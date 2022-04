Ami a különbséget eredményezi gép és gép között

A belépő szinttől a sci-fi filmeket idéző robotraktárakig minden igényt képes kielégíteni a Siemens gépgyártókra specializálódott csapata

Címkék: automatizálás célgépek gépgyártás intralogisztika siemens Siemens Zrt.

A hazai gépgyártás hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedben, ami nem utolsósorban szemléletbeli fejlődést is hozott magával. A minőség biztosítása már a gépek fejlesztésénél és az alkatrészek beszerzésénél elkezdődik, és végig jelen van a teljes ellátási láncban. Ehhez azonban olyan beszállító partnerre van szükség, amely ugyanilyen kiemelt területként kezeli a minőséget és a biztonságot. Boros Péter, a Siemens Zrt. értékesítési specialistája a német cégóriás gépgyártói kompetenciájáról beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Mekkora piac a gépgyártói szegmens a Siemens számára?

Boros Péter, a Siemens Zrt. értékesítési specialistája

Boros Péter: A Siemens értékesítési csatornáinak egyik legfontosabb eleme a gépgyártás, amin 10 munkatársunk dolgozik, és a viszonteladói partnereinkkel együtt fedjük le a hazai gépgyártó piacot. Korábban 90 százalékban az autóipar jelentette a hazai gépgyártás felvevőpiacát. Ez mára jócskán kiszélesedett; egyre fontosabb például az intralogisztika és az energiamenedzsment, így a gépgyártók egy része már a specializálódást is megengedheti magának. A Siemens azonban nem koncentrál egy-egy ágazatra, mi minden területen jelen vagyunk, ahol Magyarországon gépet gyártanak.

Az automata raktárrendszerek mennyire számítanak kiemelt területnek?

Az intralogisztika, a raktár-automatizálás gyakorlatilag az egész fejlett világban kiemelt témakörré vált az elmúlt évtizedben. A Siemens is nagy hangsúlyt fektetett erre, és nemzetközileg egyaránt kiemelkedő referenciákkal segíti a szektor fejlődését. Az egyik ilyen a jászberényi Szatmári Kft.-nek tervezett és gyártott, teljes egészében Siemens-megoldásokra (vezérlés, kapcsolástechnika, kommunikáció, hajtás) épülő automata raktár. A LOG-X Systems Kft.-vel közösen létrehozott hatsoros robotraktár a maga nemében egyedülálló Magyarországon, hiszen a vállalat raktár-informatikai és anyagáramlási rendszerébe érkező igénylési adatok alapján a gépsor teljesen automatikusan válogatja össze és készíti elő a kezelő számára a megrendelt termékállományt. A komissiózás és az összekészítés folyamatának elején-végén is méri a darabszámot, a súlyt és a magasságot.

Az átfogó automatizálás egyszerre oldotta meg a munkaerőhiányból és a zsúfoltságból fakadó problémákat, olyannyira, hogy a Szatmári Kft. képessé vált napi több száz lokációt ellátni akár másnapi kiszállítással, minimumtétel-korlát nélkül. Ezek a versenyelőnyök olyan mértékben tették hatékonyabbá folyamataikat, hogy mostanra a későbbi bővítések kapcsán is hasonló automatizált rendszerekben gondolkodnak.

Egy olyan nagymértékben sztenderdizált területen, mint a célgépgyártás, el lehet térni a megrendelői specifikációtól?

A célgépgyártás ilyen szempontból eléggé megoszlik, legtöbbször a gépgyártó maga határozza meg, hogy mely gyártó termékeit szeretné használni az adott feladatra való legjobb illeszthetőség és a mögöttes támogatás mérlegelésével. A Siemens portfóliójában az alapvető alkalmazásokra szánt termékektől a legkomplexebb feladatokig vannak megoldások, így a megrendelői specifikációknak való megfelelés nem jelenthet gondot. A legnagyobb gyártók standardizált terméklistáján jellemzően megtalálhatók a Siemens termékei, így az autóiparhoz és egyéb területekhez tartozó nagyobb mértékben sztenderdizált területekre is tudunk megoldást nyújtani.

Milyen termékinnovációk jöttek létre mostanában a gépgyártók számára?

Kifejezetten a gépgyártók számára fejlesztettük ki a motorra integrált G115D frekvenciaváltónkat, amit a vízszintes anyagtovábbító alkalmazások jövőbe mutató megoldásaként szoktunk jellemezni, ennek megfelelően tipikus alkalmazási területei az ipari anyagmozgatás szállítópályái és az automata raktárrendszerek intralogisztikai feladatai. Zord körülmények között, hosszú távon képesek megbízhatóan működni, és kevés helyet foglalnak el.

