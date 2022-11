A Farnell Global Women in Engineering 2022 felmérésének eredményei azt mutatják, hogy az iparban mindenki erőteljesen támogatja a nőket

Címkék: Farnell felmérés mérnöki állás nő női munka

A nők szerte a világon továbbra is alulreprezentáltak az elektronikai iparban, és továbbra is találkoznak a szexizmus és a diszkrimináció különféle formáival, de látni a pozitív tendenciákat.

A Farnell ma mutatta be a második Global Women in Engineering Survey eredményeit, amelyek során kiderült, hogy az elektronikai iparban minden nem egyetért a nők támogatásával.

Az eredmények azt mutatják, hogy az egyenlőtlenséggel foglalkozni kell, ez fontos az egyenlő bánásmód eléréséhez, ugyanakkor az is kiderült, hogy a nők szerte a világon továbbra is alulreprezentáltak az iparágban, és továbbra is megtapasztalják a szexizmus és a diszkrimináció különféle formáit.

A Farnell az element14.com közösséggel együttműködve 2022 júniusában indította el a második Global Women in Engineering felmérést, hogy segítsen megérteni megvilágítani a nők tapasztalatait, karrierútjait, szélesebb körű kihívásait és lehetőségeit az elektronikai iparban. A globális felmérés célja, hogy közvetlen visszajelzést kapjon az iparág minden résztvevőjétől, hogy megértse az egyenlőség elérésének jelenlegi akadályait és a diszkriminatív gyakorlatok megszüntetésének lehetőségeit, miközben jövőképet is felvázol.

A 2022-es felmérés új, a diszkriminációra, a szexizmusra és az egyenlőségre vonatkozó kérdésekkel bővült, mivel ezeket a kérdéseket kulcsfontosságú területekként jelölték meg a 2021-es felmérés elemzésében.

„„A Global Women in Engineering idei felmérésének eredményei azt jelzik, hogy folytatódnak a nemek közötti egyenlő bánásmód elérésére irányuló pozitív tendenciák – jelentette ki Dianne Kibbey, az element14 közösségi médiájának globális vezetője. – Különböző vélemények fogalmazódtak meg a nők előtt álló kihívásokkal kapcsolatban, amik segíthetnek a munkaadóknak megérteni, mi működik jól a nők számára a munkahelyen, és min lehetne javítani. Összességében reméljük, hogy ezek az átfogó, valós adatok segíteni fognak a szervezeteknek szerte a világon, hogy új irányelveket fogalmazzanak meg és mindenki számára jobb munkakörnyezetet teremtsenek.”

A legfontosabb megállapítások

A Global Women in Engineering Survey főbb meglátásai a következők voltak:

A felmérésben résztvevők 70 százaléka (70%) mondta azt, hogy beavatkozna, ha diszkriminációt látna. A beavatkozás legnagyobb akadályaként azonban a diszkriminatív magatartást tanúsító személy beosztását jelölték meg. Kis százalékban gondolták úgy, hogy nem avatkoznának be, mert a diszkrimináció vagy a szexizmus a cégük kultúrájának része.

A nők azt a meggyőződésüket fejezték ki, hogy a férfiaknál kevésbé alkalmasnak tartják őket, de ezt a nézetet a férfi válaszadók nem osztották.

A férfiak arra hivatkoztak, hogy a nők a karrierfejlesztési lehetőségekből való kimaradása valós probléma.

Nyilvánvaló, hogy a szexizmus és a diszkrimináció továbbra is jelen vannak, de a helyzet javul. A megkérdezettek 25 százaléka (25%) azt mondta, hogy soha nem tapasztalt szexizmust az elektronikai iparban.

Más diszkriminációs kihívásnak számít, hogy egyes nők akadályozzák a többi nőt a karrierjükben, bár nem olyan mértékben, mint a férfiak. Az idei felmérésben kulcsfontosságú kérdésként emelték ki a nők önreklámozását, mind a hátrányos megkülönböztetés miatt, mert nem kommunikálják pozitívan az elért eredményeiket, másrészt az „agresszívként” jellemzéssel, ha mégis megteszik.

A nemek hasonlóan gondolkodnak a munka/magánélet egyensúlyának megoldásáról, azonban a fizetés az egyik olyan terület, ahol jelentős különbségek vannak a véleményekben. A férfiak kisebb számban (12%) mondják azt, hogy fizetésbeli különbségeket tapasztaltak, míg a női válaszadók több mint 40%- nyilatkozott így.

