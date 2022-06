70 éves a műanyag- és gumiipar vezető világvására

61 ország mintegy 3000 vállalata vonultatja fel a műanyagok hatékony és felelősségteljes használatához kapcsolódó innovációkat a düsseldorfi K 2022 szakvásáron

1952-ben a műanyagokkal foglalkozó vállalatok és szakmai szövetségek úgy döntöttek, hogy az akkori NOWEA Nordwestdeutsche Ausstellungsgesellschaft-tal, a mai Messe Düsseldorf vásártársaság elődjével életre hívnak egy olyan rendezvényt, amely a polimer alapanyagok teljesítőképességét és sokoldalúságát hívatott bemutatni.

Akkoriban kezdődött a műanyagok tömeggyártásának korszaka. Ekkor született meg Düsseldorfban a K-Messe, amelyen az első megrendezésekor 270 kizárólag német vállalat vett részt kiállítóként, hogy ne csupán a szakmai látogatóknak, hanem a nagyközönségnek is bemutassák mindazokat a dolgokat, amelyekkel szebbé és kényelmesebbé teheti a mindennapi életüket. 70 évvel később furcsának hatnak ezeket az idők, hiszen a K-Messe már néhány év után, 1963-tól kizárólag szakmai látogatókat fogad és a műanyag- és gumiipar világviszonylatban legfontosabb seregszemléjeként ünnepelt sikersorozata mind a mai napig töretlen.

K 2022 – az iparág világviszonylatban is legfontosabb szakvására

A düsseldorfi K szakvásár háromévente, így 2022-ben is a világ műanyag- és gumiiparának legfontosabb tájékozódási és üzletkötési platformja lesz. Kiállítók és látogatók találkoznak szerte a világból, hogy október 19 - 26. között a lehetőségekkel élve tanúbizonyságot tegyenek az iparág teljesítő képességéről, hogy megvitassák a legújabb trendeket, hogy bemutassák az újdonságaikat és hogy meghozzák a jövőt befolyásoló döntéseiket. Egyetlen más seregszemlén sem olyan magas arányú a nemzetközi részvétel, mint Düsseldorfban.

A legutóbbi K szakvásárra, három éve 63 országból összesen 3.300 kiállító érkezett. Közülük 2.344 Európából, 828 Ázsiából, 143 az amerikai földrészről, 11 Afrikából és 4 Ausztráliából ill. az óceániai térségből. Látogatókat nem kevesebb, mint 167 országból fogadtak. A szakmai közönség 73 százaléka Németországon kívülről érkezett Düsseldorfba. A látogatók több mint fele, 57 százaléka Európából, 25 százaléka Ázsiából, 13 százaléka Amerikából, 4 százaléka Afrikából és 1 százaléka Ausztráliából ill. az óceániai térségből érkezett.

A 2022. évi K szakvásárt éppen megfelelő időpontban rendezik ahhoz, hogy a világjárvány okozta változásokat követően ismét támpontokkal szolgáljon a műanyag- és gumiiparnak. A világ műanyag- és gumiiparának krémje 2022-ben is felsorakozik Düsseldorfban, és ismét elfoglalja a nettó körülbelül 175.000 négyzetméternyi kiállítási területet.

Ez egyes kínálati csoportokat a következők szerint helyezik el a vásárcsarnokokban:

Gépek és berendezések: 1., 3., 4., 8b, valamint a 9-17. csarnokokban

Alap- és segédanyagok: 5., 6., 7., 7a, 8a és 8b csarnokokban

Félgyártmányok, műszaki alkatrészek és erősített műanyagokból készített alkatrészek: 5., 6., 7., 7a, 8a és 8b csarnokban

Kiemelkedően jelentős részvétel várható az európai, mindenekelőtt a német, olasz, osztrák, török, holland, svájci és francia gyártók, valamint az amerikai vállalatok körében. A K szakvásár egyúttal a világpiaci változásokat is egyértelműen tükrözi: az ázsiai vállalatok bemutatására szolgáló terület jó néhány éve folyamatosan magas szinten mozog. Legfőképpen Kína, Tajvan, India, Dél-Korea és Japán komoly megjelenése lenyűgöző. A kiállító vállalatok sokszínűsége, a képviselt országok sokasága biztosítja, hogy a seregszemle teljes mértékben felvonultassa a termékek, megoldások, fejlődési irányzatok és újdonságok világpiaci kínálatát, akár még a szakosodott réspiacokon is. Ráadásul a K 2022 szakvásár éppen ezért kínál kitűnő feltételeket ahhoz, hogy ne csupán megvitassák az iparágat foglalkoztató világméretű kihívásokat, hanem összefogással kínáljanak sikeres megoldásokat.

