Átment a rostán

Egy idei felmérés eredményei szerint Békés megyéből a versenyszféra munkavállalóinak 44 százaléka lenne hajlandó elköltözni egy jobb állás és fizetés ígérete esetén. Pedig modern gépparkkal és humánus cégvezetéssel itt is létrehozható versenyképes fémipar

A Dél-Alföld az ország legnagyobb kiterjedésű régiója, ami egyben a legritkább településhálózattal is bír. A régión belül Békés megye az ipari vállalkozások számát illetően a sereghajtók közé tartozik. A munkaerőpiaci szakértők szerint a fémipari dolgozók megtalálása nagy nehézségeket okoz a megyében, hiszen az ország nyugati részében, illetve külföldön magasabb kereseti lehetőség várja a releváns tapasztalattal rendelkező munkavállalókat. Álljon itt egy jó példa arra, hogy megfelelő vezetői hozzáállással és modern gépparkkal bárhol az országban lehet fémipari vállalkozást működtetni – és egyben fékezni az elvándorlást. Csatári Endre, a békési Alkotás Kft. ügyvezető igazgatója a modern gépek beszerzésének hatásairól beszélt a TechMonitor olvasóinak.

35 éves családi iparcégből kevés van az országban. Az Alkotás Kft. minek köszönheti, hogy ilyen hosszú múltra tekinthet vissza?

Csatári Endre: Valóban, 1987-ben alakultunk a mezőgazdasági gépek perforált és rostalemezeinek készítésére, illetve univerzális terménytisztító gépek gyártására. Olyan tisztítógépeket akartunk és akarunk készíteni, amelyek elő- és utótisztítóként minden szemes termény tisztítására alkalmasak. Egy 1,5 hektár nagyságú, nyugat-németországi kisiparos mintára kialakított telephelyen történik a gyártás. Mindig keressük a termelékenységi szint növelésének, a termelési struktúra optimalizálásának lehetőségeit – ez vezetett el a legutóbbi gépbeszerzéshez is.

Miért volt szükségük az új lemezstancoló gépre?

Az indulás után 25-26 éven keresztül külső forrásból szereztük be a rostabetéteket mind a saját, mind a más gyártóktól származó terménytisztító gépekhez. Hét-nyolc évvel ezelőtt jutottunk el odáig, hogy vásároltunk egy használt stancológépet, ami már akkor is kissé elavult technológiai szintet képviselt, de el tudtuk vele végezni a szükséges munkákat. Újabb öt év után azonban arra a döntésre jutottunk, hogy új stancológépet vásároltunk. Első körben nem egy Prima Power gépben gondolkoztunk – a márkát is csak korábbról, még Finnpowerként ismertük –, de a stancszerszámokkal is kereskedő Lang és Társai Kft. rákérdezett, hogy adhat-e ajánlatot stancológépre is. Az általuk ajánlott Prima Power Punch Sharp stancológép magasabb felszereltségi szintet képviselt, mint az általunk korábban kinézett gépmárka, ezért az ajánlatot összességében kedvezőbbnek ítéltük, és a döntésünket nem is kellett megbánnunk.

A beruházási döntés előtt minden információt megkapott a forgalmazótól?

A vásárlási döntés előtt a gépet nem láttuk élőben – az O-váz keltett is bennem kételyeket, hiszen korábban C-vázas gépet használtunk, és tartottam attól, hogy a megmunkálás közben a felhajló fémtábla beakadhat a szerszámtárba. Mi ugyanis nemcsak stancolást, hanem perforálást is végzünk, ami annyiban nehezebb, hogy sokkal több lyukat kell képezni; egy 2 négyzetméteres fémlemezen alkalmanként 40-45 ezer lyukat kell létrehozni. Ennyi leütés viszont nagy vetemedést okoz a táblán. A Lang és Társai Kft. próbamegmunkálást végzett a gépen, amiről láttam a videót, és kiderült, hogy a Punch Sharp a leütések közben egyengeti is a lemezt.

A gép megmunkálási kapacitása képes lefedni az Alkotás Kft.-nél felmerülő feladatokat?

