A használt még nem elhasznált

A koronavírus-járványt követő ipari dekonjunktúra a használt gépek kereskedelmének virágkorát hozhatja el

Számos oka van annak, ha egy cég megválik a gyártóberendezéseitől. Ez a döntés többnyire technológiaváltáshoz vagy leépítéshez kapcsolódik, aminek hatására a meglévő gépek feleslegessé válnak. Magyarországon eddig többnyire a technológiai váltások hatását ismertük, a leépítési hullámok ugyanis jó ideje elkerülték régiónkat. A kapitalizmus elkerülhetetlen velejárója azonban ránk rúgta az ajtót, így hazánkban is nagyszámú termelőberendezés válik „létszámfelettivé” az előttünk álló időszakban. A használt gépekből kihozható maximumról Maxence Dutat és Jánosi Szabolcs, a prémium gépkereskedőként 11 országban jelen lévő Surplex GmbH országmenedzsere, illetve akvizíciós menedzsere beszéltek a TechMonitornak.

Elárulhatjuk, az interjú Jászberényben készült, a nemrég bezárt fagyasztóláda-üzem gépeinek felmérése és aukcióra előkészítése közben. Ez nagy aukciónak számít a Surplex életében?

Maxence Dutat: Egy ilyen volumenű projekt mindenképpen nagynak számít Magyarországon, de mostanában minden negyedévben akad egy-egy. Egyre több gyár épít le, vagy zár be, és ezek között vannak nagy multinacionális cégek is. A franciaországi helyzetet ismerem mélységeiben is, és elmondhatom, hogy ott sokkal több gyárbezárás van, mint Magyarországon. Itt ez új jelenségnek számít, legalábbis a rendszerváltás évei óta. Az azóta eltelt időszak inkább a beruházásokról szólt, de a kapitalizmus velejárója, hogy az olcsó munkaerő és a támogatások miatt felépített gyárak előbb-utóbb továbbállnak, helyükre pedig mások jöhetnek, akiknek egyéb szempontok számítanak. Egy gazdasági válság mindenesetre a használtgép-piacon is pezsgést okoz.

Jánosi Szabolcs: A jászberényi aukció az Electrolux korábban bejelentett stratégiai átszervezése miatt lett aktuális, telephelyükön 3 üzemcsarnokban szűnik meg a gyártás. Most a ládaüzem bezárását követően kezdtük meg a gépek felmérését, a többi üzemben még folyamatos a gyártás, de általánosan elmondható, a felmérés megkezdése után egy hónappal már akár el is kezdődhet az aukció. Egy ilyen nagy projekten jellemzően több partnercéggel dolgozunk, de a járvány kiváltotta utazási korlátozások miatt most mi ketten végezzük el a felmérést. Az eladó szakembereinek segítségével minden nehézség kiküszöbölhető.

Mennyire fontos piac Magyarország a Surplex számára?

Bíró Zoltán, a FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. ügyvezető igazgatója Lemezmegmunkálásra, azon belül is a vékony fémlemezek megmunkálására specializálódtunk, Túlnyomórészt CNC-szerszámgépekkel gyártunk alkatrészeket kis és közepes sorozatokban. A sajtolási technológiánk 500 tonna ütőerőig terjed, ezenkívül lakatosipari munkákkal, bevonatolással és kézi összeszereléssel is foglalkozunk. Nem túl gyakori, hogy használt gépet vásároljunk, de ha sürgős a beszerzés, vagy nem találunk megfelelő berendezést a piacon, akkor jól jön ez a lehetőség is. A Surplex céget hosszú ideje ismerjük, három évvel ezelőtt pedig üzleti kapcsolatba is kerültünk. Egyszer már vásároltunk is rajtuk keresztül, de többnyire inkább az eladásban segítenek nekünk. Egy online aukciós ház nagymértékben megkönnyíti a használt gépeink értékesítését. Rengeteg terhet levesznek a vállunkról, hiszen teljes körűen lebonyolítják a használt gép értékesítését és elszállítását. Összességében elégedettek vagyunk mind a gyorsasággal, mind a vételárakkal. A koronavírus járvány miatt ugyan most átmenetileg alábbhagyott a potenciális vevők érdeklődése, de bízom abban, hogy ez a kivárás nem tart hosszú ideig. Nekünk mindenesetre nagyobb a megrendelés állományunk, mint amekkora az év elején volt.

