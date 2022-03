A megbízhatóság a régi, a dinamika új

A Prima Power új stancológépe mindent megőrzött, amiért az ügyfelek megkedvelték a márkát – de a rugalmasság és a dinamika terén újabb szinteket ugrott meg

Címkék: alumínium Lang & Társai Kft. lemezmegmunkálás Prima Power stancolás

Szerencsére az a gyakorlat már a múlté, hogy a nyugati exportpiacokra gyártott termékeknél kiemelt figyelmet fordított a minőségre a magyar gazdaság, míg a belföldi piacra a silányabb áru is megfelelt. A német megrendelői kör azonban még napjainkban is fokmérőnek számít, ezért az ide termelő magyar fémipari vállalkozások csak modern gépparkkal teljesíthetik a magas elvárásokat. Kertai Tamás, az Alufe Fémszerkezeti Kft. ügyvezető igazgatója az általuk megfogalmazott gépbeszerzési kritériumokról beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Milyen alkatrészeket gyárt az Alufe?

Alumínium-üveg homlokzati elemek gyártásával foglalkozunk, amihez modern CNC-vezérelt 5 tengelyes profilmegmunkáló központokat, alumínium- és horganyzottacél lemezeket, CNC-vezérelt stancoló- és élhajlító gépeket használunk.

Az éves árbevételünk mintegy 70 százaléka exporttevékenységből származik – a 30 százaléknyi belföldi részarány az elmúlt négy-öt év fellendülő hazai építőiparának az eredménye, korábban szinte kizárólag az exportpiacokra dolgoztunk. A lemezüzem szállítja a cég teljes árbevételének mintegy 6-7 százalékát. Az általunk használt alumíniumlemezek esetében nem a lézer, hanem a stancolás számít a legköltséghatékonyabb eljárásnak, ezért a kezdetektől ezt a technológiát használjuk.

Kertai Tamás, az Alufe Fémszerkezeti Kft. ügyvezető igazgatója

Miért vált szükségessé egy új stancológép beszerzése?

Folyamatosan törekszünk a legmodernebb gyártótechnológiák alkalmazására, infrastruktúránk fejlesztésére. Még a Prima Industrie és a Finn-Power összeolvadása előtt vásároltunk egy Finn-Power stancológépet, ami nagyon jó benyomást tett ránk, rendkívül elégedettek voltunk a hatékonyságával és a megbízhatóságával, de az idő már eljárt felette. Amikor elérkezett az idő a váltásra, akkor három ajánlatot kértünk be a stancológépek elismert gyártóitól.

Mi szólt a Shear Brilliance mellett?

A Shear Brilliance mellett – a márkával szerzett jó tapasztalatokon túl – az integrált lemezolló szólt, ami egyetlen lépésben akár másfél méter hosszúságú lemezt is le tud vágni, így nincs szükség a soklépéses stancolásra. A legyártott lemezalkatrészek túlnyomó többsége téglalap alakú, ezért rendkívül gazdaságos gyártási eljárásnak számít, ha először lyukasztást végzünk, majd ugyanabban az automatikus folyamatban egy integrált derékszögű ollóval vágjuk ki a munkadarabot. A két vagy három egyenes éllel rendelkező alkatrészek esetében is tökéletes a derékszögű ollóval végzett kivágás. A Prima Power derékszögű ollója pedig rendkívül gyorsan működik. A programozható pengemagasság és az automatikus löketmélység-beállítás révén optimalizálható a kivágás. A penge sebessége automatikusan a maximális értékhez igazodik.

Gazdaságosan beszerezhető és üzemeltethető berendezésnek, mindamellett alumínium és horganyzottacél finomlemez gyártásához a legideálisabb gépnek tartom a Prima Power stancológépét.

Az Alufe Fémszerkezeti Kft. által vásárolt Shear Brilliance stancológép

Automatizálási rendszert kértek a gép mellé?

