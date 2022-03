A zöld hidrogén is lehet az autóipar jövője

A júniusi wire és Tube szakvásárokon a hidrogénhajtások innovációi is bemutatkoznak majd

Egyes szakértők biztosak abban, hogy az autóipar jövőjét az üzemanyagcellás járművek jelentik majd. De a hidrogénüzemű járművek egyelőre messze vannak attól, hogy meghódítsák a világ útjait. Nyilvánvaló azonban, hogy a H₂-autókhoz erős kábelekre és csövekre lesz szükség, a beszállítói körnek pedig időben el kell kezdeni felkészülni a technológiai változásokra.

Emissziómentes autózás anélkül, hogy változtatnunk kellene a szokásainkon – ígéretesen hangzik, nem? Mert a H₂-autó percek alatt megtankolható, hatótávja pedig meghaladja az 500 kilométert. Ezek olyan tulajdonságok, amik miatt az elektromos autók talán csak a hidrogénautók hátsó lámpáit láthatják majd. Talán. Mert hidrogéntöltő állomás egyelőre alig van (Budapesten tavaly nyílt az első), és más autókhoz képest a vételárak is lényegesen magasabbak.

Hidrogénhajtású buszok

Egyes autógyártók már jó úton haladnak a H₂-meghajtású motorok fejlesztésében. A franciaországi Pauban például már üzemel egy expressz hidrogénbusz. A város déli és északi megállója közötti hat kilométeres szakaszon 125 utas utazhat a buszon. Ez az irány, amelyen több autógyártó el akar indulni. A BMW Group véleménye szerint a hidrogénüzemű járművek az elektromos autók fontos alternatívájává válnak majd. „A piaci feltételektől függően a BMW Group üzemanyagcellás járműveket is kínál majd – jelentette be az autógyártó. – Ez legkorábban 2025-től várható.” A Mercedes már forgalomba is állította saját előszériás modelljét, de más cégek is készítettek már üzemanyagcellás járműveket. Ez még csak a kezdet, mert egyelőre csak néhány száz ilyen jármű közlekedik a német utakon.

Kiváló minőségű kábelek

Az elektromos és hidrogénüzemű autókra való átállás a kábeliparra nézve is következményekkel jár. Ennek az az oka, hogy a belső égésű motoros autóval ellentétben az üzemanyagrendszer nem tartalmaz kábeleket. A vezetékezést tekintve a hidrogénautó az elektromos autóhoz hasonlít jobban – de lényegi különbség az energiatermelés eredete. Az üzemanyagcellában – akkumulátor helyett – a hidrogén alakul át elektromos energiává. Mindkét elektromos meghajtású járműben végeredményben az elektromos energia hajtja meg a motort. Tehát a H₂-meghajtású autók és az elektromos autók is elektromotorral rendelkeznek. Mind a tiszta akkumulátoros technológia, mind az üzemanyagcellás hidrogénrendszer esetében a funkcionális egységeket kábelekkel kell összekötni. Az elektromos autóknak és a hidrogénautóknak mindent egybevéve több kábelre és vezetékre van szükségük, mint egy belső égésű motoros autónak.

Az üzemanyagcellás járművek fejlesztése nemcsak mennyiségi, hanem minőségi kihívást is jelent a kábelipar számára, hiszen jobb minőségű kábelekre van szükség. A hidrogén ugyanis rendkívül gyúlékony. A hajtástechnikát – beleértve a kábeleket és a csöveket is – ennek megfelelően kell megtervezni és biztonságossá tenni.

A szabványok mint központi témakörök

A hidrogénüzemű járművekbe beépített tartályrendszerek esetében alapvető fontosságú a szabványok kérdése. „A hidrogén-üzemanyagcellás működéshez vasúti jóváhagyással rendelkező kábeleket használunk – hangsúlyozta Wolfgang Wolter, az autóbuszok és elővárosi vonatok hidrogéntartály-tartószerkezeteit gyártó Wystrach vezérigazgatója. – A szóban forgó csatlakozási technológiától függően a felhasznált alapanyagoknak nemcsak a szabványoknak megfelelő tulajdonságokkal kell rendelkezniük, hanem olyan paraméterekkel is, mint például a jó csatlakozási és térhálósító tulajdonságok, ha például csatlakozóházakat kell rájuk formázni. Emellett a különböző beépítési típusokat is figyelembe kell venni, beleértve a kábelvédelemmel kapcsolatos követelményeket is.”

A CO₂-kibocsátás csökkentése

A töltőállomások hálózata továbbra is rendkívül hiányos. Egy másik hiányosság: a tartályoknak jóval nagyobbaknak kell lenniük. A szakértők ezért jelenleg nagyobb esélyt látnak arra, hogy a hidrogéntechnológiával elsősorban a teherautók esetében találkozunk majd.

Az ökológiai megfontolások mindenesetre a hidrogénautóknak kedveznek, amelyek a kipufogón keresztül csak vízgőzt juttatnak a légkörbe. A Shell tanulmánya szerint 2050-re a körülbelül 113 millió üzemanyagcellás autó már 68 millió tonnával csökkentheti a szénhidrogén-felhasználást, és csaknem 200 millió tonna CO₂-kibocsátást válthatnak ki. Ily módon jelentős mértékben hozzájárulhatnak a közlekedési szektor energiamegtakarításához, és az üvegházhatást okozó gázok mennyiségének csökkentéséhez.

Több milliárd euró a hidrogénhajtás kutatására

A még fiatal iparág nagyon ígéretes. Németország a Nemzeti Hidrogén Stratégiával azt célozta meg, hogy a modern hidrogéntechnológiák világelső beszállítójává váljon. A szövetségi kormány összesen kilencmilliárd eurót kíván az energiaforrás piacképessé tételére fordítani. A források az acél- és vegyiparba, a fűtéstechnikai ágazatba és a közlekedési szektorba áramlanak. A fejlesztéseknek köszönhetően a H₂-meghajtású járművek lassan az utakon is megjelenhetnek. Ami biztos: megkezdődött a járműfejlesztés következő szakasza.