Maxence Dutat: A Surplex stratégiai elképzelése szerint a lehető legtöbb országban helyi képviseletet kell létrehozni. Prémium gépkereskedőként idén 3 millió, két év múlva pedig már 5 millió euró forgalmat tervezünk Magyarországon lebonyolítani, ilyen értékben szándékozunk tehát magyarországi használtgép-aukciókat indítani. A Surplex online aukciós ház tavaly kezdett Magyarországon üzleti tevékenységbe, így ezek a számok meglehetősen ambiciózusnak számítanak. Ami a vevői oldalt illeti: körülbelül 2 000 regisztrált hazai ügyfelünk van – világszerte mintegy 125 000 –, de az ő összköltésükről nincs statisztika. A Surplex márka Európában elsősorban a fém- és faiparban, Magyarországon (és a régióban) pedig a fémiparban számít ismertnek és elismertnek. Az ország ipari adottságaiból adódóan a hazai projektek 80 százaléka a fémiparhoz kapcsolódik.

Miről ismerhető fel a megbízható gépkereskedő?

Maxence Dutat: A márka, a név itt is kötelez. Az online portálunknak havonta 500 000 látogatója van, akik évente több mint 55 000 árucikket vásárolnak rajtunk keresztül. Amikor egy spanyol ügyfelünk vásárol használt gépet a Surplexen keresztül, nem feltétlenül jön el személyesen is megnézni a választékot. Ilyenkor csak a 20 éves nemzetközi tapasztalatból származó bizalomra tud építeni. A mi feladatunk és felelősségünk, hogy a gép minden lényeges paraméterét korrekten rögzítsük, illetve fényképekkel és videókkal is segítsük a választást. Az internet mindenhova elér, de az ügyfelek azért tőlünk vásárolják meg a gépeket, mert tudják, hogy mi mindent megteszünk az esetleges problémák orvoslására, ami csak a kompetenciánkból kitelik.

Garanciát nem adhatunk egy használt gépre, de ha olyan probléma merül fel, ami a hirdetésben nem szerepel, akkor kötelességünk arról gondoskodni. A márkanév hitelességének megőrzése ugyanis rendkívül fontos; ha nem működő gépet szállítunk le, akkor nem vásárol többet tőlünk egy ügyfél. Számunkra az a legjobb ügyfél – Magyarországon is van már ilyen –, amelyik vesz és el is ad a Surplex portálon keresztül. A gépadatok megfelelő rögzítése tehát kulcsfontosságú a sikeres aukcióhoz. Az üzembe helyezést az esetek többségében nem mi végezzük, de kérésre ez sem jelent problémát. Ha az ügyfél igényli, akkor a gép szétszerelésekor is jelen lehet.

Van olyan szektor vagy olyan állapotú gép, amit nem vállaltok értékesítésre?

Maxence Dutat: Veszélyes hulladéknak számító eszközökkel alapvetően nem foglalkozunk, de nem volt még olyan, amit ne tudtunk volna felvállalni. Jó példa erre a jelenleg folytatott felmérésünk Jászberényben, itt ugyanis olyan speciális gépsorokkal találkoztunk, amiket máshol még nem láttam. Minden gépre megvan valahol a megfelelő vevő a világon, csak meg kell őt találni, és helyesen kell meghatározni a piaci árat. Többek között ezért is előnyös választás egy online aukció: az árat alacsony szinten kezdjük és hagyjuk, hogy a piaci kereslet határozza meg az eladási árat, ami már jó eséllyel a piaci ár lesz. Amikor egy nyíregyházi útépítő cég eszközeit hirdettük meg, 85 000 érdeklődőt regisztráltunk a világ minden tájáról. Ekkora szakmai közösség már jó eséllyel képes meghatározni egy berendezés valós piaci értékét, így nem járhat rosszul az eladó sem. A speciális berendezések – például az itteni műanyagipari habosítógépek – iránt természetesen szűkebb kör érdeklődik.