A munkaerőhelyzet nálunk is rendkívül nehéz, mint az országban mindenhol. A gép kiválasztása során nagy hangsúlyt fektettünk tehát arra is, hogy speciális szakképesítés nélküli operátorok is tudják kezelni a berendezést. Szerencsére még akadnak olyan szakembereink, akik értenek a fémlemez-megmunkáláshoz, de arra is fel kell készülnünk – ami egyes iparágakban már bekövetkezett –, hogy idővel szakképzetlen személyzet kezeli majd a berendezést. Az ő munkájukat tehát le kell egyszerűsíteni, és a potenciális hibaforrásokat jó előre ki kell szűrni.Teljes automatizálásról nem beszélhetünk, mert az azt jelentené, hogy a nyers fémlemezek útja a raktártól a késztermékig emberi beavatkozás nélkül valósulna meg. Ez viszont aránytalanul nagy beruházást jelentene. A Shear Brilliance azonban rendelkezik automatikus lemezbetöltő funkcióval, a gépkezelők dolga tehát mindössze annyi, hogy a köteg nyersanyagot a megfelelő pozícióba készítsék. A stancológép az elkészült alkatrészeket mérettől függően akár 12 palettára képes szortírozni. Mivel jellemzően egyedi gyártást végzünk, maximum egy-két órára hagyhatjuk a gépet emberi felügyelet nélkül, a teljesen autonóm működés csak tömeggyártásban lenne megvalósítható.

Gyors, pontos és megbízható darabolás

Mennyire váltotta be a gép a hozzá fűzött reményeket?

Bár a gépet még csak négy hónapja helyezték üzembe, évtizedes tapasztalattal rendelkezünk a márkát illetően. Eddig nem okozott csalódást a Shear Brilliance, és biztosak vagyunk abban, hogy a jövőben sem lesz okunk megváltoztatni a véleményünket. A gép fő- és mellékmozgási sebessége többszöröse az elődjének, ami egy igen fontos adat számunkra. Nibbelés esetén percenként akár 1 500 db leütésre képes a gép. A 30 db-os Multitool szerszám befogására is alkalmas szerszámtárnak köszönhetően közel 100 megmunkálószerszám áll rendelkezésre, így minden, az alkalmazásra jellemző alapmegmunkálást el tudunk végezni.

Shear Brilliance SBe A Prima Power legújabb kompozit anyagokon, szervoelektromos technológián és lineáris hajtásokon alapuló Shear Brilliance stancológépe a sokoldalú, rugalmas gyártási koncepciónak köszönhetően új mércét állít fel a termelékenységben. Az ECOPUNCH® koncepció révén komoly energiamegtakarítás érhető el. Teljes, 4 100 mm-es munkaterület-kihasználás, újrapozicionálás és átfogás nélkül. A moduláris koncepció révén az SBe gyártósor az ügyféligényeknek megfelelően bővíthető. A stancológéphez integrált lemezollónak köszönhetően: Nyersanyag-megtakarítás – nincs maradékkeret, kevesebb stancolt hulladék

Nagyobb terítékhasznosítás – több alkatrész egy lemezből

Jobb minőség – nincs nibbelési nyom a lemezszéleken

Gyors, pontos és megbízható darabolás Maximális lemezterület SBe8: 4 100 × 1 565 mm X-áthaladás 5 040 mm Y-áthaladás 1 640 mm Pozicionálási sebesség 210 méter/perc Nyomóerő 35 tonna A szerszámtár maximális kapacitása 576 db Max. indexált szerszámok 192 db Ütési sebesség 1 mm 1 300 ütés/perc Ütési sebesség 25 mm 580 ütés/perc Ütési sebesség 250 mm 235 ütés/perc Jelölés 3 000 ütés/perc

Mennyire voltak elégedettek a forgalmazóval, a szállítási határidővel, az üzembe helyezéssel, az esetleges szervizzel?

A Lang és Társai Kft.-vel évtizedes kapcsolatunk van szerszámbeszerzés terén, ezért nagy örömünkre szolgált, mikor megtudtuk, hogy hozzájuk került a Prima Power gépek magyarországi értékesítési képviselete is. A koronavírus-járvány miatt kialakult ellátási gondok ellenére, a gép méretét és bonyolultságát is figyelembe véve, a szállítási határidő a hihetetlenül rövid kategóriába esett, az üzembe helyezés a kitűnő szakembereknek köszönhetően zökkenőmentes volt. Van összehasonlításunk a hasonló technológiai fejlettségű profilmegmunkáló gépek üzembe helyezésével kapcsolatban, így elmondhatjuk, hogy a telepítés és az azóta eltelt idő alatt szerzett gyártási tapasztalatok alapján a Prima Power saját magyar nyelvű szervizmérnökei és csapata által végzett beüzemelés, oktatás és üzemben tar­tás problémamentesnek bizonyult.

További információ:

Lang & Társai Kft.

Holczer Dávid, értékesítés és szaktanácsadás

Tel.: +36 70 397 7388

E-mail: david@langtool.hu

www.primapowergepek.hu

Molnár László