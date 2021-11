A pálya kötött, a lehetőségek nem

A minőség biztosítása már a termékek fejlesztésénél és az alkatrészek beszerzésénél, gyártásánál elkezdődik

A piacvezető Knorr-Bremse 1996-ban vetette meg a lábát Magyarországon, ma, 25 évvel később pedig mind fejlesztési, mind gyártási kompetenciáit tekintve világszinten elismert eredményekkel büszkélkedhet a magyar csapat. A világviszonylatban is élenjáró, vasúti fékrendszereket gyártó vállalat budapesti telephelyének egyik vezető munkatársával, Holubán Jánossal beszélgetett Kiss László, a Chemplex Kft. szakértője.

Kiss László: A Magyar Ipari Célgép Nagydíj szervezésekor az elsők között jelentkeztetek, hogy támogatni szeretnétek ezt a kezdeményezést. Mit láttatok a versenyben?

Holubán János: A célgépverseny ötlete két okból is üdvözlendő: lehetőséget ad a mérnököknek és a gépgyártó vállalkozásoknak, hogy megismerjék őket, illetve a vállalatoknak, hogy kapcsolatba kerüljenek speciális területek szakembereivel. Ahogy egy gépgyártó számára nem egyszerű például egy nagyvállalathoz beszállítóként bekerülni, úgy a nagyvállalat részéről mondhatom, hogy éppen olyan nehéz jó szakembert találni. Ezért figyelemmel kísérjük azokat az eseményeket, ahol van lehetőség mérnökökkel, potenciális együttműködő partnerekkel találkozni. Egy ilyen verseny pályázói közül akkor is kicsillog a tehetség, ha éppen nincs a nyertesek között. Többen is voltak a nevezők között, akikkel a Knorr-Bremse már együttműködik, velük ezzel a versennyel még szorosabbra fűztük a szálakat, illetve új kapcsolatokat is építettünk. Kompetens vállalkozásokkal szívesen dolgozunk együtt, és egy ilyen esemény jó lehetőség szakmai szinten is megismerni őket.

10 éve vagy ennél a vállalatnál, ahol időről időre komoly kihívást jelentő feladatokkal találod szemben magad. Bedobnak a mélyvízbe, és úgy tűnik, bárhová kerülsz, minden helyzetből kihozod a maximumot. Mi segít téged ebben a munkában?

Valóban kihívásokkal teli a pályafutásom a vállalatnál, mert szinte minden esetben egy valamilyen szempontból új vagy komoly kihívás előtt álló csapatot vagy területet kellett átvennem. Gépészmérnökként kezdtem a konstrukción, később fejlesztési projekteket vezettem, majd az egyik gyártó szegmens folyamatmérnökségi vezetőjeként próbálhattam ki magam, ahol most már a szegmens igazgatójaként kaptam meg a megbízást a tesztpadépítő csapat centralizálására és vezetésére is.

A jelenlegi feladatom a csapatommal olyan tesztpadokat üzembe állítani, amelyek biztosítják az állandó minőséget. Lényegében arról kell gondoskodnunk, hogy a termék fejlesztési vagy gyártási folyamatában dolgozó kollégák éjszakánként nyugodtan alhassanak.

Holubán János, a Knorr-Bremse Budapest tehervagon-fékrendszereket gyártó szegmensének és a vállalat tesztpadépítő csapatának vezetője

Hogy mi segít ebben? A jó csapat. A tagok kiválasztása során arra törekedtem, hogy különböző iparágakból, de elsősorban egyedi berendezések gyártásában korábban már komoly tapasztalatot szerzett kollégákkal egészítsem ki a meglévő erős Knorr-Bremse-gárdát. A csapatot gépészmérnökök, mechatronikusok, PLC-szakemberek, pneumatikus-, hidraulikus- és villamosmérnökök, valamint minőségbiztosítási mérnök, szoftverfejlesztők és a projektmenedzserünk alkotják. A tesztberendezések működését saját fejlesztésű szoftverekkel tesszük egységessé. Sikerességünk mutatója a gyors fejlődésünk, a csoport bővülése és az egyre növekvő kereslet a munkánkra. A 12 fős csoportunkhoz a közeljövőben újabb négy fő csatlakozik.

Meglehetősen sokszínű szakmai stáb áll mögötted. Tudjuk, hogy egy ambiciózus, emberileg és szakmailag színes teamet nem könnyű összetartani. Mi a titok?

A cégünknél a tesztpadépítő csoport a nagy testvér támogatását élvezve lényegében egy kis célgépépítő vállalkozásként funkcionál. Egy ilyen vállalkozásnál véle­ményem szerint a legfontosabbak az emberek, akikkel együtt dolgozunk. A kollégák személyisége, a munkához és a csapathoz való hozzáállása mellett természetesen fontos a szakértelem, a tapasztalat és a tudás is. A csapattagjaink mind kiváló szakemberek, komoly felelősséggel a vállukon. Megvan bennük a tudás, a kompetencia, a motiváció.

Egy ilyen vállalkozásnál véle­ményem szerint a legfontosabbak az emberek, akikkel együtt dolgozunk. A kollégák személyisége, a munkához és a csapathoz való hozzáállása mellett természetesen fontos a szakértelem, a tapasztalat és a tudás is. Szerencsések vagyunk, mert a Knorr-Bremsében a komoly szakmai kompetenciákkal rendelkező, régóta nálunk dolgozó kollégáktól a tudást és tapasztalatot akár egy pályakezdő mérnök is megszerezheti. Mindemellett elengedhetetlen a vevőkkel való hatékony kommunikáció, legyen az cégcsoporton kívüli vagy belső vevő. Pontosan kell definiálnunk azt, hogy mire van szüksége a megrendelőnek.