Minkét nem hasonló nézeteket vallott az irányelvek betartatásáról. Ugyanakkor a befogadással és a sokszínűséggel kapcsolatos kezdeményezések iránti lelkesedés egyaránt csökkent a 2021-es 40%-ról 2022-re körülbelül 25%-ra.

A felmérésben résztvevők több mint fele tartotta fontosnak mentorálást és fejlődési lehetőséget biztosítani a nők számára. A mentorokat úgy tekintik, mint az elismerés biztosításának kulcsát. A nők több mint háromnegyede úgy érezte, hogy a mentorálás segítette őket a karrierjében.

Sikertörténetek

A felmérés számos anekdotikus sikertörténetet tárt fel olyan nőkről, akik már most is nagyszerű eredményeket értek el az elektronikai/mérnöki iparban: Egy nő jelentős eredményként említette, hogy egy ügyféltől 233%-os növekedést sikerült elérni az új üzletek számában. A következőt fűzte hozzá:

„Amikor az Inside Salesnél dolgoztam, kemény munkával, magas szintű együttműködéssel és az értéknövelt szolgáltatásokra való intenzív összpontosítással 30 000-ről 1 millióra növeltük a Google fiókjaik számát. Meghatározó élmény volt, amikor meglátogattam a campusukat és személyesen kapcsolatba léptem az ott dolgozó mérnökökkel.”

Egy másik nő így nyilatkozott: „Huszonhét év mérnöki munka. Büszke vagyok rá.”

„A BOSCH elfogadta a termék jóváhagyási folyamatomat (PPAP), amikor gyakornok voltam egy autóipari vállalatnál.”

Mindkét nemtől nagyszámú válasz érkezett, ami arra ösztönzi a nőket, hogy legyenek magabiztosabbak, bízzanak képességeikben, és vállalják a mérnöki munka kihívását. A nőket a mérnöki pálya felé terelő fontos tényezők közé tartozik a különféle projekteken való munka lehetősége (25%), a technológiai összkép esélye (16%), valamint a karrier és az önfejlesztés (10%). A nők számára a rugalmasság és a munka/magánélet egyensúlyának lehetősége (21%) sokkal fontosabbá vált, mint a 2021-es eredményekben.

Van még tennivaló

A 2022-es felmérés a 2021-es felmérésben feltárt tendenciákat tükrözi vissza, kiemelve az iparág pozitív előrelépéseit, azonban még sok a tennivalót tárt fel a szexizmus felszámolása és a méltányosság biztosítása érdekében. A felmérés néhány valós példát is megosztott a szexizmusra és a diszkriminációra:

„Olyan szerepben voltam, ahol egyetlen nőként nekem volt a legjobb teljesítményem, mégis 20%-kal alacsonyabb fizetést kaptam, mint a csapat legrosszabbul fizetett férfija.”

„Az első nagy konferenciám előtt a vezetőség azt mondta nekem, hogy a női osztályon vásároljak ruhát az eseményre, és gondoskodjam arról, hogy nőiesebben öltözzek.”

„Azt mondták nekem, hogy „szexien öltözzek”, amikor új üzleti lehetőségről tartok prezentációt az ügyvezető igazgatóknak.”

„Egy mentor/professzor azt mondta a kurzusomon, hogy nőként nem jutok be a mérnöki szakra, mert sokkal jobbnak kell lennem, mint a férfiaknak.”

„Az igazgatói szintű lehetőségeket közvetlenül egy férfi kollégának adják át anélkül, hogy a szerepkört meghirdetnék.”

Folyamat

A Farnell nyolchetes, a műszaki pályán dolgozó nők világnapján (június 23.) indult globális felmérése mindkét, az elektronikai/mérnöki iparban dolgozó nem számára nyitva állt. Az idei felmérés válaszadói közül a legtöbb (75%) Európából és Észak-Amerikából érkezett, a többi résztvevő Ázsiából, Közép- és Dél-Amerikából, Kínából, Közel-Keletről és Afrikából származott. Az életkor megoszlása egyenletes volt, különösen a 25 és 54 év közöttiek között (összesen 74%), és a válaszadók 57%-a rendelkezett 10 évnél több mérnöki tapasztalattal.

www.farnell.com