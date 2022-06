52%-kal növekedett az autonóm mobil robotok közép- és kelet- európai értékesítése

Szép lassan Magyarországon is eltűnnek az automatizálást hátráltató akadályok

A Mobile Industrial Robots (MiR) 2021-ben nagyon jó pénzügyi évet zárt a kelet- európai és a globális piacon egyaránt. Az autonóm mobil robotok (AMR-ek) globális piacvezetője ennek apropójából 15 vállalatot tüntetett ki a világ minden tájáról a Kiváló Partner és Kiváló Partner+ címekkel. Régiónkban három társaság érdemelte ki az elismerést, a lengyel ASTOR, a cseh Amtech és a román ALFA TEST SRL. A MiR mindezzel a közép-és kelet- európai régióban tevékenykedő partnerek, köztük a magyar kollégák munkáját is elismerte és kifejezte a pénzügyi eredményekkel kapcsolatos elégedettségét.

„A nemrég bejelentett pénzügyi adataink rekordokat döntöttek. Régiónkban az éves növekedés csaknem 52%-os volt. A partnerek pedig nagyban hozzájárultak ehhez a sikerhez. Évről évre óriási előrelépést látunk az autonóm mobil robotokkal kapcsolatos kompetenciáink fejlesztésében. Ezt követi az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatási portfólió bővítése és az egyre összetettebb projektek megvalósítása. Hiszünk abban, hogy ilyen partnerekkel a különböző iparágakban működő ügyfeleink számára egyszerű és hatékony módszert tudunk biztosítani az intralogisztikai folyamatok robotizálására.” – mondja Jesper Sonne Thimsen, a Mobile Industrial Robots közép- és kelet- európai régiójának értékesítési vezetője.

Jesper Sonne Thimsen, a Mobile Industrial Robots közép- és kelet- európai régiójának értékesítési vezetője

A magyar vállalatok digitális érettsége egyre gyorsabb ütemben fejlődik

A magyarországi partnerhálózat jelenleg két vállalatból áll, melyek a komáromi B&O Engineering Kft., a MiR helyi forgalmazója, valamint a rendszerintegrátorként üzemelő herendi VFP Systems Kft. Mindkét vállalat régóta partnere a MiR-nek, kiváló szolgáltatást és szakértelmet nyújtanak az intralogisztikai folyamatok automatizálási megoldásai terén.

„Egyértelműen látható, hogy Magyarországon is megnőtt az érdeklődés az autonóm mobil robotok és a hatékonyságot, valamint az emberi munkaerő ésszerű alkalmazását támogató egyéb eszközök iránt. Ennek ellenére a magyar vállalkozások többségének digitális érettsége még egy korábbi stádiumban van, ahhoz képest, ahol például a cseh vagy lengyel cégek tartanak. A helyi vállalatok folyamatainak digitalizálását és automatizálását mielőbb fel kell gyorsítani, hogy versenyképessé válhassanak” - mondja Szabó Béla, a B&O Engineering Kft. kereskedelmi és after sales vezetője. „A logisztikai és ipari szereplőket számos tényező szorgalmazza arra, hogy optimalizálják, vagy újjáépítsék az ellátási láncaikat, és újrapozícionálják fejlesztési stratégiáikat. A versenyképesség megőrzése érdekében rendkívül fontos, hogy a fejlesztések a lehető leghamarabb meginduljanak (vagy folytatódjanak).”

MiR robotok a TE connectivity esztergomi gyárában

„Tapasztalataink szerint három döntési szempontot szokás figyelembe venni, amelyek befolyásolják az AMR-ek telepítését: az üzleti értéket, a munkaerőhiányt és a digitális érettséget. Egyes vállalatok nem szívesen fektetnek be olyan technológiákba, amelyek még korai szakaszban vannak. Ezt a hozzáállást pedig az is erősíti, hogy a cégek gyakran nincsenek tisztában az automatizálás egyértelmű üzleti értékével. Mivel azonban az elavult folyamatok nem tudnak lépést tartani az egyre összetettebb termékekkel vagy ellátási láncokkal, a vállalatvezetőknek muszáj előnyben részesíteniük az újszerű szaktudás elsajátítását, ha nem akarnak szembe kerülni a lemaradás kockázatával.” – mondja Véninger Péter a VFP Systems Kft. ügyvezető igazgatója. „Azok az ügyfelek, akik elsőre egy robottal kezdték meg az intralogisztikai robotizálás folyamatát, gyakran bővítik a MiR robotokat alkalmazó projektjeiket, flottáikat, és más automatizálási megoldásokkal is integrálják őket. Ez nagyszerű visszaigazolása munkánknak és az egész AMR robottechnológiának.”

Az olyan magyar vállalatok, mint az esztergomi Tier 2-es autóipari beszállító TE Connectivity, már évek óta AMR technológiát alkalmaznak, és kiélvezik az optimalizált munkafolyamatokból, hatékony helykihasználásból és a megnövekedett munkahelyi biztonságból származó előnyöket.

MiR robotok a TE connectivity esztergomi gyárában

Az AMR technológia bevezetése folyamatosan terjed

A régió egyik feltörekvő piacaként érdemes megemlíteni Romániát, ahol az az AMR technológia sikeres térhódításra tett szert az elmúlt években, aminek eredményeként egyre több autonóm mobil robot telepítésére kerül sor az országban.

„A romániai vállalatok gyakran használnak autonóm mobil robotokat az intralogisztika automatizálására. Az ügyfelek értékelik az egyszerű programozást és kezelést, amely nem igényel robotikai ismereteket vagy tapasztalatot.” – mondja Jesper Sonne Thimsen.

