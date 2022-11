A hosszú szállítási idők ellenszere

Fémipari szerszámgépeket árverésen is el lehet adni, illetve meg lehet vásárolni. Nagyon megéri mindkét oldal számára, ha betartunk néhány aranyszabályt

Annak, aki a gyártásban versenyképes akar maradni, rendszeresen fejlesztenie kell a gépparkját. Az ellátási nehézségek és költségvetési korlátok miatt ez sok esetben nem lehetséges, de a használt gépek vásárlása észszerű kiegészítője lehet a vállalkozás működésének. A jó állapotú használt gépek az új telephelyre érkezést követően azonnal üzembe helyezhetők. A megfelelő működésüket pedig olyan szakemberek garantálják, mint Rácz Gábor, a Surplex GmbH projektmenedzsere, aki a használt gépek piacáról és az értékesítési folyamatról beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Milyen szakmai előélet után csatlakoztál a Surplexhez?

Rácz Gábor: Több mint 11 éven keresztül dolgoztam egy fémipari vállalkozásban, amely a legnagyobb nemzetközi gumiabroncsgyártó vállalatoknak gyártott abroncsvulkanizáló formákat. A személyautókhoz készülő abroncsok formáit gravitációs öntéssel, a nagyobb járművekhez, teherautókhoz, mezőgazdasági gépekhez illő formákat pedig főként 5 tengelyes marógépeken állítottuk elő. Marósként kezdtem, majd a gépészmérnök-diploma megszerzése után a CAD/CAM-es feladatkör teljes koordinálását végeztem. A vállalkozás 2021 végén végleg bezárt – nem kis részben a koronavírus-járvány hatására –, a termelőberendezéseket pedig értékesítették.

Rácz Gábor, a Surplex GmbH projektmenedzsere

Ezt a feladatot a Surplex vállalta, jelenlegi kollégámmal, Jánosi Szabolccsal is akkor találkoztunk először. Újra beindítottuk, lefényképeztük a gépeket, amiken korábban dolgoztam, majd egy rövid egyeztetés, ismerkedés után felajánlották nekem a projektmenedzseri munkakört, amit el is fogadtam.

Miért akartad otthagyni a gyártás világát?

Már korábban ismertem a Surplex céget, érdekesnek tűnt a munkájuk. A feladat mindig más és más, ezenkívül nem helyhez kötött, vagyis nem ugyanoda jár be az ember évekig dolgozni. Komoly cégekkel vagyunk kapcsolatban, vagyis kapcsolatépítési lehetőségnek sem utolsó itt dolgozni, ezenkívül számos területet megismerhetek.

A ledolgozott évek alatt nagyon sok géphibával találkoztam, ez a tapasztalat pedig most nagyon jól jön. Gyorsan felismerem, ha valamilyen hibája van az eladni szándékozott gépnek, ami nagyban segíti a piaci árat tükröző értékbecslés kialakítását. Ha látjuk a hibát, akkor a hivatalos szervizpartnerrel kijavíttatjuk, vagy a hirdetésben is feltüntetjük azt, az új tulajdonos tehát semmiképpen sem vásárolhat zsákbamacskát. A gépek állapotához kapcsolódó reklamációt ritkán kapunk, de ha mégis előfordul, akkor van lehetőség a kompenzációra.

Jó géptulajdonosok a magyar vállalkozások?

Vegyes az összkép. A nagyobb iparcégek jobban figyelnek a termelőberendezések terv- és szakszerű karbantartására, hiszen a nem tervezett leállás veszteséget okoz a tömeggyártásban. Ahogy haladunk lefelé a cégméretben, úgy csökken a gépek állapotának megóvására fordított energia, persze mindig vannak üdítő kivételek.

Az ismert, nagy hírnevet szerzett gyártóktól származó szerszámgépek megbízhatóan működnek, de igénylik a rendszeres karbantartást. Ha ezt megkapják, akkor 10 éves korukban is közel olyan teljesítményt képesek nyújtani, mint új korukban.

Milyen gépekre van a leggyakrabban szüksége a magyar vállalkozásoknak?

