A világ visszatér Frankfurtba

Az Automechanika kiállítóinak több mint 80 százaléka érkezik külföldről

Frankfurtban 2022. szeptember 13-17. között újra összegyűlik a nemzetközi autóipari alkatrészpiac apraja-nagyja. Több mint 60 ország vezető iparági cégei erősítették már meg részvételüket az Automechanika szakkiállításon, az ágazat legfontosabb nemzetközi találkozóhelyén. Az Automechanika Innovation Awards-ra pedig rekordszámú pályamű érkezett. A szervezők minden eddiginél nagyobb figyelmet szentelnek a személyes kapcsolatépítés elősegítésére, ezenkívül az autóipari logisztika, a fenntarthatóság, a képzés, a szakmai fejlődés és a toborzás területei kerülnek előtérbe.

Legyen szó elektromobilitásról, hálózatosított, autonóm járművekről, vagy digitális megoldásokról a műhelyek és autókereskedések számára, az autóipari alkatrészpiacon érdekelt gyártók és beszállítók rengeteg új termékkel és innovációval várják a közelgő Automechanika vásárt. „Számos nemzetközi kulcsszereplőt és szakmai látogatót látunk majd vendégük Frankfurtban – jelentette ki Olaf Mußhoff, az Automechanika Frankfurt igazgatója. – Régóta várt lehetőség ez a személyes üzletkötésre, valamint az új termékek és élő prezentációk megtekintésére. Az alkalomhoz új formátumokat alakítottunk ki, és fontos témaköröket tűztünk napirendre.”

Egyetlen más szakkiállítás sem képes annyira lefedni az autóipari alkatrészpiac teljes értékláncát, mint az Automechanika Frankfurt. A Kiegészítők és Testreszabás kategóriában olyan nagyágyúk mutatják majd be innovációikat, mint a Modula, a G3, a Peruzzo, a Fabbri, a Koni, az Mc Guard, Edco, az MF Transportsysteme, a Climair, EAL, a Tradekar, a Gianso, az Oto Konak és a Gleddring. A 11-es csarnokban található Body & Paint területen olyan cégek mutatják be termékeiket és szolgáltatásaikat, mint a BASF Coatings, a Chemicar Europe, a Mipa, a SATA és a ZKF (Német Karosszéria- és Járműtechnológiai Szövetség).

A Car Wash & Care zónában többek között az Otto Christ, az Alfred Kärcher, a Colourlock, az AVW equipment, az Interpump, a Lavorwash, a Comet, az Innovative Chemicals, a Koch Chemie, a Washalia, a MaFra és a Soft99 állít majd ki. A Diagnosztika és javítás kategóriában is számos vállalat mutatja be legújabb megoldásait, köztük a MAHA, a Snap-on, a Blitz Rotary, a Texa, a Nexion Corghi Group, a Hunter, az Abrites, a Hella, a Robert Bosch, a Mahle, a ZDK (Német Autókereskedelmi Központi Szövetség), a Rhinomotive, a Dometic Waeco, az Autocom, a Carbon Zapp,az Autel Intelligent (CN), a Würth, a DAT, a Celette France, a Solera, a Carbon, a Prodyver, a CTP GmbH, a LiquiMoly, a ROWE, illetve a RAVENOL. A HaynesPro, a GTÜ, a soft-nrg és más jól ismert németországi és külföldi cégek pedig a Dealer & Workshop Management területen mutatnak be új megoldásokat.

Az autókhoz, motorkerékpárokhoz és haszongépjárművekhez készült alkatrészek teljes spektrumát olyan cégek mutatják be, mint a BPW Bergische Achsen, a Jost-Werke, az A.B.S. az All Brakes Systems, a Meyle, az ElringKlinger, az NTN-SNR, az MS Motorservice, a Heinrich Eibach, a DVSE-Topmotive, a Schaeffler, vagy éppen a Continental Aftermarket. Az Osram, a Clarios és a Lumileds pedig azon cégek közé tartoznak, amelyek az Elektronika & Hálózatosodás területen mutatják be legújabb fejlesztéseiket.