Egy általános célú szállítóeszközt vagy egy márkás – Okuma, Mazak vagy DMG MORI – szerszámgépet nagyon könnyű értékesíteni, Európa ebből a szempontból erős piac. Vannak azonban nehezebb tételek, speciális kialakítású célgépek, amikhez szintén megtaláljuk a vevőket, csak adott esetben több időre van szükségünk hozzá. Ha az aukcióban minimálárat állapítunk meg, akkor jellemzően kisebb százalékban akad vevő minden tételre az eső körben. Alacsony kezdő ár mellett, minimálár meghatározása nélkül minden tételre nagyon gyorsan akad vevő. Ezt főleg akkor alkalmazzuk, ha nagyon gyorsan kell az adott üzemet vagy raktárt kiürítenünk. Az időszűke természetesen javítja a komoly vevők pozícióját, ez így van az online térben is.

Előfordul, hogy olyan szakvéleményt kell adnunk, hogy az adott technológiát nagyon nehéz lenne egyben értékesítenünk, ilyenkor jobban megéri a berendezés még használható alkatrészeinek egyenkénti, a nem piacképes elemeknek pedig fémhulladékként történő értékesítése. Előfordult már, hogy az alkatrészeket mi értékesítettük – bár nem egyenként, hanem csomagban.

Hogyan zajlik egy géppark értékesítésének folyamata?

Jánosi Szabolcs: Ideális esetben minden felmérés kezdetén kapunk egy tételes listát az eladásra szánt berendezésekről és eszközökről. Ennek ellentéte az, amikor még az adattábla is hiányzik a gépekről, ilyenkor rengeteg keresés és dokumentálás vár ránk. Az egyes gépeket matricákkal megszámozzuk, majd elkezdődik az egyenkénti felmérés és fotózás – lehetőség szerint videózás –, a gépkönyvek és az adatok összegyűjtése és rendszerezése. Az adathalmaz feltöltése és az aukció elindítása már a cégközpont feladata. Az aukció egy hónapon keresztül zajlik, ez lehet rövidebb időszak is, de egy hónap számít ideálisnak. Vevők a világ minden tájáról jelentkeznek, a nagy értékű gépekre valóban mindenhol mutatkozhat kereslet, a kisebb értékű berendezések jellemzően a régióban, a környező országokban találnak új tulajdonosra.

A pontos dokumentáció elengedhetetlen az aukció korrekt lezárásához

Az eladó részéről mi a tennivaló az értékesítési munkában?

Maxence Dutat: Szinte semmi, mert teljes körű szolgáltatást nyújtunk a leszerelést, a berakodást és a vámkezelést is beleértve. Amikor az eladóval tárgyalunk, minden esetben két konstrukciót ajánlunk fel: vagy egy összegben megvásároljuk a gépparkot, vagy aukcióra bocsátjuk a tételeket. Az eladó minden esetben már az általunk becsült piaci érték ismeretében hozhatja meg a döntését. Az egy összegben történő felvásárlás természetesen a piaci érték alatt történik. A másik megoldás, hogy meghirdetjük a gépeket, és csak a sikerdíjat vonjuk le a kialakult piaci árból. A sikerdíj jellemzően 10-15 százalék, sok függ az aukció volumenétől és a berendezések értékesítéséhez szükséges munka mennyiségétől. Ez a sikerdíj már minden felmerülő költséget (felmérés, értékbecslés, projekt-előkészítés, fényképezés, marketing stb.) tartalmaz. Egy nagy aukcióban akár 200 vevő is részt vehet, ami 200 szétszerelést, 200 dokumentálást, 200 kiszállítást, számos problémamegoldást stb. jelent. Az ellenértéket is mi gyűjtjük be a vevőktől, az eladónak csak egyetlen számlát kell kiállítania a Surplex felé.

Molnár László