7 nagy márka egy helyen!

Komoly érdeklődést és beruházási szándékot tükrözött vissza a Cad-Cam Solutions Kft. székesfehérvári házi kiállítása.

2021. november 8-12. között rendezte meg a Cad-Cam Solutions Kft. az immár hagyományos házi kiállítás sorozatának idei kiadását „Gyártásautomatizálási napok 2021” címmel. A szakmai partnerek által tartott előadások és műhelymunkák közül minden látogató kiválaszthatta a számára leginkább érdekes témát.

„A novemberi időpont a koronavírus járvány miatt kissé bizonytalanná tette a szervezést, de meg akartuk várni, amíg megérkezik a bemutatótermünkbe az UMC-500SS megmunkálóközpont is – jelentette ki Takács Imre, a Cad-Cam Solutions Kft. ügyvezető igazgatója. – November második hete még pont az a periódus volt, amikor érdemes belevágni egy rendezvény megszervezésébe. Összesen 100-150 regisztráció érkezett hozzánk, de többen érkeztek regisztráció nélkül is, így mindent összevéve mintegy 100 látogatót fogadhattunk.”

A műhelymunkák során lehetőség volt a szoftverek CAD és CAM képességeinek tesztelésére is, a CNC-gépek és a szerszámok működését pedig naponta nyolc munkadarab gyártásával lehetett kitapasztalni. Az eseményen több nagy márka vett részt, a két Haas megmunkálóközponton a hatékony programozást, a szerszámbefogók és munkatér kezelő rendszerek hatékonyságnövelő képességét, illetve a robotizációs lehetőségeket is meg lehetett ismerni.

„A szakmai napok dedikált célja az automatizálás előmozdítása volt, a vállalkozások célja ugyanis nem lehet más, mint hogy adott munkamennyiséggel minél nagyobb értéket állítsanak elő. Az automatizálás ezért már a kisvállalkozások körében is elkerülhetetlen ipari trenddé vált – tette hozzá Takács Imre. – Nincsenek fix partnereink egy ilyen szakmai rendezvényekhez, de elmondható, hogy az itt megjelent hat szakmai partner mindegyikével kiváló kapcsolatot ápolunk. Ha a vírushelyzet megengedi, kéthavonta szeretnénk hasonló rendezvényeket tartani, ezenkívül minden héten rendeznénk egy-egy nyílt napot is.”

Társkiállítói vélemények

Vitányi Róbert, a Schunk Intec Kft. cégvezetője

Az idei utolsó szakmai rendezvényünkön mintegy 100 vendéget fogadhattunk. Egy ilyen régóta a piacon lévő cég, mint a Schunk, már nemigen találkozhat új ügyfelekkel, inkább az a jellemző, hogy a meglévő ügyfelek keresnek meg minket új témákban – jelen esetben az automatizálással, ami a forgácsolásban is növekvő, már-már elkerülhetetlen trend. A palettázórendszerek és robotizált gépkiszolgálás kérdéskörében tehát számos érdeklődés futott be hozzánk mind a robot-, mind a gépoldal tekintetében. Teljes mértékben mi szerszámoztuk fel a bemutatótermet, ehhez már csak a robotkarvég-automatizálási palettánkat, illetve az új öttengelyes KSX-C2 satunkat tettük hozzá.

A magyar képviselet forgalma a 2005-ös alapítás óta egyetlen évben csökkent, mégpedig éppen a 2020-as évben (~10%). Idén viszont erre a bázisra egy jó 30 százalékos növekedéssel válaszolunk. A pozitív kilátások a cégcsoport egészére is igazak: a Schunk 2021-ben a valaha volt legnagyobb árbevételének a közelében teljesít majd.

Péntek György, a Haas hazai képviseletének értékesítési vezetője

Idén veszünk részt első alkalommal a Cad-Cam Solutions Kft. által szervezett szakmai rendezvény sorozaton. Évek óta a dolgozunk együtt, az itt lévő három tengelyes Haas VF-4SS megmunkálóközponttal is szervezünk közös oktatásokat. A most kihelyezett szimultán öttengelyes UMC-500SS megmunkálóközpont is a képzési lehetőségeket bővíti.

