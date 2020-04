A válság digitalizálással is legyőzhető

A válság számos gyártó céget sodort veszélybe. A koronavírus rámutatott a komplex globális ellátási láncok sebezhetőségére. A helyzetet súlyosbítja, hogy a CNC-ipar nagyban függ az időben történő szállításoktól. Egyetlen napos szállítási késedelem fennakadásokat okozhat a a teljes ellátási láncban, ami költségnövekedéshez, értékesítési veszteségekhez vagy akár teljes leálláshoz vezethet.

Sok vállalkozás csökkentette a gyártást, vagy leállt a világjárvány miatt, a szakkiállításokat elhalasztották, és világszerte több tízezer munkavállaló van otthon karanténban. A koronavírus-válság kétségkívül súlyos gazdasági hatásokkal jár. De nem vagyunk teljesen tehetetlenek. A válság számos gyárat lekorlátoz, de az alkatrészek iránti kereslet továbbra is magas. Az ellátási lánc menedzsmentet azonban érdemes alapvetően átgondolni.

„A világjárvány rávilágított, hogy az ellátási láncaink törékenyek. A globalizációval összefüggésben sok vállalat elsősorban az árak csökkentésére összpontosított, és gyakran egyetlen beszerzési forrást működtetett” – jelentette ki Wilfried Sihn, a Bécsi Műszaki Egyetem Vezetéstudományi Intézetének gyártástechnológiai és rendszertervezési professzora.

Az ellátási láncok összeomlásával ez alapvető problémává vált. A zárt határok és a termelés megszakítása miatt nem garantált, hogy az egyetlen forrásból megérkezik a megrendelt termék. „Az új jelszó a glokalizáció, ami a globalizáció és a helyi beszerzés kombinációjára utal. Fontos a helyi beszerzési lehetőségek erősítése és az ellátás biztonságának javítása” – tette hozzá Sihn.

A kockázatok diverzifikálása érdekében a vállalatoknak fontolóra kell venniük termelésük szétosztását és a termelési hely kiválasztásában már nem a költségek játsszák a döntő szerepet.

„Láttuk a szállítási és a gyártási útvonalak megszakadásának hatásait. Feltételezhető, hogy a gyártás egy része visszaáramlik Európába. A vállalatok mérlegelni fogják, hogy a jövőben továbbra is mindent kiszerveznek-e, vagy jobb, ha közeli beszerzési forrást találnak minimálisan magasabb áron” – mondta Oliver Lödl, az ORDERFOX.com stratégiai igazgatója.

„Számtalan kicsi, profi vállalkozás működik, amelyeket rendkívül nehéz megtalálni, mert nem erősítik a piacai jelenlétüket és a marketinget – mondta Oliver Lödl. – Ez a nehéz kutatást az ORDERFOX.com végi el Ön helyett. A platform látogatói egyetlen pillantással felmérhetik, hogy a beszállító milyen alkatrészeket milyen tűréssel képes legyártani és hol van a gyártóbázisa.”

A digitalizálás, mint lehetőség a CNC-gyártók számára

A tradicionális beszerzési stratégiákban bízó gyártó cégek nagymértékben (több mint 65%-ban) a rendszeres vásárlóiktól függnek, míg forgalmuk csak körülbelül 30%-a származik az újonnan megszerzett ügyfelektől (forrás: Orderfox Customer Research). Az ügyfelek megszerzése gyakran nehéz és időigényes. A kiállítások elhalasztásával pedig sürgősen szükség van az új beszerzési csatornákra.

A digitalizálás megváltoztatja a beszerzési folyamatokat

A CNC-iparágban egy vásárlónak nem könnyű leküzdeni a felmerült hiányosságokat és alternatív üzleti partnereket találni. Sok gyártónak nincs saját weboldala, ezért nem lehet egyszerűen rákeresni. Idén a kiállítások sem segítenek.

A digitális világ viszont alternatívát jelenthet. Az online platformoknak köszönhetően időtől és helytől függetlenül új ügyfélkapcsolatok létesíthetők, akár helyi, akár globális szinten. A CNC-gyártók és -vásárlók néhány kattintással könnyen egymásra találhatnak.

A digitális platformok új piaci lehetőségeket nyitnak meg és növelik az átláthatóságot. Az ORDERFOX.com az egyetlen globális platform, amely hisz a vevő és a gyártó közötti közvetlen kapcsolat szükségességében. Míg más platformok elrejtik a gyártók adatait, és a beszerzés egy „fekete dobozban” zajlik, az ORDERFOX.com lehetővé teszi a közvetlen kommunikációt a két fél között. Ez maximális átláthatóságot és kölcsönös bizalmat teremt. Enyhül ugyanakkor a gyártókra nehezedő árnyomás, mivel a gyártók a minőségi tulajdonságok alapján megkülönböztethetik magukat versenytársaiktól.

Oliver Lödl, az Orderfox AG stratégiai igazgatója példát is mind a rendelkezésre álló kapacitások gyors beazonosítására és jövedelmező felhasználására: „A válság elmúltával, amikor minden gyár termelni kezd és be kell hoznunk az elmúlt hónapokban felhalmozódott igényeket, kulcsfontosságú szerep jut az online beszerzési eszközöknek. Még békeidőkben is csak 70–80%-át használjuk ki az újonnan vásárolt gépek kapacitásának. Az ORDERFOX.com 100%-ra képes növelni a kihasználtságot.

Online platformok új CNC-beszállítók kereséséhez

A digitális platform jelentősen növeli a hatékonyságot, és jelentős mennyiségű keresési munkát takaríthat meg a CNC-vásárlók számára. A digitális beszerzés segítségével csökkenthető a szállítási késedelem és általánosságban minimalizálhatók a kockázatok.

A válság miatt az Orderfox.com 2020. május 31-ig meghosszabbítja a platformhoz való ingyenes hozzáférését.

