A sikeres kiállításmarketing tízparancsolata

Címkék: kiállítás magyar stand stand vásár

Egy kiállításra felkészülni mindig izgalmas feladat. Megálmodnia standot, kitalálni, miként mutatod be a cégedet és mivel leped meg a potenciális partnereket mindig elképesztően nagy kihívást jelent. Hiszen egy jól sikerült bemutatkozással akár megalapozhatod a vállalkozásod jövőjét, remek kapcsolatokat építhetsz, nem beszélve az új vásárlókról, partnerekről.

Ahhoz, hogy biztosan sikeres legyen a megjelenésed, sok dologra szükséged odafigyelni, amelyekre először talán nem is gondolnál. A sikeres kiállításmarketing tízparancsolatának betartásával viszont nem lőhetsz mellé.

1. Gondolkodj a kiállításra érkező vendégek fejével, és nekik tervezd a standodat!

Mindig tartsd szem előtt, hogy a stand nem neked készül, hanem meglévő és leendő ügyfeleid számára! Vagyis ebben az esetben nem feltétlenül a saját ízlésed a mérvadó, hiszen a jól olvasható, dizájnos betűtípus használata éppen annyira lényeges, mint a színek megválasztása, a tér kialakítása, valamint a komplett megjelenés megálmodása.

Ehhez pedig a saját céged arculatát, az aktuális trendeket, valamint az adott rendezvény profilját is figyelembe kell venned. Képzeld magad az érdeklődők helyébe és próbálj meg az ő fejükkel gondolkodni! Téged mi győzne meg fordított esetben? Mi az, amire kapásból nemet mondanál és mi lehet az, ami azonnal meggyőzne? A válaszok adják a kulcsot a sikeres kiállításhoz.

2. Dokumentáld a jelenlétedet, és hirdesd az összes lehetséges csatornán!

Nem elég, ha csak azok látják, hogy ott vagy a kiállításon, akik személyesen ellátogatnak oda! Hiszen lehet, hogy van, akinek nem volt ideje elmenni, nem tartotta annyira érdekesnek vagy esetleg nem is hallott még a céged által kínált szolgáltatásokról és nem is tudja, hogy mennyire hasznos lenne az a számára. Pontosan ezért szükséges az, hogy a lehető legtöbb helyen megjelenjen mindez az online térben is.

Már előzetesen érdemes hirdetni a weboldaladon és a social media felületeken, hogy ott leszel, de a helyszen is készíthetsz posztokat, indíthatsz élő bejelentkezést, sőt, akár egy játékot is kitalálhatsz erre az időszakra. Ha van rá kapacitásod, ne csak fotókon, hanem videókon is örökítsd meg az eseményt, ugyanis ezek mind fel tudod használni az utólag elkészült, összefoglaló élménybeszámolóban is. Izzítsd be a céged Facebook és Instagram profilját, pakold tele a honlapot a friss hírekkel és mutasd meg, hogy te bizony ott vagy egy nívós szakmai rendezvényen, nem is akárhogy!

3. Hirdesd a kiállítási standot szakértői körökben és szólj a meglévő ügyfeleidnek is!

Természetesen a fentiek mellett lényeges az is, hogy szakmai körökben is hirdesd a jelenlétedet a kiállításon. Érdemes a meglévő és potenciális partnereidet a részletekről hírlevélben tájékoztatni, így ízlésesen és szolidan kérheted meg őket arra, hogy látogassanak meg téged a standodnál, tekintsék meg az új ajánlataidat vagy ismerjék meg azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel eddig még nem éltek.

4. Legyen a standon belül egy kényelmes hely, ahol a leendő partner nyugalmat talál!

Ha egy potenciális partner betér hozzád és kellemetlen módon ácsorognia kell néhány színes szóróanyag között, miközben mások is meg-megállnak mellette, az bizony nem túl meggyőző, hiszen ő nem ezért ment el erre a rendezvényre.

Viszont ha kényelmesen leülteted, kávéval vagy egyéb frissítővel kínálod és úgy érzi, nyugodtan tud veled beszélgetni arról, mit is szeretne, akkor már félig nyert ügyed van. Hiszen ne feledd, ez olyan, mintha az irodádban fogadnád őt! Ott pedig nyilván szintén nem hagyod a recepción várakozni a hozzád érkezőket.

A bútorok kényelmességéhez azok minősége, tisztasága is hozzátartozik. Ezzel sok esetben lehet baj, ha a bútorok szövete koszos, piszkos, igénytelen, hiszen ezzel garantáltan elűzhetjük ügyfeleinket magunktól. Az igénytelenség súlyos marketing károkat okozhat. Tisztítsuk ki a kárpitokat vagy vásároljunk eleve olyan kárpitot, amibe mi magunk is örömmel foglalnánk helyet.

