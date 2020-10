A lemezmegmunkálás ökoszisztémája

Mivel az intelligens gyár jövőképét csak következetesen lehet megvalósítani, a lényeg az együttműködésen van

Címkék: Bystronic élhajlítás fémmegmunkálás intelligens gyártás lemezmegmunkálás lézeres vágás okosgyár termelésirányítás

A jövő a hálózatba kapcsolt gyártásé. A Bystronic számára azonban az intelligens gyárak sokat emlegetett koncepciója csak a kezdetet jelenti. A cél egy olyan ökoszisztéma létrehozása, amely összekapcsolja a lemezmegmunkáló vállalkozásokat az ügyfelekkel, a beszállítókkal, valamint a szállítmányozó cégekkel. Az egész ellátási láncot átható nagyobb átláthatóságból és hatékonyságból minden érintett csak profitálni tud.

Mit gondol, hogyan fog kinézni az intelligens gyár? A mi elképzelésünk a következő: minden termelési folyamatot zökkenőmentes hálózatokba szerveznek, a rendszerek valós időben kommunikálnak egymással, és önállóan dolgozzák fel a megrendeléseket. Az alkatrészek zökkenőmentesen mozognak az egyik munkaállomásról a másikra anélkül, hogy egyszer is szűk keresztmetszetbe ütköznének. Az intelligens gyár önállóan és előre gondolkodik. Megszervezi a raktározást, automatikusan készít árajánlatokat az ügyfelek számára, és az új megrendeléseket azonnal beépíti a gyártási ütemezésbe.

A Bystronic teljes körű megoldásokat fejlesztett ki, amelyek lehetővé teszik a lemezmegmunkáló vállalkozások számára, hogy ezt a víziót valósággá formálják. Az ehhez szükséges technológiák már rendelkezésre állnak, és a know-how-val is rendelkezünk ahhoz, hogy az egyes alkotóelemeket egy intelligens gyártási rendszerré kapcsoljuk össze. Fokozatosan bővíthető megoldásainkkal támogatjuk a gyártó cégeket és az OEM-gyártókat az intelligens gyár felé vezető úton.

A gyártóüzemtől a legfelső szintig

Az intelligens gyár központosított és automatizált folyamatirányítása megkönnyíti az olyan feladatok elvégzését, amelyek továbbra is sok termelési vezető számára okoznak fejfájást: a rövid és hosszú távú feladatokat úgy koordinálják, hogy az összes termék a megfelelő időben kerüljön kiszállításra. Minden rendelkezésre álló forrást maximális hatékonysággal használnak fel, így a folyamatok optimálisak, a költségek pedig minimálisak. Nincs sem várakozási idő, sem szűk keresztmetszetek.

Ennek előfeltétele az, hogy minden gyártási rendszer – a vágástól és hajlítástól a hegesztésen és a menetvágáson át egészen a festésig és a csomagolásig – hálózatba szerveződjön egy felülről koordinált termelési rendszerben. Ez azt jelenti, hogy a rendszerek CAD/CAM szintű adatainak MES/MRP szinten kell konvergálniuk. A raktár- és kommissiózó-rendszerekkel közös hálózat a zavartalan anyagáramlást biztosítja. Mindezt végül a vállalati erőforrás-tervező (ERP) rendszerbe kell beépíteni annak érdekében, hogy átláthatóságot biztosítson a menedzsment számára – így válik igazzá a mottó: a gyártóüzemtől a legfelső szintig.

Minden egy platformon

Az intelligens gyár azonban csak a kezdet. Meggyőződésünk, hogy a lemezmegmunkáló vállalkozások hozzáadott értékét még tovább növelheti a saját gyártási folyamataikon túlmutató hálózatépítés. A Bystronic célja az, hogy ügyfeleink gyártási rendszereit egy olyan ökoszisztémával kössük össze, ami integrálja a végfelhasználókat, a beszállítókat, valamint az egyéb partnereket. Ez minden fél számára lehetővé teszi, hogy valós időben felügyelje a teljes ellátási láncot.

Egy ilyen ökoszisztéma teljesen új lehetőségeket nyit meg a fémlemez-megmunkáló vállalatok ügyfelei számára: egyetlen platformon valós időben hasonlíthatják össze az alkatrészek árait és szállítási idejét. Az anyagválaszték, valamint az ajánlott geometriák különféle lehetőségei is kiértékelhetők a költségek és az átfutási idő szempontjából. A megrendeléseket még akkor is meg lehet változtatni, ha már csak pillanatokkal vagyunk a gyártás megkezdése előtt. A megrendelésen belüli egyes alkatrészcsoportok pedig prioritást élvezhetnek, így akár korábban is legyárthatók és kiszállíthatók.

Teljes átláthatóság az egész ellátási láncban

A lemezmegmunkáló vállalatok így rugalmasabban reagálhatnak az ügyfelek igényeire. A beszerzési és logisztikai folyamatok szintén hatékonyabbá válnak. Az alapanyag-beszállítók integrálása lehetővé teszi számukra, hogy proaktívan kezeljék a lemezmegmunkáló vállalatok raktárait. autonóm módon biztosíthatják, hogy a szükséges alapanyagok mindig raktáron legyenek. Mivel előre látható, hogy mely lemezformátumok és -vastagságok mikor kerülnek megmunkálásra, ez megkönnyíti a gyártás megtervezését. Így mindkét fél megvalósíthatja a lean raktárkezelést és élvezheti annak előnyeit.

A szállítmányozó cégek szintén aktívabb szerepet játszanak ebben az ökoszisztémában. Mivel a logisztikai szolgáltatók korábban megtudják a szállítási időpontokat, időben meg tudják szervezni a fuvarokat, így a fémmagmunkáló cégeknek soha nem kell a termékeket átmenetileg raktározniuk. Ez lehetővé teszi a szállítmányozó cégek számára, hogy összehangolják az egyes tevékenységeiket, és gyorsan reagáljanak a változásokra. Ezáltal a raktárkezelést is képesek lesznek optimalizálni.

Minden rendszer és érdekelt fél számára nyitott

Mindezen előnyök jól szemléltetik, hogy egy ilyen ökoszisztéma nemcsak a Bystronic saját ügyfeleinek, hanem az egész iparágnak is hasznára válna. Annak érdekében, hogy a rendszerre vonatkozó elképzeléseink valóra váljanak, a Bystronic a Kurago szoftverspecialitával lépett stratégiai kapcsolatba. Együtt egy „vállalati operatív környezetet” fejlesztünk ki, vagyis egy felhőalapú platformot, amely lehetővé teszi ügyfeleink számára az intelligens gyártásmenedzsment megvalósítását és az összes érintett fél együttműködésének elősegítését.

A Bystronic meggyőződése, hogy a zárt rendszerek hamarosan elavulttá válnak. Ezért platformunk nyitott minden szerszámgép, automatizálási megoldás, valamint gyártási és irányítási rendszer számára. Annak érdekében, hogy a fémipar teljes termelési folyamatát és ellátási láncát feltérképezzük, ökoszisztémánkat minden szereplő (szoftver- és hardverszolgáltatók, fémmegmunkáló vállalkozások, alapanyag-beszállítók és szállítmányozó cégek) számára megnyitottuk.

Azt akarjuk, hogy platformunk azokat a piaci szereplőket is összehozza, amelyek korábban versenytársként tekintettek egymásra. Mivel az intelligens gyár jövőképét csak következetesen lehet megvalósítani, a lényeg az együttműködésen van. A szabad adatáramlás mindannyiunk érdeke.