A legtöbben három- és öttengelyes CNC-marógépeket, huzal- és tömb-szikraforgácsolókat keresnek, de van igény hagyományos esztergákra és fúrógépekre, mérőeszközökre is. Az élhajlító gépek is folyamatosan szerepelnek a kínálatunkban – bár az utóbbi időben jellemzően külföldre adtuk el azokat. Az utóbbi egy évben lézervágókból is sokat adtunk el, a magyarországi képviseletekkel jó kapcsolatot ápolunk, így ahol új gépet vásárolnak, a régebbi gép értékesítését a Surplex végzi. Ilyen esetekben is aukciót szervezünk, de feltüntetjük, hogy mikortól érhető el a gép, ami nyilván az új gép üzembe helyezésének dátuma lesz.

A Surplex 16 országban van jelen, ezért ha valaki egy ismert és széles körben elterjedt géptípust keres, szinte biztos, hogy talál az oldalunkon – ha nem is idehaza, de külföldön jó eséllyel éppen árulja valaki a keresett gépet. Az oldalunkon folyamatosan frissül a választék, nincsenek beragadt gépek. Általában egy hónapig tart az aukció, ha egy gépet két aukción keresztül sem tudunk eladni, akkor vagy az értékbecslés nem volt körültekintő, vagy változott a piaci, gazdasági helyzet, gondolok itt pl. a járvány vagy a háború hatásaira.

A licitszámokból látszik, hogy az ismertebb márkák használt gépként is jobban felkeltik a vevők érdeklődését. Fontos a vezérlés is: ha Siemens, FANUC vagy Heidenhain vezérlés van a gépen, akkor szinte borítékolható, hogy érkezik majd licit. Az ismeretlenebb vezérlés iránt sokan bizalmatlanok, hiszen nehezebben találnak majd olyan gépkezelőt, aki járatos annak működtetésében, vagy szervizhátteret a javításra/karbantartásra.

Hogy érzed, jó időben csatlakoztál a céghez, felfutóban van a használt gépek piaca?

Ezt már 2021 előtt lehetett érezni, hiszen a chiphiány miatt egyre tolódott ki az új gépek szállítási határideje. Akinek szerszámgépre van szüksége, és nincs ideje várni, annak racionális döntés jó minőségű használt gépet vásárolni. A tőlünk vásárolt gép akár már egy hónapon belül termelhet a vevő üzemében, ez pedig elnyert megbízásokról is dönthet. Egy év alatt 25-30 százalékkal növekedett az általunk értékesített volumen, ebben persze benne van a mi márkaépítésünk hatása, de a piac általános bővülése is érezhető. Egyelőre nem tapasztaljuk, hogy sorozatban keresnének meg minket a bedőlt cégek, de 2023 első negyedévében újra sok használt gép kerülhet a piacra.

Milyen előnyökkel jár, ha valaki használt gépet vásárol?

A legnagyobb előny a már említett szállítási idő, de számít az is, hogy a használt gép ára az új gép árának a töredéke. Még ha javítani is kell a gépet, akkor is jobban megéri a használtat felújítani, mert még mindig alatta leszünk az új gép beszerzési árának. Van lehetőség az aukción kívüli értékesítésre is, ha tudjuk, hogy egy ügyfél milyen gépet keres, akkor adott esetben felajánlhatunk neki egy vételi árat – ez a lehetőség főleg nagyobb értékű gépeknél áll fenn.

A Surplex azonban alapvetően aukciósház. Ha egy árverés lezárul, egy héten belül minden nyertessel felvesszük a kapcsolatot, begyűjtjük a pénzt, és átutaljuk az eladónak. Szállításra is tudunk ajánlatot adni, és minden dokumentációt, esetleges kiviteli engedélyeket mi intézünk. Három-négy héten belül a vevőnél lehet a megvásárolt gép.

Ha az eladói oldalt nézzük, nekik milyen előnyökkel jár az online aukció?

A teljes értékesítési folyamat lebonyolítását átvesszük. Európa-szerte mintegy 200 szakértő segíti és támogatja a vevőket és az eladókat a vételi és eladási folyamat minden fázisában. Nagy hangsúlyt fektetünk a személyes kapcsolattartásra, és több mint 20 nyelven beszélünk. A Surplex az egyetlen európai ipari aukciós ház, amely teljes körű szolgáltatást nyújt ügyfeleinek. Csak mi szervezzük meg a bontást, a szállítást és a vámkezelést egy kézből a lehető legrövidebb idő alatt. Világszerte értékesítjük a gyári készleteket a lehető legjobb áron, a Valuplex márkanév alatt speciális értékbecsléseket végzünk.

Molnár László