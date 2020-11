Alighanem ez volt az utolsó házi kiállítás idén

Az utolsó pillanatra sikerült időzítenie házi kiállítását a GE-CO Hungary Kft-nek, mielőtt a hatósági korlátozások jó időre ellehetetlenítették a hasonló rendezvények megtartását.

Címkék: automatizálás Doosan fémmegmunkálás forgácsolás ge-co Ge-Co Hungary Kft. Házi Kiállítás ipari robot kollaboratív robot robot robotika

November 5-én és 6-án került megrendezésre a GE-CO Hungary Kft. szakmai rendezvénye. A cég közel 1 400 m2-es csarnoka lehetővé tette, hogy a látogatók a megfelelő távolságtartás mellett, de mégis közelről, működés közben tekinthessék meg a kiállított gépeket. A rendezvényre ellátogató érdeklődők elmondhatják magukról, hogy minden bizonnyal a 2021-es év utolsó személyes szakmai rendezvényén vettek részt.

A házi kiállítás a CNC-esztergálás és a robotika terén mutatta be a legújabb megoldásokat, a fő témaköröket ennek megfelelően az automatizálás, a robotizálás, a Doosan kollaboratív robotok, illetve az Ipar 4.0 megoldások köré csoportosították.

„Nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy érdemes-e ilyenkor egy ilyen rendezvénybe belevágni, mert egyrészt – érthető módon – mindenki rendkívül óvatos a személyes találkozások terén, másrészt azonban ki is vannak éhezve azokra – jelentette ki Rieth Thomas társtulajdonos. – Végül köztes megoldásként zártkörű nyílt napokat rendeztünk, amikre csak regisztrációval lehetett ellátogatni. Végezetül nem is kellett csalódnunk a résztvevők számát illetően. A nem kívánt helyzet előnye, hogy felesleges beszélgetések nem voltak, aki ellátogatott hozzánk, az jó okkal tette azt. Minden értékesítő munkatársunk kapott előzetes időbeosztást a megbeszélésekhez és mindenkinek be is telt a kétnapos táblázata.”

Átfogó szerszámgép- és robotválaszték

A házi kiállításon összesen 10 gyártóberendezést lehetett működés közben megtekinteni:

DNM350/5AX öttengelyes megmunkálóközpont;

T3600D vertikális megmunkálóközpont;

Lynx 2100LM vízszintes esztergaközpont;

Puma GT2100M kéttengelyes, vízszintes esztergaközpont;

DNM 5700 függőleges megmunkálóközpont;

Takamaz XL-100 automatizált kompakt CNC-eszterga;

MD 120 automata kétorsós fronteszterga;

Doosan Cobot – A0912 kollaboratív robot;

Doosan Cobot – H2017 kollaboratív robot;

Doosan Cobot – M1013 kollaboratív robot.

„Talán az új kollaboratív robot kínálatunk keltette a legnagyobb érdeklődést – fűzte hozzá Rieth Thomas. – A gépeink nagy részét már pontosan ismerhetik az ügyfeleink, de kaptunk a gépekre vonatkozó konkrét kérdéseket is. A harmadik nagyobb témakör pedig az Ipar 4.0 megoldásainkat érintette. A beruházási kedv alapvetően visszafogott, csak az vásárol gyártóberendezést, akinek alapos oka van rá és jó esetben pályázati forrással is meg tudja támogatni azt.”

A robotika új divizióként 2020 november 1-én jelent meg a Ge-Co életében a Doosan robotok, valamint a Schunk és az OnRobot megfogók képviseletének elindításával. A Doosan Robotics kizárólagos magyarországi képviselete három kobotcsalád 10 modelljének magyarországi értékesítését és szervizelését öleli fel. A választékban 900 – 1 700 milliméteres karkinyúlással találhatók meg robotmodellek 25 kilogramm teherbírásig. A Doosan kollaboratív robotok mind a hat csuklópontját precíz mechanikus nyomásérzékelővel szerelték fel, ami bármilyen külső behatásra gyors reagálás képességet biztosít. A nagyfokú biztonság mellett a kobotok így olyan finom műveletek elvégzésére is képesek, melyek eddig az emberi kéz privilégiumai voltak.

„Az automatizálás egyértelműen az egyik legígéretesebb szegmensnek számít és a termék jellegétől függően a kollaboratív robotok is komoly felvevőpiaccal rendelkeznek. Az új divízióval tehát kissé már a jövőre is tervezünk – vonta le a következtetést Rieth Thomas. – Amennyiben a járványhelyzet nem lehetetleníti el teljes mértékben a májusi időpontot, akkor egészen biztosan kiállítunk a 2021-es Mach-Tech kiállításon. A házi kiállítások talán erősödnek majd a jövő évben, de amíg a bizalom nem áll helyre, addig megmaradnak kisebb, zártabb körű eseményeknek. Az ebéddel, ünnepléssel egybekötött tömegrendezvényekre még várni kell egy-két évet."

Molnár László