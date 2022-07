A vállalkozások sikertelen nemzedékváltása – mi lesz most?

Címkék: árverés aukció felszámolás használt gép online platform online portál Surplex

Az EU-ban családi vállalkozások teszik ki a vállalkozások 80%-át. Előbb vagy utóbb minden tulajdonos szembesül a következő kérdéssel: Ki veszi át a vállalkozást a következő generációban? Ha pedig nem sikerül utódot találni, akkor sajnos csak a vállalat felszámolása marad lehetőségként. Ez a családi vállalkozások mintegy egyötödét érinti. A vállalkozások felszámolása során az olyan használtgép-kereskedők nyújthatnak jelentős támogatást, mint a Surplex.com.

Családi vállalkozások – a gazdaság alapjai

A European Family Businesses (EFB) szövetség figyelemreméltó számadatokat közöl: Az EU-ban kb. 17 millió vállalkozás – a vállalkozások akár 80%-a – áll családi irányítás alatt. A számadatok az adott definíció szerint változnak: A családi irányítás alatt azt jelenti, hogy a vállalkozás tulajdonának többsége átlátható számú személy (többnyire kettő) és/vagy azok családtagjainak kezében van. A családi vezetés alatt álló vállalkozásokban a tulajdonosok egyúttal a vezetőséghez is tartoznak.

A magánszektorban 100 millió munkahelyet biztosítva – ez az összes munkahely több mint felét jelenti – a családi vállalkozások képezik az európai gazdaság gerincét. Különösen az építőiparban és a kereskedelemben gyakoriak az ilyen vállalkozások. Az ökölszabály a következő: Minél kisebb egy vállalkozás, annál nagyobb a családi vállalkozások aránya.

Tulajdonosváltás

A Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 2017-es tanulmánya szerint 2023-ig csak Németországban több mint 500 000 családi vállalkozás tulajdonosa fog nyugdíjba vonulni. Ezzel a trenddel számos más európai ország is szembesül. Az utódok keresése akár öt évig is eltarthat. Utódot aztán a családon, a vállalkozáson belül vagy azon kívül találnak. Ha pedig eredménytelenül zárul a keresés, akkor fel kell számolni a vállalkozást. Az utódkeresési helyzetbe került családi vállalkozások akár egyötöde is erre a sorsra jut. Ennek számos oka van. A potenciális utódokat azonban mindenekelőtt a gazdaságilag bizonytalan helyzet tartja vissza. Visszariadnak a vállalkozás átvételének kockázatától. A felszámolás így elsősorban a kis és gazdaságilag kevésbé sikeres cégeket érinti.

A családi vállalkozások regionális gyökerekkel rendelkeznek, továbbá fontos és biztos munkaadók – még válságok idején is. Ezek az értékek fontos szerepet játszanak az utódkeresés során. (©ALPA PROD / Shutterstock.com)

Külön utak, közös értékek

A vállalkozás felszámolásakor számos kihívással kell szembenéznie a tulajdonosnak. Elbocsátások és olyan hivatali kötelezettségek merülnek fel, mint például az alkalmazottak nyilvántartásból való törlése. A céges telephelyeket, raktárakat ki kell üríteni, a keletkező lomhulladékot pedig szakszerűen kell ártalmatlanítani. Ennek során jelentős értékesíthető raktárkészlet, számos berendezési tárgy és használt szerszámgép merül fel.

A vállalkozások felszámolása során felmerülő használtgép-értékesítés során érdemes szakértő segítségét kérni. Ezek átveszik az időigényes munkát – a gépek értékelésétől kezdve a forgalmazáson át egészen a szállításig. Ezenkívül magasabb értékesítési értéket képesek elérni a használt gépek számára. Emellett a műhelyek felszámolása során felmerülő emberi kihívásokat sem szabad alábecsülni. Gyakran egy egész életművet kínálnak fel eladásra, amelybe a tulajdonos minden energiáját belefektette.

A cégfelszámolások profi kezekbe valók. A használt gépek értékesítése mellett a Surplex teljes körű üzemfelszámolások lebonyolítását is kínálja. (© Gorodenkoff / Shutterstock.com)

A cégfelszámolások egyik ilyen specialistája a Surplex ipari aukciós ház, amelyen keresztül évente 55 000 használt gép (főként a fém-, fa- és építőipari gépek) cserél gazdát. Az ipari árukat az aukciós platformon keresztül elárverezik, vagy a Surplex rögzített áron átveszi a teljes készletet, és később saját nevében értékesíti. Miután az ügyfelek elszállították a megvásárolt gépeket a felszámolandó üzemből, a kiürített épületet tisztára seperve adják át a tulajdonosnak. A családi vállalkozás felszámolása összetett kihívás, melynek során a Surplex számos feladat alól mentesítheti a tulajdonost. Ez teret biztosít az új perspektíváknak és új ajtókat nyit meg.