Alkalmat kell találni és időt áldozni a kollégák és a jó szakmai partnerek megismerésére, és a közös sikerek mentén egymás fejlesztésére. Jó lehetőség erre például a Gépész Szalon vagy a Magyar Ipari Célgép Nagydíj.

Őrült iramban zajlik nálatok a tesztpadfejlesztés, olyan minőségbiztosítási támogatást adtok a vállalatnak, ami minden gépgyártó vágya. Mik a visszajelzések? Érdemes saját tesztpadokat fejleszteni?

Mindenképpen. A tesztpadfejlesztés az egyik legfontosabb kompetencia a vállalatunknál. A termék működésének alapos ismerete nélkülözhetetlen a teszteléshez, és ennek a tudásnak a magját célunk házon belül tartani. Az egyik legnagyobb közös büszkeségünk, hogy – legalábbis tudomásom szerint – olyan baleset nem fordult még elő, amelyet Knorr fékrendszer meghibásodása vagy elégtelen működése idézett volna elő. A tesztpadjaink garantálják a termékeink stabil, megbízható minőségét, és visszajelzést adnak a folyamataink robusztusságáról, hiszen a gyártás utolsó fázisa a tesztelés, ahol kiderül, hogy jól végeztük-e a dolgunkat.

Automata tesztpad kormányszelepek teszteléséhez

A minőség biztosítása már a termékeink fejlesztésénél és az alkatrészek beszerzésénél, gyártásánál elkezdődik, és végig jelen van a teljes ellátási láncban. A szerelési folyamatban a szerelőink képzésével folytatódik, akik termelésbe állás előtt komoly képzésen vesznek részt. Egy frissen csatlakozó, ámde tapasztalt szerelő is végigmegy a betanulási folyamaton, amelyet követően még egy ideig kizárólag a mentorával együttműködve, folyamatos kontroll alatt szerelhet. A vizsgákat rendszeresen megújítjuk, folyamatos az oktatás és a megértés ellenőrzése. Kollégáink számára is fontos a fejlődés, a kontroll, a visszacsatolás és a kompetencia.

Hogyan zajlik a termékek tesztelése a gyakorlatban?

A szerelőcsapat munkáját – ami nagyrészt manuális szerelést jelent, egy-két automata szerelőeszközt leszámítva – a szerelés utolsó bástyájaként az automata tesztpados ellenőrzés biztosítja és teszi teljessé. Csak hogy érezhető legyen a munka összetettsége és a tesztelés fontossága: a kormányszelep egy mindössze 20 cm-es termék, amely mintegy 300 alkatrész, mechanikus, pneumatikus és elektronikai elemek összeszerelésével jön létre. Nagyon sok funkciót lát el, és ezek tesztelése a tesztpad feladata.

Ahogy a folyamataink, úgy a felelősségünk is összetett: a szerelés során az ember is hibázhat, az alkatrészekkel is lehet gond, és előfordul, hogy egy-egy gép is meghibásodik. E kritikus hármas, ember-gép-anyag a legjellemzőbb hibaforrás, ezeket a hibákat kell kiszűrnünk, mielőtt a termék a vevőhöz kerülne. A tesztelés során gyűjtött tapasztalatok egyben alapot is biztosítanak a jövőbeni fejlesztéseinkhez és hatékonyságunk növeléséhez.

Manuális kompresszortesztpad

A minőségi teszt alapja a termékfejlesztés fázisában a konstruktőrök által jól definiált peremfeltétel-rendszer, ami leírja, hogy mit is szükséges tesztelni a terméken. Ezt a szerelősor végi EOL (end of line) tesztrendszer végzi el, ami leegyszerűsítve egy PC-vezérelt, lehetőség szerint automatizált, gyártósorba integrált tesztállomás. Ezekkel az általunk tervezett és épített tesztrendszerekkel modellezzük a lehetséges eseményeket, amelyekkel a berendezés éles működés során találkozhat, és a funkciókat, amelyeket el kell látnia. Ilyenek például a szivárgásvizsgálat, a jól meghúzott csavarok kontrollja, és sok egyéb alkatrész és funkció specifikus vizsgálata is történik a teszt során. A termék kizárólag akkor kap típustáblát és rágravírozott sorozatszámot, ha átmegy a teszten. A vizsgálat során egy hiba felmerülésekor visszamegyünk a hiba potenciális gyökérokáig, hogy azt megszüntetve biztosítsuk, hogy a következő munkadaraboknál nem tér vissza a hibajelenség.

Kihallatszik a büszkeség a hangodból. Mire vagy a legbüszkébb?

A velem együtt dolgozó kollégákra, a csapatomra, az általunk fejlesztett szerelősorokra, a tesztpadjainkra, és arra, hogy a vevőink elégedettek a munkánkkal! A fékrendszerek biztonságkritikus termékek, ahol a magas minőség egyszerűen elengedhetetlen. Az új tesztpadépítő kompetenciánk egy következő lépése annak a 25 éves folyamatos növekedésnek és bővülésnek, amely vállalatunkra a kezdetek óta jellemző. Azzal, hogy egy ilyen fontos tudás itt Budapesten összpontosul, az anyavállalat elismeri munkatársaink folyamatos, magas szintű teljesítését.

Jánosnak ezúton is köszönöm a beszélgetést. Jó érzéssel tölt el az a tény, hogy a magyar szakemberek előtt egyre nagyobb lehetőségek nyílnak a világban. Gépészmérnök kollégák, a tanulságot vigyük magunkkal: kompetens, motivált szakemberekkel dolgozzunk, hallgassuk meg, hogy mit akar a vevő, és teszteljünk, hogy mindig 100%-ot adjunk!

