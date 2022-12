6 trend a robotizálás jövővel kapcsolatban - a MiR szemszögéből

Címkék: anyagmozgatás automatizálás intralogisztika ipar robot kollaboratív robot logisztika robot robotika

Az AMR flották bővülése az első trend, amelyet a jövőre nézve a MiR jósol. Egyre több olyan vállalat, amely már most belekezdett az automatizálásba, néhány robotról nagy AMR flottára fog bővíteni, ami évi 50%-os várható piaci növekedést eredményez. A gyártóknak az automatizáláshoz kell fordulniuk, hogy az alkalmazottakat az egyszerű feladatoktól – mint amilyen például az alkatrészek gyártósorok közötti mozgatása – nagyobb értéket teremtő munkák felé helyezzék át. Az Eurofound adatai szerint Kelet-Európában a feldolgozóipari vállalatok 39%-a szenved munkaerőhiánytól, ami egy termelést korlátozó tényezőt jelent.

A második trend a robotkarbantartás következő szintjének elérése. Az új szoftvereknek köszönhetően az AMR robotok prediktív karbantartást végezhetnek a töltésük során. Így kiküszöbölhetők a költséges és időigényes javítások, ami a robotok hosszú ideig tartó leállását követelné meg. A robotok saját maguk által készített karbantartási jelentései lehetővé teszik a vezetőség számára, hogy az hosszabb karbantartási és javítási munkákat ütemezzen be, ahelyett, hogy váratlan meghibásodásokra kelljen reagálnia.

Az ipari 5G lesz a következő nagy változás a robotika jövőjét illetően. Miután már az 5G széles körben is elterjedt, erősebb és rugalmasabb IT-infrastruktúrája lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy hatékonyan telepítsenek és kezeljenek több tucat vagy akár több száz robotot. Az 5G rendkívül megbízható és ultragyors, nagy sávszélességű kommunikációt kínál, biztosítva a több, megszakítás nélkül működő robot üzemeltetésének stabilitását. Ahogy a vállalkozások idővel áttérnek az 5G-re, amelyet arra terveztek, hogy még több adatot gyorsabban és pontosabban továbbítsanak, az AMR-robotok teljesítménye is hatalmasat fog ugrani előre, köszönhetően annak, hogy gyorsabban és pontosabban lesznek képesek döntéseket hozni az adott létesítményben történő közlekedésük kapcsán.

A gyártóüzemben vagy raktárban működő, esetenként különböző gyártóktól származó AMR-eszközök számának növekedése igényt fog teremteni a megbízható flottakezelő szoftverek iránt. Ezért a Mobile Industrial Robots úgy véli, hogy az interoperabilitás az automatizálás egyik másik fontos jellemzőjévé fog válni. Noha a MiR nyitott interfésszel rendelkezik, amely természeténél fogva integrálható harmadik féltől származó flottamenedzsment rendszerekkel, a vállalat úgy véli, hogy a robot- és flottakezelő szoftverek, mint amilyen például a MiR Fleet is, továbbra is kulcsfontosságúak az AMR-robotok teljesítményének biztosításához, és még évekig azok is fognak maradni.

A jövő ötödik trendje a mesterséges intelligencia lesz. Ez a trend az AMR-gépekbe ágyazott szoftverek képességeit is előtérbe helyezi. Az intelligensebb robotok költséges és időigényes kódolás nélkül képesek megtanulni olyan feladatokat végrehajtani, amelyek korábban nehéznek vagy lehetetlenek bizonyultak. Manapság a fejlett AMR robotok mesterséges intelligenciát használnak, hogy olyan képességeket biztosítsanak, mint amilyen például az objektumok pontosabb azonosítása, vagy a biztonságos manőverezés érdekében történő információ-alapú közlekedés zsúfolt környezetben is, mindezt pedig kevesebb energiafelhasználás mellett. Az AMR-robotok autonóm viselkedése, amelyek anélkül mozognak egyik pontról a másikra, hogy tudnák, mi történik körülöttük, továbbra is javulni fog.

A MiR szakértői által megállapított utolsó trend az AMR-ek és más automatizált alkalmazások közötti határok elmosódása. Az AMR-ekkel kapcsolatos növekvő jártasság új alkalmazásokat eredményez, például az AMR-ek kobotokkal való kombinálását, vagy új alkalmazások és együttműködő berendezések fejlesztését. Személyre szabott megoldásokkal a gyártók teljesen automatizált mobil munkavállalókat hozhatnak létre, amelyek ott támogathatják a termelést, ahol az alkalmazott éppen nem elérhető.