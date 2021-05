A vállalati aukciósház, ahol tényleg mindent megoldanak

„A kapcsolatfelvételtől a tételes elszámoláson át a logisztikáig minden terhet leveszünk ügyfeleink válláról.” Kocsis Csaba, az Intergavel Kft. ügyvezetője.

„Nem számít, mennyire vagy sikeres ma, mindig a következő lépésen kell gondolkodnod” – mondta Jeff Bezos, az Amazon alapítója. Ha abból indulunk ki, hogy jelenleg őt tartják a világ leggazdagabb emberének, adhatunk némi hitelt a szavainak. És bár a „techguru” a kereskedelem világában alkotott maradandót, minden okunk megvan arra, hogy filozófiáját az iparba is átültessük, főként, hogy itt sem vagyunk híján olyan nagy horderejű változásoknak, amik folyamatos „újratervezésre” ösztönzik a vállalatokat.

Egészen biztos, hogy ez idő tájt számos cégnél elmélkednek azon, mit kell tenniük ahhoz, hogy amit gyártanak, az 2, 5 vagy akár 10 év múlva is piacképes legyen. A nagy váltásokat motiválhatja egyebek mellett a digitalizáció, a környezettudatosság vagy épp a piaci igények egyre gyorsabb átalakulása – de akárhogy is, az emlegetett „következő lépés” megtétele gyakran a technológiai sor lecserélésével jár. Az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalában nagy segítség, ha tudjuk, van lehetőség a meglévő gépeket, eszközöket a lehető legjobb kondíciókkal értékesíteni, ami kiváló alap az új beruházásokhoz. Nem véletlenül választják egyre többen az online aukciót, és az e területen egyedülállóan rugalmas szolgáltatást kínáló Intergavel Kft.-t. A vállalati aukciósház árveréseiben ennek megfelelően napjaink legfontosabb ipari trendjei is kirajzolódnak.

„Amikor átalakulóban lévő szektorokról beszélünk, szinte lehetetlen nem az autóiparral kezdeni. Egy tavalyi aukciónkon például a dízelről az elektromos technológia kiszolgálására váltó autóipari vállalat hajtott végre oroszlányi üzemében teljes gépparkcserét. Hatalmas volt az érdeklődés a kis és közepes forgácsolócégek részéről, hisz számukra ez egy nagyszerű esély arra, hogy korszerű, jó állapotú berendezésekhez jussanak. Ezeket aztán sokrétűen tudják használni munkájuk során, nagy hozzáadott értékkel betöltve a piaci réseket. Nem véletlen, hogy a tételek több mint 90%-a gazdára talált, a megbízónk várakozásait is felülmúló árakon” – avat be Kocsis Csaba, az Intergavel Kft. ügyvezetője.

Nemzetközi mércével is kiemelkedő sikerek

Ezek után nem meglepő, hogy a cég weboldalán folyamatosan indulnak az ágazatot érintő, új aukciók. A békéscsabai Linamar Hungary például szintén az autóipar jelentős átalakulására reagálva döntött az amúgy kifejezetten fiatal gépparkja korszerűsítése mellett. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy adott esetben mindössze 5 éves, csúcsminőségű berendezések, többek közt megmunkálóközpontok, köszörűk és mélyfúró gépek váltak eladóvá. A most futó, csaknem 40 berendezést és eszközt felölelő aukció sikere mellett szól az Intergavel nagy projektek lebonyolításában szerzett jelentős tapasztalata is.

A vállalati aukciók hazai szakértője a közelmúltban a bezárt ózdi ABB gyár berendezéseinek értékesítésénél még sokat látott nemzetközi partnere, a Maynards Europe elismerését is kivívta. „A Maynards a távolabbi piacokra juttatta el a kb. 50 eladó fröccsöntőgép hírét, mi pedig ebben a régióban toboroztunk vevőket. Ez végül annyira sikeres kombinációnak bizonyult, hogy az előzetesen vártnál is jóval magasabb áron kelt el a teljes csomag. Ez volt az első együttműködésünk, a siker nyomán pedig folytatódnak a közös projektek, immár az ABB-aukciók tanulságait is levonva, hogy még hatékonyabban, még több potenciális vásárlót érjünk el a megbízók érdekében” – fogalmazott Kocsis Csaba. Mint felidézte, a szóban forgó árverés fókuszában ugyan valóban a mintegy 50 darab fröccsöntőgép állt, de azokon kívül is rengeteg kisebb eszközre lehetett licitálni – a sikerráta pedig 100%-os volt, azaz „az utolsó csavarig” minden elkelt.