A perforált termékeink nagy részét 1, 1,5, illetve 2 mm vastagságú lemezekből készítjük. Taposó trepnihez, oldalfalakhoz, illetve a gépváz elemeihez 3 mm-es acéllemezeket is használunk. Ennél vastagabb lemezek megmunkálására nálunk nincs igény, de ha úgy alakulna, akkor a Punch Sharp egészen 8 milliméteres lemezvastagságig képes a nyersanyag feldolgozására. Jól jön az is, hogy 2-től egészen 65 mm-es lyukátmérőig terjed a stancolási paletta, 2–12 mm lyukátmérő között ráadásul negyedmilliméteres osztásokkal. A hosszúkás lyukaknál is nagy az elérhető változatosság 0,1–0,3 milliméteres ugrásokkal. Ennek köszönhetően sok vetőmagüzemtől kaptunk megrendeléseket, ami a cégünk ismertségében és a forgalomban is megmutatkozott. Három év alatt a háromszorosára nőtt az árbevételünk.

Milyen egyéb előnyöket tapasztalt a Prima Power gép kapcsán?

A korábbi, használt stancológépünknek nagy hátránya volt a szervizháttér; olyan magas szervizdíjakkal szembesültünk, amik nem álltak összhangban a berendezés értékével, ezért inkább házon belül javítottuk a gépet. A Punch Sharp esetében előny, hogy nem hidraulikus, hanem szervoelektromos, így a hibalehetőségek száma is lecsökkent. Az üzembe helyezés óta eltelt másfél év alatt nem találkoztunk nagyobb problémával, a kisebb ügyek esetében pedig a szerviz telefonon mindig elérhető volt, és amennyiben mi nem tudtuk elhárítani a problémát, a gyár magyar szervizcsapata személyesen jött ki orvosolni azt. A gép hatékonysága tehát folyamatosan rendelkezésre áll, és micsoda hatékonyság ez! Ma már több terméket nem a lézeres vágógéppel, hanem az új stancológéppel munkálunk meg, mert az üzemeltetés szempontjából sokkal költséghatékonyabb, mint a lézer.

A Punch Sharp 1225 lemezstancoló gép üzembe állításával növekedett az üzem energiahatékonysága, ezzel párhuzamosan pedig csökkent a keletkezett hulladék mennyisége, ami egyrészt környezeti hatásként számít pozitívumnak, másrészt – ilyen alapanyagárak mellett – a vállalkozás versenyképességét is javítja.

Könnyen elsajátították a gép kezelését?

A gép üzembe helyezése, a betanítás és a programkezelés elsajátítása összességében három hetet vett igénybe. Vannak persze eltérések más gépkonstrukciókhoz és más vezérlésekhez képest, de aránylag könnyen elsajátítottuk a tudnivalókat.

Jelenleg a perforálási munkák 90 százalékát már a Punch Sharp végzi – vannak ugyanis olyan időszakok, amikor annyi munka gyűlik össze, hogy a két stancológépet egyidejűleg futtatjuk. A külföldről behozott tisztítógépekhez is mi készítjük ugyanis a rostabetéteket, mert sokkal olcsóbban gyártjuk le azokat, mint ha a külföldi gyártóktól vásárolnák meg. Automatizálási megoldásokban azonban egyelőre nem gondolkozunk, mert nálunk nincsen nagyszériás gyártás, a rostabetéteket nagy változatosságban kell gyártanunk, így az automatizálás nem lenne kifizetődő.

A Punch Sharp 1225 lemezstancoló gép a legkorszerűbb szervoelektromos stancolási technológiát biztosítja rendkívüli rugalmasság és alacsonyabb beruházási költség mellett. Maximális lemezméret (1225) 2 500 × 1 250 mm, (1530) 3 000 × 1 500 mm, (1540) 4 300 × 1 500 mm Maximális lemezvastagság 8 mm Testreszabható tárkiosztás 384 db Max. indexált szerszámok a tárban 128 db Két teljesítményszint Pure és Dynamic Max. nyomóerő 170 – 200 – 230 kN, Dynamic: 250 kN Max. löketsebesség PS: 700 / perc, PS Dynamic: 900 / perc Pozíciósebesség 108 méter / perc Indexszerszám forgatási sebessége 133 fordulat / perc

Könnyű találni szakképzett gépkezelőt Békés megyében?

Könnyű kijelenteni, hogy a megyében nincs szakképzett munkaerő, de 17 év tapasztalatával a hátam mögött azt kell mondjam, ez nem igaz. Itt is vannak dolgozni akaró és tudó emberek, de meg kell érteni, hogy ők is ugyanúgy meg szeretnének élni a fizetésükből, mint a győri vagy németországi társaik. Ha itteni – vagy akár országos – viszonylatban jó kereseti lehetőségeket biztosítunk, akkor el is várhatjuk és meg is kapjuk a minőségi munkavégzést.

Molnár László