevőkört sikerült elérni. Nagy előnye, hogy az értékbecsléstől az eladott berendezések bontásáig, elszállításáig és vámkezeléséig egy teljes körű szolgáltatást kaptunk. Fontos volt, hogy az eszközök eladását egyetlen partner segítségével bonyolítsuk le, így minden vásárló számára azonos feltételeket biztosítsunk.

A mi részünkről innentől kezdve csak annyi teendő volt, hogy az egyes aukciós fázisok után kiállítsuk a számlát a Surplex irányába. Az aukciós folyamat, a licitek alakulása teljes mértékben átlátható volt a mi számunkra is, ezért a várható bevétellel is előre tudtunk kalkulálni. Ezért a folytatást is a Surplexszel képzeljük el. Minden olyan cégnek javaslom az online aukciót, ahol az eszközértékesítéseket egy teljes körű szolgáltatás keretében tervezik lebonyolítani.

Molnár László