A fenntartható technológiák használata a nyereségességet is növeli

A környezettudatos működés előnyeit népszerűsíti a Schneider Electric új innovációs központja

A Schneider Electric szigetszentmiklósi logisztikai bázisán létrehozott Innovation HUB innovációs központnak a legmodernebb energiamenedzsment és épületautomatizálási megoldások bemutatásán túl a szemléletformálásban és az oktatásban is fontos szerep jut. Az Innovation HUB első látogatója Franciaország magyarországi nagykövete, Pascale Andréani volt.

A Magyarországon 1991 óta jelen lévő és mintegy 2 000 főt foglalkoztató Schneider Electric négy gyárral (két zalaegerszegi, egy gyöngyösi és egy kunszentmiklósi üzem) és egy régiós feladatokat ellátó logisztikai központtal (CEElog Szigetszentmiklós) rendelkezik hazánkban. Ez utóbbiban jött létre a társaság legújabb innovációs központja, melynek látogatói az energiamenedzsmentet, az épületautomatizációt, a termelőberendezések felügyeletét támogató, a csúcstechnológiát képviselő megoldásokkal ismerkedhetnek meg.

„A 21 országot ellátó szigetszentmiklósi logisztikai- és elosztóközpont stratégiai szerepet játszik a Schneider Electric logisztikai hálózatában és világviszonylatban is kiemelt szerepe van – jelentette ki Christos Vardakostas, a Schneider Electric kelet-európai logisztikai térségért felelős igazgatója. – A szigetszentmiklósi bázis három éve csatlakozott a Schneider Electric saját Okos Elosztási Központ programjához, így informatikai fejlesztéseket, intelligens megoldásokat vezettünk be, melyek segítségével maximális hatékonyságot tudunk elérni optimális költségszint mellett.”

„A francia-magyar gazdasági kapcsolatok erősek. A kétoldalú kereskedelmi forgalom a világjárványt jól viselte, 7,9 százalékkal 8,7 milliárd euróra növekedett – tette hozzá Pascale Andréani, Franciaország magyarországi nagykövete. A közvetlen befektetéseket illetően Franciaország a 4. legnagyobb befektető az országban, ami mintegy 5 milliárd eurót tesz ki, a többi között az olyan produktív francia csoportoknak köszönhetően, mint a Schneider Electric.”

Veres Zsolt, a Schneider Electric vezérigazgatója a villamos energia világában zajló digitális átalakulásról is beszélt a TechMonitor olvasóinak:

Az épületautomatizálás és az energiamenedzsment hogyan képes hozzájárulni klímacélok teljesüléséhez?

Veres Zsolt: A mai világunkat több megatrend határozza meg. Az egyik ilyen trend az elektrifikáció – vagyis nagymértékben emelkedik az elektromos energia iránti igény – a másik a fenntarthatóságra való törekvés. E kettő eredőjeként egyre több energiát kell egyre hatékonyabban kezelnünk. A pazarlás akkor is pazarlás, ha történetesen megengedhetjük magunknak, de a világ olyan irányt vett, hogy egyre kevésbe megengedhető a felesleges fogyasztás. A szabályozási környezet is előírja az energia-fogyasztás lokális mérését, a mérés ugyanis az első lépés ahhoz, hogy valamit szabályozni tudjunk. Ha ismerjük a számainkat, akkor már képesek vagyunk felismerni a javítandó pontokat és akkor kerülhet a képbe egy olyan szolgáltató, mint adott esetben a Schneider Electric.

Az energiatudatosságnak költséghatékonynak is kell lennie, máskülönben nem tud gyökeret verni az iparban. A fenntartható technológia képes versenyelőnyt adni?

Veres Zsolt: Az ipari felmérések szerint azon cégek, amelyek odafigyelnek a fenntarthatóságra, nyereségesebben tudnak működni. Ez nyilván nem egyenes ok-okozati összefüggés, de a tudatos működés a profitban is megmutatkozik. Hosszú távon mindenképpen. Fontos ugyanis az időtáv; ha most megspórolok egy beruházást, az pillanatnyilag természetesen növeli a nyereséget, de ha pazarlóan működök, az hosszú távon veszteséget okoz – ez ugyanúgy működik egy iparcég, mint egy háztartás esetében. Tőzsdei cégek esetében ráadásul a fenntartható működésnek igenis van egy piaci értéke, amit a befektetők beáraznak.

A kis-és középvállalkozások körében mennyire elterjedt az energiatakarékos szemlélet?

Veres Zsolt: A nyitottság cégmérettől függetlenül megvan, de a nagy cégeknek kétségkívül megvan az a felelősségük, hogy ezt a szemléletet meghonosítsák – ez a mi beszállítóink irányába például elvárásként is megfogalmazódik. Egy kis cég is lehet nagyon környezettudatos, technológiai oldalról ennek már semmi akadálya. A speciális szakismeretek hiánya viszont tényleg gondot okozhat a kkv-k számára. A mi feladatunk az, hogy az erőforrásokat úgy tegyük elérhetővé, hogy az ügyfélnek ne saját kútfőből kelljen azokat megvalósítania, hanem akár szolgáltatás alapon, skálázhatóan vegye igénybe. A környezettudatos működést kicsiben, szigetszerűen is el lehet kezdeni, a tapasztalatokat leszűrve pedig egyre nagyobb léptékben lehet gondolkozni.

Ezeket a célokat hogyan képes előre mozdítani egy innovációs központ?

Veres Zsolt: Az a célunk, hogy a CEELogban található Innovation HUB élettel teljen meg, tehát minél több ügyfél, partner és diák jusson el ide. Nagy előny Magyarország számára, hogy a létesítmény itt valósult meg, de a célok között szerepel a környező országok érdeklődő cégeinek, oktatási létesítményeinek bevonzása is. Rendkívül fontos ugyanis a mérnökpalántákkal való kapcsolattartás. Hasznos a technológiák bemutatása is, de legalább ennyire fontos cél a szemléletmód terjesztése és a fiatalok ezt jobban magukénak is érzik, mint az idősebb korosztály. Sok tennivaló van még ahhoz, hogy a legújabb ismeretanyag kellő hangsúlyt kapjon a műszaki oktatásban.

A Schneider Electric újra a legjobbak közé került a Corporate Knights által évente összeállított, a legfenntarthatóbb módon működő vállalatokat felsoroló Global 100-as listán. Hogyan mutatkozik meg a fenntarthatóság a céges mindennapokban?

Veres Zsolt: A cégkultúra egészét áthatja a fenntartható gondolkozás. Nem csak szlogenszinten használjuk, hanem minden munkatársunk és beszállítónk felé elvárásként fogalmazzuk meg az energiatudatos cselekvést. Komoly kritériumrendszer alapján kerültünk be az elitbe, ami csak a stratégiai szemlélet eredményeképpen sikerülhetett.