5. Tedd emlékezetessé magad a látogatók számára!

A rengeteg kiállító közül nehéz kitűnni és ha valaki egy egész napot tölt egy ilyen rendezvényen, akkor bizony nem feltétlenül fog minden helyszínhez arcot vagy tevékenységet kötni utólag, amikor hazafelé átgondolja a napját.

Pontosan ezért kell, hogy mély benyomást tegyél a potenciális ügyfelekre, ugyanis így biztosan emlékezni fog majd rád. Érdemes ilyenkor olyan aprósággal kedveskedni neki, amit senki mástól nem kapott a kiállítás során, így mikor elkezdi átnézni az anyagokat, téged biztosan beazonosít majd. Ez pedig már egy remek kiindulópont ahhoz, hogy fel is keressen és meg is köttessen az üzlet.

6. Ne felejtsd el elkérni az e-mail címüket!

Az ilyen típusú találkozás egyszeri alkalom, amikor bár nagyon lényeges a jó benyomás, de nem érdemes csak úgy elengedni ilyenkor a potenciális ügyfeleket. Viszont ha elkéred az e-mail címüket, te magad is elérheted őket. Bizonyos időn belül küldhetsz neki érdeklődő e-mailt, de a GDPR szabályainak betartása mellett hírlevélben is tájékoztathatod őt időről időre a cégedről szóló legfrissebb információkról. Így nem veszik el a kapcsolat és folyamatosan figyelemmel kísérheti az aktuális ajánlataidat.

7. Ne akarj feltétlenül eladni azonnal, használd kapcsolatépítésre a találkozást!

Egy ilyen rendezvény nem feltétlenül arról szó, hogy ott azonnal üzletet tudj kötni, legyen bármilyen érdeklődő is a potenciális ügyfél. Hiszen gondolj csak bele, ő azért van ott, hogy megtalálja a számára legjobb ajánlatot, így teljesen érthető, ha végig akar menni az összes standon.

Így ne keseredj el, ha új partner nélkül térsz haza. Mikor elindulsz egy ilyen kiállításra, legyen a célod sokkal inkább a kapcsolatépítés! Ugyanis függetlenül attól, mivel foglalkozik a céged, az ilyen típusú ismeretségek rendkívül fontosak. Az is lehet, hogy csak évekkel később érnek be a kiállításon tett erőfeszítésed, ám akkor igen gazdagon gyümölcsöznek majd.

8. Kérdezz, kérdezz, kérdezz!

Fontos, hogy amikor betér a standodhoz egy potenciális vagy leendő ügyfél, ne rögtön azzal indíts, hogy a saját termékeidet és szolgáltatásaidat próbálod rásózni, hiszen nem a piacon vagytok.

Kérdezd őket inkább a saját cégükkel kapcsolatos céljaikról, esetleges gondjaikról vagy problémáikról és próbálj ezekre megoldásokat, ötleteket nyújtani, amelybe viszont már belefűzheted a saját szolgáltatásaidat is! Így több szempontból is csak nyerhetsz, mert egyrészt alaposan megismerheted a potenciális partneredet, ráadásul ő sem érzi azt, hogy az egyetlen célod az, hogy rátukmálj valamit. Vagyis ott ül veled szemben egy leendő partner, akiről pontosan tudod, mire van szüksége és mit tudsz számára kínálni.

9. Járj körbe a kiállításon, és hívd meg a versenytársakat is a standodhoz!

A konkurencia nem ellenség, különösen egy ilyen rendezvényen, így bátran járj körbe ha van időd! Egyrészt ötleteket gyűjthetsz a többi vállalkozótól, másrészt megismerheted azokat a cégeket, akik hasonló tevékenységi körrel dolgoznak, mint te. Sőt, akár ha úgy alakul, összetehetitek a tudásotokat és közösen is vállalhattok ügyfelet.

10. Legyen a standod innovatív!

Jó belépő az új partnerek világába, ha a standodat úgy álmodod meg, hogy az megjelenésével előre vetíti, milyen jövőképet álmodtál meg a cégednek. Ezzel azt sugallod, hogy veled hosszútávra tervezhetnek, nyitott vagy a fejlődésre és folyamatosan előre tekintesz. Ez pedig egy igen jó ajánlólevél. A kiállítási stand tervezése során figyeljetek rá, hogy legyen valami egyedi, különleges, csak a te cégedre jellemző elem a standban.

Tóth Márton