A főbb iparági szereplők az Automechanika jelentőségét méltatták. „Kétségtelen, hogy az Automechanika az iparág vezető szakkiállítása – mondta Peter Wagner, a Continental Aftermarket & Services GmbH ügyvezető igazgatója. – A legmagasabb szinten zajlanak a stratégiai megbeszélések, ami kulcsfontosságú, mert az autóipar gyorsabban változik, mint valaha. Legyen szó hálózatosodásról, adathozzáférésről, e-mobilitásról vagy fenntarthatóságról – a témák tárháza kimeríthetetlen!” A 2022-es Automechanika Frankfurt új autóipari szereplőket is bemutat majd. Az autóalkatrészek és -tartozékok vezető online piacaként az eBay az Automechanikán mutatja be először az E-Commerce Lounge-t” – árulta el Oliver Klinck, az eBay Germany ügyvezető igazgatója.

Napjainkban minden korábbinál nagyobb hangsúly került az innovációkra és a trendekre Az „Innovation4Mobility” bemutató úttörő megoldásokat mutat majd be a hálózatosított járművekhez és a klímasemleges mobilitáshoz. Az Automechanika Innovation Awards díjra pedig minden eddiginél több terméket neveztek. „Ez egy erős jelzés, amely azt mutatja, hogy mennyire innovatív az iparág – ami különösen fontos a jelenlegi helyzetben – tette hozzá Olaf Mußhoff. – Egy olyan fórumot is tervezünk, amely az autóipari ellátási lánc menedzsmentjével foglalkozna, ennek a területnek ugyanis több párbeszédre és új ötletekre van szüksége.”

Kulcsfontosságú a fiatalok és a tehetségek az autóiparai alkatrészpiacra történő bevonzása. Éppen ezért a vásár vezetősége a képzést, a szakmai fejlődést és a toborzást helyezte a napirend élére. A diákok és a fiatalok számára speciális rendezvényeket, valamint javító műhelyeket és képzési programokat terveznek. Az iparág új „Talents4AA” kezdeményezése a foglalkoztatási- és karrierlehetőségeket helyezi reflektorfényébe.

A fenntarthatóság egy másik fókuszterület. Ez a második alkalom, hogy az Automechanika otthont ad az „Remanufacturing Day”-nek. A Nemzetközi Autóalkatrész-felújítók Szövetségével (APRA) együttműködve megrendezett eseményre szeptember 14-én kerül sor, ahol a szakértők az újragyártás és a körforgásos gazdaság legújabb trendjeit mutatják majd be. A témakör a kiállítótermekben is jelen lesz; egy speciális zöld logó jelzi majd az érintett termékeket és szolgáltatásokat kínáló kiállítókat.

Az Automechanika által szponzorált FIA Smart Driving Challenge alrendezvényen a fókusz a lehető legfenntarthatóbb és erőforrás-kímélő vezetési technikákon lesz. Bárki, aki vezet, és okostelefonnal is rendelkezik, ingyenesen vehet részt a programon. Az intelligens és környezetbarát vezetéssel pontokat lehet gyűjteni, a győztest pedig az Automechanika Frankfurton díjazzák.

A frankfurti Automechanika szakkiállítást 2022. szeptember 13-17. között rendezik meg. Az egyénileg, illetve a közösségi standon részt vevő összesen 16 magyar kiállító 263 m2-t foglal majd el. A magyar kiállítók listája:

Kiállító Standszám Arago Green Technologies Kft 3.0 F56 Automobil Vegyi Kft 9.1 B17 Globiz International Kft. 121F94 Jász-Plasztik Kft. 41B67 La Paloma Kft. 12.1 E99 MOL-LUB Kft. 9.1 C81

Közösségi standon résztvevő cégek Standszám HEPA Hungarian Export Promotion Agency 6.0. D46 Adaptive Recognition Hungary Zrt Draspó-Tempó Kft Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter Grabmax Kft Jankovics Engeneering K&K 95 Kft. Maxwhere Solution Zrt Sheldon Invest Kft Springtech Automotive Kft

