A TwinCAT 3 vezérlővel tovább növelhető a PC-alapú vezérlés skálázhatósága

Interjú Ralf Vienkennel az új alapszintű osztályt képviselő, 400 MHz-es processzort és többfunkciós be/kimeneteket tartalmazó, CX7000-es sorozatú beágyazott PC-ről

Címkék: automatizálás Beckhoff Beckhoff Automation EtherCAT folyamatirányítás folyamatvezérlés PC TwinCAT 3

A CX7000 sorozatú beágyazott PC-k révén a TwinCAT 3 lehetőségei immár a kisvezérlők szegmensében is elérhetők. De mit is jelent lényegében a „kisvezérlő”, és mihez szükséges a gyakorlatban? Ezt a kérdést és a Beckhoff új vezérlőjének egyéb speciális jellemzőit járja körül a terepibusz-technológiák és beágyazott PC-k vezető termékmenedzserével, Ralf Vienkennel készített alábbi interjú.

Mi a jellemző egy korszerű kisvezérlőre?

Ralf Vienken, a Beckhoff Automation terepibusz-rendszerekért és beágyazott PC-kért felelős vezető termékmenedzsere: „A CX7000 a kisvezérlőkre épülő alkalmazások számára is elérhetővé teszi a TwinCAT 3 szoftver nyújtotta, kényelmes és nagy teljesítőképességű lehetőségeket, tovább fokozva a Beckhoff PC-alapú vezérléstechnikájának skálázhatóságát a kis méretű PLC-től a sokmagos ipari PC-ig terjedően."

Először is természetesen fontos a mérete, amire a megnevezésében szereplő „kis” jelző is utal. A piacon elérhető kisvezérlők azonban nem is olyan kicsik. Valójában némelyikük viszonylag nagy, sok helyet elfoglalva rendeltetési helyén. Ezzel szemben a CX7000 sorozatú kisvezérlők rászolgálnak a nevükre. Mindössze 49 × 100 × 72 mm-es méretükkel rendkívül kompaktnak számítanak, és a szintén rendkívül kis méretű, beépített be/kimeneti rendszer révén is tudomásom szerint a piacon jelenleg elérhető legkisebb kisvezérlők.

Miben rejlik a CX7000 „belső nagysága”?

A „nagyság” szó itt teljesen helyénvaló. A CX7000 a lehető legnagyobb tárkapacitással és a leggyorsabb processzorral van szerelve, optimálisan teljesítve a kisvezérlőktől elvárt kis méretekkel és alacsony árral kapcsolatos igényt. A műszaki fejlődést tükrözi például az is, hogy valaha a 2 kB soknak számított. A 32 MB memóriájú CX7000 ilyen szempontból is teljesen más nagyságrendet képvisel. A flash memória egy jellemzően 512 MB tárkapacitást nyújtó microSD kártya, amely akár 8 GB-ra is bővíthető. A kisvezérlő tehát olyan jó erőforrásokkal rendelkezik, hogy akár több éven át is képes adatokat gyűjteni, tárolni. Számítási teljesítménye is bőven elegendő a kisvezérlők piacán elvárt igények teljesítésének: processzora egy lebegőpontos egységgel ellátott, 32 bites, 400 MHz órafrekvenciájú ARM processzor. Ennek a számítási teljesítménynek régebben csodájára jártak volna, például összevetve az Apollo rakétáéval, amely mégiscsak eljutott a Holdra.

Ezeken a műszaki tulajdonságokon kívül mi mástól különleges még a CX7000-es kisvezérlő?

A CX7000 révén a kisvezérlők szegmensében először használhatók ki a TwinCAT 3 szoftver kényelmes és nagy teljesítőképességű lehetőségei. Ezen a szoftverplatformon a CX7000 moduljai nemcsak hatékonyan programozhatók és konfigurálhatók, hanem könnyen felhasználhatók egy nagyobb számítási teljesítményű, akár negyvenmagos és több terabájt memóriájú számítógép kiépítéséhez is. Ehhez társulnak még a Beckhoff széles termékkínálata által nyújtott előnyök is. Itt van például az EtherCAT és K-busz terminálok óriási választéka, ami lehetővé teszi több mint 2 500 különféle jel tárolását és feldolgozását. Ezenfelül a CX7000 EtherCAT-csatlakozóján keresztül egy ilyen kis méretű vezérlő segítségével is egy nyílt, világszerte de facto szabványnak számító buszrendszerhez férhetünk hozzá, amelyen keresztül számos más gyártó termékeit integrálhatjuk be egy rendszerbe. A Beckhoff széles termékpalettája azonban már önmagában is olyan sokrétű alkalmazási lehetőségeket nyújt, amelyek a kisvezérlők esetében korábban elképzelhetetlenek voltak.

A CX7000 sorozatú beágyazott PC-k a TwinCAT 3 szoftverrel együttműködve nagy teljesítőképességű, ugyanakkor költséghatékony kisvezérlőként használhatók, igény szerint bővíthető buszterminálokon vagy EtherCAT terminálokon keresztül

Ilyen téren mely termékterületek emelkednek ki?

Itt sok döntő szempont van. A CX7000 például az első olyan kisvezérlő, amely már alapkiépítésében is üzemeltethető TwinSAFE terminálokkal, tehát integrált gépbiztonsági rendszerek megvalósítására is alkalmas. Segítségével olyan árérzékeny alkalmazások hozhatók létre, amelyek eddig költségokok miatt nem voltak kivitelezhetők. Ugyanez érvényes a speciális robbanásvédelmi követelményeket támasztó esetekre is, amelyekhez az EtherCAT ELX terminálokat tervezték. A kifejezetten sorozatgyártott gépekhez kifejlesztett, EJ sorozatú EtherCAT plug-in modulok a jelosztó kártyához csatlakoztatott CX7000 rendszerrel együtt szintén igen hatékonyan használhatók. Ezek az egységek a gépek előre szerelt kábelekkel történő gyors, hibamentes és különleges képesítést nem igénylő bekábelezését teszik lehetővé. A kisvezérlőket használó alkalmazásoknál további előnyöket is nyújt a Beckhoff kompakt hajtástechnikája, azaz egyenáramú, léptető- és szervomotorok terminálokon keresztül történő hajtásvezérlését.

Milyen egyéb speciális jellemzőkkel rendelkezik a CX7000?

Idetartoznak mindenekelőtt az előre integrált többfunkciós be/kimeneti egységek, nevezetesen a nyolc digitális bemenet és a négy digitális kimenet. Ezek kiváló ár/érték arány mellett lényegesen nagyobb rugalmasságot biztosítanak. A többfunkciós be/kimeneti egységek a TwinCAT 3 szoftveren keresztül számos különféle üzemmódra állíthatók be, például gyorsszámlálóként vagy inkrementális enkóder bemeneteként is használhatók, amelyekkel közvetlenül, PLC-programozás nélkül vezérelhetők kimeneti vonalak. A 10 V-os analóg jelek rögzítésére is alkalmas digitális bemenetek és az impulzusszélesség-modulált kimenetek teszik teljessé e rendkívül sokoldalú vezérlő lehetőségeit. További üzemeltetési előny, hogy a CX7000 nem igényel karbantartást, ugyanis belső akkumulátort nem tartalmaz, helyette egy kondenzátorral pufferelt belső valós idejű óra biztosítja a dátum- és időpontadatok tárolását, akár 21 napig.