„Minden megoldás érdekel”

Ez utóbbi gondolat vezet át az Intergavellel kötött együttműködés egyik legfőbb előnyére. Eddig ugyanis döntően a technológia értékesítéséről volt szó, ám nem szabad elfelejteni, hogy azzal egy időben számos más tárgy is eladóvá válhat egy cégnél egy nagy léptékű változás során. „A nagy értékű berendezések eladásában sokan szeretnének segíteni, ha kellően nagy a volumen, akkor akár a nemzetközi szereplőket is érdekelheti a dolog. Mi viszont egyre több egyeztetésen halljuk, hogy az igazi segítség az lenne, ha szó szerint mindennek az eladását egy kézben tartva megoldanánk. Szintén nemrég került sor például egy biatorbágyi gépgyártó vállalat árveréssorozatára, ahol a gépek mellett a cég raktárában feleslegessé vált logisztikai eszközök, sőt még a szintén lecserélt irodabútorok is gazdára találtak az internetes licitek során. Ezek egyébként nagyon kelendőek a vevők körében, ugyanis mindenkinek szüksége van ilyenre, és szinte szektortól függetlenül tudja is használni azokat” – fejtegeti a vállalati aukciósház ügyvezetője.

Mint fentebb kiderült, az Intergavel megbízóinak többségénél azért válnak „létszámfelettivé” berendezések, eszközök, mert azonnal reagálnak az aktuális piaci folyamatokra – ez pedig hasonlóan rugalmas hozzáállást kíván az aukciószervező részéről is. Az Intergavelnél ennek megfelelően nyitottan és megoldásközpontúan állnak minden, az árverések részleteit érintő igényhez, elváráshoz. Gyakran előfordul például, hogy egy üzem vagy raktár kiürítése annyira sürgős, hogy már az aukció – egyébként adott esetben csak néhány hetes – kifutási idejét sincs idő megvárni. Erre gondolva az Intergavel a szektorban egyedülálló módon jelentős saját raktárkapacitást épített ki, így kérés esetén kész azonnal elszállítani és tárolni az aukcióra bocsátandó tételeket. „Véleményem szerint ez kell ahhoz, hogy minden kétséget kizáróan kijelenthessük, hogy a kapcsolatfelvételtől a tételes elszámoláson át a logisztikáig minden terhet leveszünk ügyfeleink válláról” – jegyzi meg ezzel kapcsolatban Kocsis Csaba.

A jövő a hosszú távú partnerségeké

Arról, hogy ezt mennyire hatékonyan teszik, sokat elmond, hogy megbízóik nagy része hosszú távú partnerséget épít ki a céggel, azaz amint elegendő számban keletkezik eladásra váró tárgyuk, az Intergavel el is kezdi az aukció szervezését. Ezt az utat követi számos multinacionális ipari óriáscég, és a korábban leírtak alapján, érthető módon, több Magyarországon jelen lévő autógyártó tételei is egyre gyakrabban bukkannak fel az árverések közt. Ezek közt találunk autóipari robotokat, valamint univerzálisan használható forgácsológépeket, ráadásul várhatóan az egyik nagy gyár tanműhelyének eszközei, közte megmunkálóközpontok és esztergák is virtuális kalapács alá kerülnek.

Ami pedig a jövőt illeti, ahogy az Intergavel megbízóinak egyik legfőbb közös tulajdonsága az, hogy fél szemüket mindig a piaci trendeken tartják, úgy a vállalati aukciósház is folyamatosan keresi a fejlődés útját, hogy szolgáltatását még inkább a jelen és a jövő elvárásaihoz igazítsa. Ehhez a rugalmas hozzáállás mellett az átalakulóban lévő iparágak minél mélyebb ismerete is hozzátartozik. Kocsis Csaba ezzel kapcsolatban megjegyzi, a forradalmi változásokat megélő autóipar sokáig terítéken lehet náluk is, de más területeken is jókora mozgásra számít. Mint mondta, a központi támogatásoknak is köszönhetően a feldolgozóiparban is jelentős, főként automatizációs beruházásoknak lehetünk szemtanúi, ami abban a szektorban is elindíthatja az eszközök áramlását a nagyvállalatoktól, multiktól a kis- és közepes cégek felé. Nyugaton ez már teljesen bevett eljárás, és nem kis részben az Intergavelnek köszönhetően idehaza is egyre több példát látunk hasonlóra. Vagyis, a bevezetőre visszautalva, egyre többen tudják, hogy a következő lépés megtétele jóval könnyebb, ha közben számíthatunk a vállalati aukciósházra!

