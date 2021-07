A félvezetői piac válsága - tünetek, diagnózis, előrejelzések

Amikor a félvezető hiány véget ér.

Címkék: autóipar autóipari beszállító félvezető félvezetők LED TME

A médiában sokszor beszámoltak róla, tehát biztosan hallotta már, hogy az autógyártók a félvezetői piac válsága miatt nem tudnak új autókat gyártani. A modern autók tele vannak elektronikával, de valóban olyan rossz-e a helyzet, hogy az a gyártás leállításához vezet? A félvezetői válság csak az autóipart érinti, és tényleg nincs rá gyógymód vagy egy oltás legalább?

Félvezető hiány - lehetséges?

A félvezetői piac válságának egyik első tünete a GPU-k hiánya volt. Állítólag a gyártás a GPU-k hiánya miatt állt le. Ezt a helyzetet mindenki a kriptovaluták iránti növekvő érdeklődéssel magyarázta (a grafikus kártyákba épített processzorok javítják a kriptovaluta-bányász szoftverek hatékonyságát), de valószínűleg nem ez volt az egyetlen ok. A következő riasztás az autógyártóktól érkezett. Abban az időben sokan csodálkozva dörzsölték a szemüket - hogy lehet, hogy a félvezetők hiánya miatt nem lehet autót gyártani? Ez a helyzet új volt, bár nem mindenki számára.

Az idősebb emberek, akik évtizedek óta foglalkoznak az elektronikai iparral, még emlékezhetnek arra az időszakra, amikor például a zenelejátszók gyártását leállították, a LED-ek késedelmes szállítása miatt. Manapság, a félvezető piac válsága előtt, elképzelhetetlen volt egy ilyen helyzet, de a múltban nem volt ritka, hogy hatalmas üzemek mindenféle apró alkatrészek hiánya miatt álltak le. A példaként hozott LED-ek viszont, a háttérvilágítás fő elemei voltak, és befolyásolták a termék esztétikáját és funkcionalitását. Az ilyen helyzet már a múlté, és minden bizonnyal túljutottunk a termeléshez szükséges alapanyagok hiányán, különösen, ha milliós példányszámban tömeggyártott termékekről van szó. Az igazság azonban az, hogy ha a mikrokontrollerek vagy a GPU-k bizonyos modelljei egyik napról a másikra eltűnnek, akkor a tévék, táblagépek, okostelefonok, autók, nagy háztartási készülékek és egyéb fogyasztói eszközök gyártása azonnal érintett lenne, mivel ezek alapvető elemei a mai felhasználói felületeknek.A mai világban az alkatrészek tömeggyártásakor nehéz megérteni a félvezetőhiányt és azt a helyzetet, amikor a kínálat nem tart lépést a kereslettel, vagyis amikor nem keresnek pénzt, bár hatalmas nyereség állna rendelkezésre.

A félvezető probléma - okai

Valószínűleg lehetetlen egyetlen okra szorítkozni a chiphiány ügyében, és például mindent a járványra fogni. A modern gazdaság globális dimenzióval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az egyik ország helyzete hatással lehet a másik helyzetére. Ugyanez vonatkozik egy ritka árucikk nagy piaci szereplőire vagy szállítóira is - jogi, politikai vagy technikai problémáik világszerte érinthetik a gazdaságot.

Például a ritka, texasi hóvihar, amelyet néhány hónappal ezelőtt láttunk, sok amerikai vállalatnál akadályozta a termelést, nem csak a félvezetőiparban. Egy japán félvezető gyár több mint egy hónara bezárt egy tűzeset miatt. A Samsung Electronics Co. az ipar "komoly egyensúlyhiányára" figyelmeztetett, míg a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. szerint a gyárak 100% feletti üzemi kapacitás ellenére sem tudták tartani tempót a kereslettel. A nagy kínai alkatrészgyártókra vonatkozó amerikai embargó azt jelentette, hogy az ottani üzemeknek csökkenteniük kellett a termelést. Beszélhetünk például az SMIC-ről, a félvezető-piac egyik fő kínai szereplőjéről, amelyet geopolitikai tényezők akadályoznak meg abban, hogy megragadják a piaci lehetőségeket.

Úgy tűnik továbbá, hogy a karanténidőszak alatt a gyárakat bezáró termelők némileg alábecsülték az igényeket. Számos gyárban leállították a termelést, és az alkalmazottak kényszerszabadságra mentek. A csökkent kereslet a kínálat csökkenéséhez vezetett, és a lendkerék újbóli beindításához időre és energiára van szükség. Másrészt a távmunka megnövelte az erre szánt eszközök, például laptopok, fényképezőgépek, táblagépek, modemek, nyomtatók stb. iránti keresletet. Az autóipari alkatrészgyárak átállhattak a szórakoztató elektronika alkatrészeinek gyártására, amelyek iránt jelentősen megnőtt az igény. Nem meglepő tehát, hogy amikor az autógyártás újraindult, az alkatrészraktárak üresek voltak.