Érdemes megemlíteni a biztonsági mágneskapcsolóinkat is. A biztonság kiemelt területnek számít minden gép tervezése és építése során, így a gyártók sokszor két mágneskapcsolót építenek be a követelmények teljesítéséhez. A Siemens által kifejlesztett mágneskapcsolóból egyetlen darab is teljesíti az idevonatkozó szabványokat.

Napjainkban egyre fontosabb terület az energiahatékonyság, az energiamenedzsment. A Siemens átfogó választékkal rendelkezik ezen a területen is az egyszerű, alapvető mérésekre szánt műszerektől a nagy kijelzős, komplett energiafelügyeleti rendszerekig.

A digitalizálás térhódítása hogyan változtatta meg a gépgyártók kiszolgálását?

A Digital Enterprise Suite holisztikus megközelítés lehetővé teszi a gépgyártók számára, hogy integrálják és digitalizálják üzleti folyamataikat a géptervezéstől az üzembe helyezésen át a gépkezelésig és a szolgáltatásokig.

A felhőalapú MindSphere nyílt IoT operációs rendszer révén a gépgyártók elemezhetik a gép teljesítményét annak folyamatos optimalizálása érdekében, lehetővé téve akár új gépkoncepciók kidolgozását is.

Szoftvermegoldásaink lehetővé teszik a gép digitális ikerpárjának létrehozását is, ami megkönnyíti a kezelők számára a viselkedés előrejelzését, a teljesítmény optimalizálását, valamint a korábbi tervezési és gyártási tapasztalatok betekintését. Átfogó digitális ikerpár koncepciónk három formából áll: a termék digitális ikerpárja, a gyártás digitális ikerpárja, illetve a termék és a gyártás teljesítményének digitális ikerpárja.

Mennyire hangsúlyos az online konfigurátorok szerepe a gépgyártásban?

Nagyon megnőtt az igény az utóbbi időkben arra, hogy minden információ online azonnal elérhető legyen. Legalább ilyen fontos az is, hogy az alkatrészek pár kattintással megvásárolhatók legyenek, ezért minden direkt ügyfelünk rendelkezik e-shop hozzáféréssel, ahol minden információt megtalálhat nemcsak a termékről, hanem a készletadatokról és a szállítási lehetőségekről is. Az indirekt ügyfeleink kiszolgálásában kereskedő partnereink állnak rendelkezésre, akik gyakran saját webshoppal és Siemens raktárkészlettel is rendelkeznek, ami hatalmas előny gépgyártó partnereinknek.

A személyes kapcsolatokat preferáljuk, így a megbeszélések mellett gyakran szervezünk workshopokat, szakmai napokat partnereinknek. A SITRAIN oktatási központunkban a személyes forma mellett már egy ideje elérhetők az online képzések is, így mindenki maga döntheti el, hogy számára mi lenne a legmegfelelőbb.

Motorra integrált G115D frekvenciaváltó

Meddig terjed a Siemens kompetenciája, milyen műszaki támogatást ad a gépgyártónak?

Az üzletünk nagy részét a termék- és megoldásértékesítés, illetve az azokhoz adott műszaki támogatás teszi ki. Jellemzően onnan indulunk ki, hogy a gépgyártó keres meg minket a megoldandó problémával, az adott feladat paramétereivel, és mi adunk javaslatot arra, hogy milyen hajtásra, vezérlésre, kijelzőre, szoftverre stb. lehet szükség. Rendelkezünk olyan demóeszközökkel is, amikkel a gépgyártó már azelőtt letesztelheti a kérdéses alkalmazást, mielőtt leadná megrendelését a tényleges alkatrészre.

Az automatizálási termékek értékesítése után sok esetben helyszíni támogatásra is szükség van a gép építése során. A Factory Automation Solution csapatunk ezen túlmenően komplett munkákat is képes felvállalni, tehát ha valaki egyfajta fővállalkozót keres egy komplex projekthez, abban is tudunk segíteni.

A gyártói mivoltunk talán legnagyobb előnye, hogy közvetlen visszacsatolásunk van a piac és a gyár között, vagyis ha megnövekedett igényt látunk egy-egy megoldás iránt, akkor azt azonnal jelezzük a belső termékfejlesztés és a gyártás irányába. Így mindig az ipar és a jövő legnagyobb kihívásainak tudunk megfelelni, ami partnereink számára jelentős versenyelőnyt és megbízhatóságot jelent.

Molnár László