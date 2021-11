A rajztól a késztermékig

Lépésről-lépésre mutatta be a Lamitec Kft. rendezvénye a 3D modell, majd abból a gépen futtatható program létrehozásának folyamatát.

Mennyi időt vesz igénybe, mire egy rajzból kiindulva nekiláthatunk a gyártásnak? A Lamitec Kft. november 18-i a Digitálisból valóság című házi bemutatója pontosan ezt a kérdést boncolgatta, de nem csak elméleti síkon: a digitális információ átalakítását a bemutatóteremben elhelyezett lemezmegmunkáló gépeken végzett valós alkatrészgyártás követte.

„Két éve várunk arra, hogy egy kiállításon is megmutathassuk magunkat, de idén és tavaly csak ezek a házi kiállítások adtak lehetőséget arra, hogy nagyobb számban találkozhassunk az ügyfeleinkkel – mondta Kutnyánszky Tamás, a Lamitec Kft. kereskedelmi vezetője. – Nyáron volt egy hasonló rendezvényünk, amit nagyrészt a pályázatokhoz kapcsoltunk. A novemberi bemutató sokkal inkább volt technológiai jellegű. Ezen belül sem elsősorban a gépekre koncentráltunk, hanem azt igyekeztünk megmutatni, hogy milyen gyorsan tudunk a digitális adathalmazból kész alkatrészt előállítani. Vagyis a termék megtervezésétől a kontúrvágáson át az élhajlításig tartó folyamatot ismertettük.”

A házi bemutató szakmai partnere az EuroSolid Zrt. volt, mégpedig két okból kifolyólag: a gépekkel együtt kínált táblásító szoftverek szinte mindegyikéhez létezik SolidWorks PlugIN, másrészt a lemezmegmunkáló cégek sokszor nem rendelkeznek megfelelő szoftvermegoldással, amit a szervezők ezúton is igyekeztek orvosolni.

„Igyekszünk szélesebb kapcsolatrendszert kiépíteni, így indult be a szorosabb együttműködés a Lamitec Kft-vel is, aminek újabb lökést ad, hogy a házi bemutatóra is minket választottak szakmai partnernek – jelentette ki ezzel kapcsolatban Párkányi Marcell, az EuroSolid Zrt. értékesítője. – A rendezvényen a SolidWorks standard változatát mutattuk be és az érdeklődőknek egy külön teremben adtunk bővebb felvilágosítást.”

A szoftveres bemutató, vagyis a vágás és a hajlítás digitális modellezését a gépeken végzett élő alkatrészgyártások – kontúrvágás OMAX vízvágón, illetve ERMAKSAN plazmavágón, valamint hajlítás ERMAKSAN élhajlítón – követték. A rendezvény utolsó programpontját a kötetlen beszélgetéseknek szentelték, amik jórészt a CAD/CAM szoftverek, a karbantartási és megtérülési kérdések, valamint a pályázati, finanszírozási lehetőségek körül forogtak.

50 feletti regisztráció érkezett a bemutatóra és talán meglepő, de szinte mindenki el is jött. A megjelentek nagyrészt a szerszám-, alkatrész- és gépgyártás területéről érkeztek. „A valós beruházási kedvet nehéz megbecsülni – tette hozzá Kutnyánszky Tamás. – Az egész évünk a pályázatok kiírásával kapcsolatos kérdések körül forgott. Most úgy állunk, hogy akik nyertek, azok igyekeznek el is indítani a beruházásokat, akik pedig most nem nyertek, még nem döntöttek az eszközbeszerzés felől. Sok a beérkező érdeklődés, de az is igaz, hogy sok fémipari vállalkozás nem kényszerül teljes kapacitásra. A lemezmegmunkálásban jobb a helyzet, az ügyfeleink nagy megrendelésállománnyal rendelkeznek, ezért bízom abban, hogy a most leszállított gépek nem sokat fognak pihenni.”

Molnár László