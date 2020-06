A járvány berobbanthatja a gyártás digitalizálását

Tajvan intelligens gépi megoldásai csökkentik az élőmunka igényt és növelik a gyártás biztonságát

A COVID-19 világjárvány világszerte komoly hatással van a feldolgozóiparra. Mivel modern korunkban a gépek váltak a gazdasági fejlődés és a haladás sarokköveivé, az országok felismerték az ipar korszerűsítésének szükségességét.

A gépi intelligencia tajvani fejlesztései világszerte komoly elismeréssel bírnak. Az iparág főleg precíziós technológiájáról, valamint az információs és kommunikációs technológiák átfogó integrálásáról ismert. A világ már megismerhette a tajvani ipar gyors reakcióképességét és rugalmasságát akkor, amikor a szigetország 40 nap alatt 92 maszkgyártó sort hozott létre, és napi 1,88 millió darabról 17 millió darabra növelte a maszkgyártást.

A „Markets and Markets” által közzétett tanulmány szerint az intelligens gyártóberendezések piaca a 2020-as 214,7 milliárd dollárról 384,8 milliárd dollárra növekszik 2025-ig, 12,4 százalékos CAGR (összetett átlagos növekedési ráta) mellett. Az országoknak egyre inkább az intelligens automatizálás felé kell fordulniuk az ellátási láncok és a termelési funkciók helyreállításához, mivel a szociális távolságtartás az emberi beavatkozást és felügyeletet is megnehezíti.

A Taiwan Excellence június 2-án tartott online sajtókonferenciája a tajvani intelligens gépekkel ismertette meg az érdeklődőket. A Taiwan Excellence egy nemzetközi kampány, amelynek célja a tajvani termékek népszerűsítése. Az e-konferencián a nyolc legismertebb tajvani gépgyártó mutatta be modern, intelligens gyártási megoldásait, amelyeket az iparfejlesztés és az automatizálás ösztönzésére hoztak létre. A „Taiwan Excellence Smart Machinery” rendezvényen olyan ikonikus nevek sorakoztak fel, mint a Chin Fong, az FFG (Feeler), a Grintimate, a HIWIN, a Manford, a Solomon, a She Hong (Hartford), valamint a Tongtai.

A konferencia többek között olyan megoldásokat mutatott be, mint a precíziós alkatrészek, a digitális vezérlésű szerszámgépek, az automatizálási berendezések, illetve az intelligens vezérlőrendszerek. A konferencián indították útjára az új „Taiwan Excellence Smart Machinery Virtuális Pavilon” koncepciót is, ami 50 innovatív Smart Machinery terméket mutatott be 50 Taiwan Excellence márkából. Az érdeklődők bármikor és bárhol megnézhetik ezen intelligens termékeket. Abban az időben, amikor a legtöbb kiállítást elhalasztják, a digitalizált Taiwan Excellence Pavilonnak és a VR technikának köszönhetően a vásárlók grafikai korlátozások nélkül virtuálisan ismerhetik meg a megoldásokat.

Az olyan országokban, mint India, az e-konferencia célja a tajvani intelligens gépipar imázsának megerősítése volt. Tajvan a szerszámgépek, berendezések és kulcsfontosságú alkatrészek globális szállítójaként pozícionálja önmagát. India vonzó piacot jelent a tajvani vállalatok számára. Ugyanakkor a jelen helyzetben, amikor az iparágak küzdenek a bevándorló munkaerő kiesésével, valamint minimalizálni kell az emberi kontaktusok számát, rendkívül nagy szükség van az emberi felügyelet nélkül működő gyártóberendezésekre. A Tajvanon gyártott intelligens gépek kulcsszerepet játszhatnak mindkét forgatókönyvben.

A világ négy legnagyobb présgépgyártó cégei közé tartozó Chin Fong a présgépeiben a jobb teljesítmény és a megnövelt élettartam érdekében alkalmazott intelligens koncepciókat mutatta be.

A Grintimate bemutatta, hogyan alkalmaz egyedülálló hidrosztatikus megoldást a köszörüléstechnikában a gépjárművek hajtótengelye gyártásának leegyszerűsítéséhez.

A világ három legnagyobb szerszámgépgyártó cégcsoportja közé tartozó FFG az autóipar automatikus gyártási megoldásait mutatta be, amiket a gyártósor hatékonyságának és rugalmasságának javítása érdekében fejlesztett ki.

A lineártechnika terén a világ második legnagyobb piaci részesedésével bíró HIWIN precíziós alkatrészeket mutatott be, amelyek nagy pontossága és tartóssága növelik az automatizálási berendezések teljesítményét.

A Manford új energiatakarékos megmunkálási megoldást mutatott be, amely a villamos energiaigényt 80%-kal, a kenőolaj szükségletet pedig 90%-kal csökkenti, a magas teljesítmény megtartása mellett.

A Solomon azt demonstrálta, hogyan támogatja 3D vision technológiája az automatizálási berendezéseket az összetett és precíz feladatok elvégzésében.

A Tajbvan legnagyobb megmunkálóközpont gyártójának számító She-Hong a „Hartrol Premium” intelligens vezérlőt mutatta be, amelynek felhasználóbarát kezelőfelülete lehetővé teszi a gépkezelők számára a termelés hatékonyabb ellenőrzését és irányítását.

A Tongtai az intelligens gyártási megoldásait mutatta be és megosztott néhány példát annak demonstrálására. hogyan segítik azok az ügyfeleket a rugalmas gyártósorok felépítésében.

„A COVID-19 járvány megmutatta az ipar modernizációjának, automatizálásának és az importhoz kapcsolódó gyorsított megoldások bevezetésének fontosságát – mondta Walter Yeh, a TAITRA vezérigazgatója és elnöke a konferencia kapcsán. – Bemutattuk, hogy a tajvani vállalatok miként tudnak segítséget nyújtani a gyártási igények kielégítésére a pandémiát követő korszakban. Ezek a vállalatok megbízható partnerekké válnak az ipar globális fejlesztésében. A Taiwan Excellence továbbra is Tajvan legjobb technológiáit mutatja majd be a világ számára.”

„Ahogy a járvány lassan lecseng, az ipar fokozatosan újraindul – jelentette ki Guann-Jyh Lee, a Gazdasági Minisztérium Külkereskedelmi Irodájának fõigazgató-helyettese. – A jövőben intelligens gyártási megoldásokra van szükség a hasonló veszteségek elkerülése érdekében, amihez Tajvan lehet az egyik legjobb választás.”