Kitűnőre értékelik a düsseldorfi K szakvásárt

A K-Messének kiemelt és állandó helye van a szakmabeliek naptárában, és ez nem csupán a kiállítók számából és a kínálat színvonalából olvasható le, hanem lenyűgöző visszaigazolást nyer a szakmai látogatók kiemelkedően jó értékelésében is: a résztvevő szakemberek 97 százaléka dicsérte a műszaki fejlesztési eredmények és jövőbemutató technológiák széles skáláját. A látogatók mindenekelőtt az újdonságok jelentős számát és a piacvezetők hiánytalan felvonultatását értékelték kimagaslóan jónak. Ez nem csupán a műanyag- és gumitermékek gyártóira érvényes, mert a K-Messe rendszeres látogatói a termékek ipari végfelhasználói is, hiszen itt nem csupán ötleteket tudnak meríteni saját iparágukhoz és termékeikhez, hanem megismerkedhetnek a jövőbeni versenyképességüket is meghatározó innovatív megoldásokkal.

Az egyes megrendelő iparágak, a járműipar, a csomagolástechnika, az elektrotechnikai, az elektronikai és kommunikációs ipar, az építőipar, az orvostechnika vagy a repülőgép- és űripar szakemberei azért utaznak a Rajna-parti vásárvárosba, hogy a világpiaci újdonságokat felsorakoztató düsseldorfi K-Messe keretében ismerkedjenek meg a műanyag- és gumiipari legújabb, sőt jövőbe mutató alkalmazási lehetőségeivel.

A K 2022 keretében ugyanis páratlan mélységében és szélességében mutatkozik be a teljes értéklánc, és ebben a gumitermékeknek is meghatározó szerepe van. A műanyagiparhoz viszonyítva ez a szektor ugyan kisebb, mégis rendkívül innovatív és komoly jelentőséggel bír fontos felvevő iparágakban. A gumitermékek és elasztomerek legfontosabb bemutatója idén is a Rubberstreet a 6-os vásárcsarnokban. Ez a különbemutató közel 40 éve szolgálja a gumiipar és innovatív teljesítőképessége látványos bemutatását.

A K 2022 kiemelt szerepét nem csupán a műanyag- és a gumiipar világpiaci szereplőinek jelenlétével bizonyítja, hanem mindig felveti korunk legégetőbb és alapvető kérdéseit a műanyag- és a gumiipar vonatkozásában.

A K 2022 szakvásár meghatározó témái

Már a három éve rendezett, megelőző K szakvásár alkalmával egyöntetűen hangsúlyozták, hogy a teljes értékláncban működőképes és zárt körfolyamatokat kell létrehozni. Az iparág minden korábbinál nagyobb összhangban karolt fel egy témakört és dolgozott ilyen összefogottan környezetkímélő, erőforrásokat kímélő és hulladékképzést elkerülő megoldásokon. Ezek az erőfeszítések hatalmas lendületet vettek. A K 2022 látványosan szemlélteti, hogy az iparág vállalja a felelősségét, és hogy a jövőben a műanyagok nem a probléma, hanem a megoldás részét képezik.

Éppen ezért a K 2022 szakvásár három alapvető témaköre lesz:

a körforgásos gazdaság,

a klímavédelem,

a digitalizáció.

Műanyagok nélkül egyáltalán nem is lehet kíméletesen törődni bolygónk klímájával. A műanyagoknak köszönhetően lehet könnyűszerkezetes építési módokat bevezetni, az elektromos járműhajtásokat elterjeszteni vagy hasznosítani a szél és a nap energiáját. Ebben nélkülözhetetlen szerepe van a körforgásos gazdaságnak, másrészről a digitalizáció teszi lehetővé az átláthatóságot és az erőforrások hatékony felhasználását. A szakvásár mindhárom alapvető témája kiemelten jelenik meg a K 2022 különbemutatóiban is.