Úgy tűnik, hogy a félvezetői piaci válság és a chiphiány főként a 2020-as pandémiában bekövetkezett pontatlan kereslet-előrejelzések miatt következett be. Számos vállalat akkor azt jósolta, hogy az emberek csökkenteni fogják a fogyasztást, amikor nehéz idők járnak. A kereslet azonban Covid-biztosnak bizonyult. Az otthon maradni kényszerült emberek technológiai kütyükre kezdték költeni a pénzüket. Jobb számítógépeket és nagyobb kijelzőket szereztek be, hogy otthonról dolgozhassanak. Új tévéket vásároltak filmnézéshez vagy konzolokat videojátékokhoz. A gyerekeket el kellett látni a távoktatáshoz szükséges eszközökkel. Az emberek kávéfőzőket, fejlett konyhai robotgépeket és egyéb felszereléseket vásároltak a karantén-élet kényelmesebbé tételéhez. A világjárvány online költekezéssé vált, amelyet a legnagyobb e-kereskedelmi szereplők támogattak, és különleges ajánlatokat vezettek be.

A félvezetők hiánya az autóiparban

Az autógyártókat meglepetésként érte. A világjárvány kezdetén bezárták gyáraikat, amikor a kereslet csökkent, a bemutatótermeket is be kellett zárni. A gyártás megszakadása lelassította a félvezető chipek értékesítését, amelyek nélkülözhetetlenek a mai járművek számára. Tavaly év végén növekedni kezdett az autók iránti kereslet. Az emberek ki akartak mozdulni, de a Covid kockázat miatt nem akartak tömegközlekedést használni. Az autógyártók elkezdték újranyitni gyáraikat, és alkatrészeket kezdtek rendelni olyan chipgyártóktól, mint a TSMC és a Samsung. Sajnos kiderült, hogy a gyárak nem tudták elég gyorsan kielégíteni a járműgyártók igényeit, és a félvezetők hiánya az autóiparban valósággá vált.

A félvezető alkatrészek gyártásához szükséges szilícium ostya a gyártósorok szűk keresztmetszetévé vált. A világjárvány akkora keresletet váltott ki a szórakoztató elektronikai eszközök iránt, hogy a félvezető nyersanyaggyártó létesítmények nem tudnak elegendő anyagot biztosítani, például LCD-meghajtók gyártásához számítógépekhez, televíziókhoz és játékkonzolokhoz, valamint olyan új termékekhez, amelyeknél a vállalatok képernyőket és érintőpaneleket kezdenek alkalmazni, például hűtőszekrényeknél, fűtő- és légkondicionáló berendezéseknél, hangtechnikáknál stb.

A nehéz piaci helyzet nemcsak az autógyártókat érinti. Érdemes megjegyezni, hogy sok jól ismert fogyasztói elektronikai gyártó elhalasztotta az új termékek piacra dobását.

Nehéz megmondani, meddig tart ez a helyzet. Egyrészt a Covid-19 elleni védőoltás folyamatban van, és a gazdaság több szektorát már megnyitották, másrészt az egész világ súlyos nyersanyag-, alkatrész- és munkaerőhiánnyal küzd. Az ipar és a gazdaság megmentése érdekében az országok kénytelenek tartalékokat felhasználni és/vagy pénzt kibocsátani. Kiterjedt gazdasági helyreállítási terveket hajtanak végre. Ennek eredményeként növekszik az infláció és csökken a pénz értéke.

Mikor stabilizálódik a félvezetői piac?

Továbbra is remélnünk kell, hogy az üzlet meglehetősen gyorsan helyreáll, és hogy az elektronikus alkatrészgyártók megoldják a félvezetőhiányt. Hivatalosan azt mondják, hogy július/augusztus környékén már nem lehet több ellátási probléma. De mi lesz addig?

Úgy tűnik, hogy a disztribúcióval foglalkozó cégek, amelyek raktáraiban készletekkel rendelkeznek, megoldást jelenthetnek erre a kérdésre. A TME egyike ezeknek a vállalatoknak.

A TME egy helyi disztribúciós vállalatból olyan nemzetközi céggé nőtte ki magát, amely számos gyártóval együttműködik a világ minden tájáról, nemcsak a legnagyobbakkal és a legfontosabbakkal, hanem azokkal is, akik az úgynevezett hiánypótló termékeket kínálják, egy adott ipar vagy alkalmazás számára. A TME raktáraiból származó termékeket a világon szinte bárhová eljuttatják, és a vevőtámogatási hálózat minden kontinens országaira kiterjed. Fontos, hogy a vállalat politikája gyors szállításról rendelkezik, ami a magas készletszintnek köszönhetően lehetséges. A félvezetői piac jelenlegi állapotában a hiánypótló termékek raktározásának előnye egyre értékesebbé válik.

A cikk forrása:

www.tme.eu