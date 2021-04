A járvány ellenére folyamatosan növekszik az ipari hálózatok forgalma – az ipari hálózatok piaci részesedése 2021-ben a HMS Networks szerint

Címkék: automatizálás EtherCAT Ethernet hálózat hálózati infrastruktúra hálózatkezelés modbus modbus tcp profinet

A HMS Networks minden évben elkészíti az ipari hálózatok piacáról szóló tanulmányát, ami a gyártásautomatizálásban az új csatlakoztatott csomópontok részesedését elemzi. Az idei tanulmány azt mutatja, hogy a koronavírus járvány ellenére az ipari hálózatok piaca várhatóan 6%-kal növekszik majd 2021-ben. Az ipari Ethernet terén várható továbbra is a legnagyobb növekedés, így a technológia már az új telepített csomópontok 65%-át tesz ki (tavaly 64%), míg a terepi buszok aránya 28% (30). A vezeték nélküli hálózatok aránya továbbra is emelkedik és már 7%-ot tesz ki. A hálózati rangsor elején helycsere történt, a PROFINET 18%-os piaci részesedéssel megelőzte az EtherNet/IP-t (17%).

A HMS Networks bemutatta az ipari hálózatok piacának éves elemzését, amelynek középpontjában a gyárautomatizálás új globálisan telepített csomópontjai állnak. Az ipari IKT (információs és kommunikációs technológia) megoldások független beszállítójaként a HMS jelentős betekintéssel rendelkezik az ipari hálózatok piacába. A 2021-es tanulmány a terepi buszok, az ipari Ethernet és a vezeték nélküli technológiák becsült piaci részesedését és növekedési ütemét tartalmazza.

A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy az ipari hálózatok piaca a stabilitás visszatérésének jeleit mutatja, és a HMS arra számít, hogy a teljes piac 6%-kal növekszik majd 2021-ben.

2021-es piaci részesedések a HMS Networks szerint – terepi busz, ipari Ethernet és vezeték nélküli megoldások

Folyamatosan növekszik az ipari Ethernet rendszerek forgalma

A 8%-kal növekvő ipari Ethernet tovább bővíti a piaci részesedését. Az ipari Ethernet az új telepített csomópontok globális piacának 65%-át teszi ki a gyártásautomatizálásban (szemben a tavalyi 64%-kal). Az első helyért az EtherNet/IP és a PROFINET küzd, de idén a PROFINET megelőzi az EtherNet/IP-t a hálózati rangsor élén18%-os piaci részesedéssel, szemben az EtherNet/IP 17%-kával. Az EtherCAT továbbra is jól teljesít globálisan, és a jelenlegi 8%-os piaci részesedése megegyezik a vezető PROFIBUS terepi busz piaci súlyával. A Modbus TCP következik 5%-os piaci részesedéssel és a Modbus RTU terepi busz testvérével együtt ezek a Modbus technológiák a piac 10%-át teszik ki, megerősítve, hogy világszerte továbbra is fontos szerepet töltenek be az üzemek kiépítésében.

Megállt a terepi busz rendszerek forgalmának csökkenése

A HMS által az utóbbi években tapasztalt folyamatos terepi busz forgalomcsökkenés szinte megáll és 2021-ben a terepi busz piac mindössze 1%-kal csökken, mert a bizonytalan időkben, például egy világjárvány idején a gyárak jellemzően ragaszkodnak a meglévő technológiákhoz. a terepi buszok jelenleg 28%-os piaci részesedéssel rendelkeznek az új telepített csomópontok teljes mennyiségét tekintve (tavaly 30%). A PROFIBUS továbbra is egyértelműn vezeti terepi buszok piacát, 8%-kal, amit a Modbus-RTU követ 5%, majd a CC-Link 4%-kal.

Anders Hansson, a HMS Networks marketing igazgatója

Teret hódít a vezeték nélküli kapcsolat

Továbbra is gyorsan, 24%-kal növekszik a vezeték nélküli hálózatok piaca, amely jelenleg 7%-os piaci részesedéssel rendelkezik, de a piac még mindig arra számít, hogy az 5G átrendezi majd a gyárakban uralkodó viszonyokat. A vezeték nélküli cellás technológiákról folytatott globális tevékenységekkel – amelyek lehetővé teszik az intelligens gyártás következő szintjének megvalósítását – a HMS arra számít, hogy megnő a piaci igény arra, hogy a vezeték nélküli eszközök és gépek bekerüljenek a jövő mobilabb és rugalmas automatizálási architektúrájába.

Az intelligens és fenntartható gyártás hálózatépítést igényel

„Az eszközök és gépek ipari hálózati csatlakoztatása kulcsfontosságú az intelligens és fenntartható gyártás létrehozásához, és ez az ipari hálózati piac növekedésének is a legfőbb hajtóereje – jelentette ki Anders Hansson, a HMS Networks marketing igazgatója. – A gyárak folyamatosan dolgoznak a termelékenység, a fenntarthatóság, a minőség, a rugalmasság és a biztonság optimalizálásán. A szilárd ipari hálózatok kiépítése kulcsfontosságú ezen célok eléréséhez.”

Regionális hálózati változatok

Az EtherNet/IP és a PROFINET vezető szerepet tölt be Európában és a Közel-Keleten, a PROFIBUS és az EtherCAT pedig a második-harmadik helyen található. Népszerű hálózatoknak számítanak még a Modbus (RTU/TCP), illetve az Ethernet POWERLINK. Az amerikai piacot az EtherNet/IP uralja, de az EtherCAT piaci részesedése is számottevő. A széttagolt ázsiai piacot a PROFINET és az EtherNet/IP vezeti, amelyeket olyan erős versenytársak követnek, mint a CC-Link/CC-Link IE Field, a PROFIBUS, az EtherCAT és a Modbus (RTU/TCP).

A tanulmány hatásköre:

A tanulmány a HMS 2021-re vonatkozó becslését tartalmazza a gyártásautomatizálás új telepített csomópontjainak száma alapján. A csomópont az ipari terepi hálózathoz csatlakoztatott gép vagy eszköz. A bemutatott adatok a HMS konszolidált információit tükrözik, figyelembe véve az ágazatban dolgozó munkatársak véleményét, saját értékesítési statisztikáinkat és a piac általános megítélését.