A három alapvető témakör bemutatásában magas szintű szakmai támogatást kap a düsseldorfi K szakvásár a rangos szakértői tanácsadó testülettől, a K 2022 Tudományos Tanácsától. A közreműködő tudományos szakemberek már ki is dolgaz újrahasznosított anyagféleségek szabványosítása, a mikroszemcsék a környezetben, a biológiailag lebomló műanyagok valamint a széndioxid felhasználása polimerek előállításához.

Hivatalos különbemutató: „Plastics shape the Future“

A düsseldorfi K szakvásár hivatalos különbemutatóját „Plastics Shape The Future“ néven ismét a 6-os vásárcsarnokban rendezik. Fő üzenete, hogy az iparág gyökeres átalakuláson megy keresztül a körforgásos gazdaság felé, és ezt a témakört a legkülönbözőbb formátumokban világítják meg. A különbemutató keretében tematikus napok, mozgóképes prezentációk, valamint pódiumbeszélgetések és kreatív bemutatók várják az érdeklődőket. Az iparág szakértői bemutatják, hogy miként lehet fenntarthatóan előállítani a jövő műanyagféleségeit, hogy milyen irányú változások körvonalazódnak már ma is, illetve hogy milyen elképzeléseknek van esélye a jövőbeni megvalósításra. A vitafórumokon részt vesznek a politikai, valamint a társadalmi jelentőségű csoportok és civil szervezetek képviselői is. A különbemutató a német műanyagipar rendezvénye a PlasticsEurope Deutschland e.V. egyesület és a Messe Düsseldorf vásártársaság közreműködésével.

Circular Economy Forum

Az előző K szakvásár alkalmával nagy sikerrel bemutatkozott Körforgásos Gazdaság Fórum a K 2022-n is a 10-es és 16-os vásárcsarnok közötti szabadterületen várja a látogatókat, ahol a VDMA (a Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetsége) 13 tagvállalata mutatja be élőben a körforgásos gazdaságot és annak átfogó összefüggéseit.

„Science Campus“ különbemutató

A K 2022 Tudományos Kampusza a kutatás és a gazdaság közötti párbeszédet jeleníti meg. A kiállítók és a látogatók ezen a kampuszon szerezhetnek átfogó összképet a műanyag- és a gumiipari ágazat tudományos tevékenységéről, valamint megoszthatják tapasztalataikat a vállalatok és a felsőoktatás együttműködéséről.

Utánpótlás az iparágnak

A műanyagiparban komoly nehézséget jelent a szakemberhiány, azutánpótlás biztosítása. Gyakran azért nehéz a fiatalok érdeklődését felkelteni az iparág felé, mert a végzősök egyszerűen nem ismerik, milyen sokféle szakmát és milyen potenciális karriert kínál a műanyagipar. Annak érdekében, hogy a jövőben is kellő számban és minőségben biztosított legyen az utánpótlás, a GKV (a német Műanyag-feldolgozó Ipar Országos Szövetsége) más szakmai szövetségekkel és intézményekkel, valamint a Messe Düsseldorf vásártársasággal már 2010-ben életre hívta a „kai – Sei dabei (gyere te is)!” jelmondattal a műanyagipari képzési kezdeményezést (német nyelvű rövidítésével: kai). A kiállítástól vezetett vitafórumokon át a kísérletekig terjedő megszólítással a K 2022 szakvásáron is célirányosan az iparág felé terelik az utánpótlást.

Bemutatkozik a Start-UP ZONE

Az új ötlettel induló startup-vállalkozásoknál fiatal, kreatív, rugalmas, jövőbemutató és mindenekelőtt innovatív problémamegoldó képességgel rendelkező emberek dolgoznak. Mi is illene ezért jobban a K 2022 szakvásárhoz, mint hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a műanyagokhoz és gumiféleségekhez kapcsolódó innovatív termékekre és megoldásokra szakosodott új piaci szereplőknek? Pontosan ezt biztosítja a START-UP ZONE a K 2022-n, a Düsseldorfi Vásárváros 8b csarnokában.

Interaktív és multimédiás: a K Community

A düsseldorfi K szakvásár sikerének egyik kulcsa az is, hogy mindig a piaci igényekhez igazodik és ennek megfelelően fejleszti tovább a vásárkoncepciót. A személyes részvételt kínáló düsseldorfi seregszemlét már előzetesen kibővítették további digitális kínálattal is. Ez is tovább erősíti a düsseldorfi K szakvásárnak az iparág központi kommunikációs és tájékozódási platformjaként betöltött vezető szerepét – nem csupán a személyes részvételt kínáló seregszemlén, hanem azon túlmenően is.