Az első – az oktatási intézmények számára szervezett – napon a várakozásainknak megfelelően nem túl sokan vettek részt, de a közép- és a felsőoktatás is képviseltette magát. A kedd még viszonylag kevés látogatót vonzott, de szerdától egyre növekvő látogatószámot regisztrálhattunk és összességében nem hagyott maga után kívánnivalót az érdeklődés. Talán még fontosabb, hogy a beruházási szándék is meglehetősen magas. A forgácsolás több vállfaja képviseltette magát a rendezvényen, ezért a látogatók néha azt sem tudták, hogy melyik workshopra üljenek be. Mi, a beszállítók ennél többet nem is kívánhattunk.

Böröcz Tibor, a Swisscool Kft. ügyvezető igazgatója

A Motorex hazai képviseleteként hűtőfolyadékokkal, ipari és mezőgazdasági olajokkal foglalkozunk. Először jártunk a rendezvényen, a széles termékpalettán kívül a szoftveres megoldásainkat is bemutattuk a kivetítőn. A Coolant Box Ipar 4.0 hardver és szoftverrendszerrel gyakorlatilag távolról, manuálisan tudjuk beállítani egyszerre hat szerszámgép emulziójának százalékarányát, pH-értékét, ezenkívül a szűrést és az utántöltést is meg tudjuk oldani. A szoftver gyakorlatilag bármilyen CNC-gépre telepíthető. A vevő egy olyan felhasználói felületet kap, mivel akár saját maga is szabályozhatja az emulziót, de arra is van lehetőség, hogy a mi központunk végezze el a feladatot.

Lányi Tamás, az igus Hungária Kft. mérnök tanácsadója

Második alkalommal veszünk részt ezen a házi kiállításon. A kiállító pultunkon kívül hoztunk egy delta robotot, ezenkívül egy másik robotot is felszereltünk a saját visszahúzó rendszerünkkel. A standunkon az energialáncok, a kábelek, a csatlakozóval szerelt kábelek éppúgy helyet kaptak, mint a kenésmentes technológiánk, a lineáris egységek, a 3D nyomtatás tartozékai, vagy éppen a kisebb robotok bemutató anyagai. Még nem jelenteném ki teljes bizonyossággal, hogy a piac visszazökkent a régi kerékvágásba, érezhető a kivárás és az óvatoskodás minden beruházási döntés előtt. Több olyan partnerrel találkoztunk, akivel korábban csak telefonos és e-mailes kapcsolatunk volt, most viszont személyesen is tudtunk találkozni, ami mindig pozitív irányba befolyásolja a kapcsolatot.

Máté László, a Lamatec Kft. ügyvezető igazgatója

Másodszor működünk együtt a főszervezővel hasonló rendezvények kapcsán, de méréstechnikai kérdésekben sokszor kooperál a két cég. A méréstechnikai minden területén – koordináta mérőgépek, optikai mérőgépek, tengelymérőgépek, stb. – rendezkezünk mind gyártósorba integrálható, mind mérőszobai megoldásokkal. A rendezvényre egy Renishaw PH20-as fejjel felszerelt COORD3 CNC koordináta-mérőgépet hoztuk ki, aminek az előnyeit a hagyományos PH10-es fejjel összehasonlítva mutattuk be. Több látogató megnézte a gépet és ajánlatkérést is kaptunk. A méréstechnika iránt egyébként is nagy az érdeklődés és ez a rendezvény is kifejezetten magas beruházási szándékot tükrözött.

Kovács Péter, a Fraisa Hungária Kft. értékesítési vezetője

Ezen a rendezvényen a széles alapanyagspektrumra használható multifunkciós MFC szerszámainkra koncentráltunk, amelyekkel számos megmunkálási stratégia alkalmazható. Emellett bemutattuk idei újdonságunkat a SpheroX négy élű gömbvégű marót, ami új teljesítményszintet képvisel a 3D megmunkálásban. A 2020-as év tavaszán, komoly visszaesést voltunk kénytelenek elkönyvelni, a magyarországi gyár termelési tervét is csökkentettük. A piac gyorsan stabilizálódott és már a gyártási volument is vissza kellett építenünk. Nagyon valószínű, hogy 2021-ben már elérjük a 2019-es szintet, de a szerszámpiac még nem regenerálódott teljes mértékben. A gazdasági bizonytalanságok miatt lehet, hogy a 2022-es év újabb törést hoz majd, de a szerszámgép kereskedők nagyon optimisták a jövőt illetően. Remélem, hogy nekik lesz igazuk.