K-MAG

A düsseldorfi K-Messének 2021. áprilisa óta saját online folyóirata is megjelenik, ez a K-MAG. Az online folyóirat a K szakvásárhoz kapcsolódó ágazatokat szólítja meg és egész évben adatokat, tényeket, híreket, történeteket és trendeket szolgáltat német és angol nyelven a nemzetközi műanyag- és gumiiparról. A folyóirat is természetesen a szakvásár meghatározó témáihoz igazodik. Mivel a megfelelő összetétel a fontos, ezért a K-MAG is a különböző rovatok széles skáláját kínálja, mint például az „Industry Voices – hírek az iparágból“ a szakmabeliek és a véleményformálók jövőbemutató hozzászólásaival vagy a „Science News – Tudományos hírek“ a legújabb kutatási eredményekkel és tanulmányokkal. A „Young Professionals – Fiatal szakmabeliek“ kifejezetten az utánpótlást szólítja meg a cikkeivel és jótanácsaival, miközben az „Apropos K“ a műanyagokhoz kapcsolódó színes hírekkel szolgál a mindennapokból, a történelemből és a legkülönbözőbb országokból. Azért, hogy a K-MAG folyóirat minél inkább vonzó legyen, különféle módon kínáljuk a tartalmat a vezércikkektől a híreken, interjúkon, videókon át a fotósorozatokig. A folyóirat a mag.k-online.de címen olvasható, de természetesen elérhető a szakvásár megszokott www.k-online.de címéről is.

K-monthly

A K szakvásár új hírlevele a K-monthly. A feliratkozók nem csupán a legérdekesebb híreket és történeteket kapják meg havi rendszerességgel elektronikus levélben, hanem naprakész információkat is a düsseldorfi K szakvásárról és a K-Global Gate termékcsaládhoz kapcsolódó nemzetközi szakvásárokról. Feliratkozni a K 2022 honlapjáról vagy a K-MAG folyóiratból lehet.

K-Talk

A K 2022 szakvásár egyik fénypontja már most is elérhető a nagyszabású seregszemle előfutáraként: ez nem más, mint az új K-Talk. 2022. januárja óta a K-Talk az őszi szakvásárig kínál havonta izgalmas vitafórumokat különböző nemzetközi résztvevőkkel: iparági szakértőkkel, tudósokkal, a felhasználó iparágak, valamint a politika, a média és a civil társadalom képviselőivel. A K-Talk hasznos bepillantást enged, a műanyagok felhasználási területeire összpontosít, technológiai újdonságokat vonultat fel és megvitatja az iparág előtt álló jelentős kihívásokat. A legjobb gyakorlatot bemutató konkrét példáktól a hosszú távú, jövőbe mutató stratégiákig – a vitapartnerek jövőképe és eltérő nézőpontja ötletekkel és támpontokkal szolgál, és ösztönzi a nemzetközi eszmecserét. A K-Talk beszélgetések online a k-online.com oldalon, angol nyelven közvetítjük. Mivel fontos számunkra az aktív eszmecsere, ezért a beszélgetések teljes időtartama alatt lehet kérdéseket feltenni a chat-funkcióval.

A K-App és a tárgyalásokat szervező segédeszköz

Aki a K szakvásárt megelőzően vagy akár a seregszemle alatt is mindig naprakész híreket akar, az töltse le a K-App applikációt az okostelefonjára (iOS és Android alatt egyaránt). Az applikációval minden érdeklődő folyamatosan és kényelmesen elérheti a híreket és a hasznos jótanácsokat a teljes iparágból. Az online már elérhető kiállítói adatbázis is hozzáférhető az applikációból.

Az üzleti partnerkereső funkcióval a szakmai látogatók és az összes kiállító 2022. augusztusától a K-online honlapon tudja megkeresni az érdeklődésének megfelelő szakmai résztvevőket. A kereséshez csupán az érdeklődési kört és a keresési paramétereket kell megadni. Az érdeklődési körök gyors összevetésével azonnal ajánlásokat és egyéni javaslatokat kapunk. A kiállítók és a szakmai látogatók így már a szakvásárt megelőzően felvehetik egymással a kapcsolatot, és kényelmesen egyeztethetnek megbeszéléseket a szakvásár ideje alatt is.

