5%-os csökkenésben a magyar gumiabroncs piac

Címkék: autóipar autóipari beszállító Continental gumi gumiabroncs gumigyártás gumiipar

Az idei év első 9 hónapjában a magyarországi személygépjármű-gumiabroncs piac 5%-kal csökkent a gyártói oldalon 2019 azonos időszakához képest. Ha idények szerint nézzük a változást, akkor a nyári abroncsok forgalma 5,1%-kal, a téli abroncsoké 7,1%-kal csökkent. „A jelek szerint a pandémia egyik nagy „nyertese” a négyévszakos gumiabroncs-szegmens, ugyanis az év első háromnegyed évében ez a kategória 19,8%-kal nőtt a hazai eladási volumenekben” – mutat rá Tokaji Vilmos, a Continental Hungaria Kft értékesítési vezetője.

Éves visszatekintésben elmondható, hogy az évek óta tartó emelkedés után a 2018-as és 2019-es évek eredményei alatt teljesített a hazai gumiabroncs piac 2020-ban az első három negyedév alapján. Az előző évben ugyanis a gyártói oldalon mindösszesen több mint 2.32 millió darab abroncsot értékesítettek a szereplők, míg az idén az értékesítések volumene éppenhogy meghaladta a 2.2 millió darabot az első 9 hónapban.

Előretörésben a SUV szegmens

A nyári abroncsok esetében kategóriákra bontva elmondható, hogy a személyabroncsok forgalma 6,9%-kal csökkent, ezzel szemben a kisteher abroncsok forgalma 1%-kal, az SUV abroncsok értékesítése pedig 9,5%-kal növekedett. Ha keréktárcsa-átmérő szerinti bontásban nézzük a nyári abroncsok piacát, akkor a kisebb méretek (15" és alatta) jelentős csökkenése figyelhető meg, míg az UHP abroncsok minden keréktárcsaátmérő kategóriában növekedtek. Kiemelendő a 19”-21” közötti tartomány a legalább 17%-os növekedésével minden kategóriában.

Kevesebb téliabroncsot vásároltak a kereskedők

A téli gumiabroncsok esetén összességében az előző évhez képest 7,1%-kal csökkent a forgalom a gyártói oldalon. Ha a kategóriákat vizsgáljuk, akkor a legjelentősebb darabszámúnak tekinthető személyabroncsok kategóriája 8,5%-kal, míg a kisteher abroncsok értékesítése 2,8%-kal csökkent, ezzel szemben az SUV abroncsoké 5,8%-kal növekedett.

A téli abroncsok piacán csupán a 17”-18” és a 21”-22” -os abroncsok értékesítése növekedett az előző év azonos időszakához képest, míg a legnagyobb darabszámmal rendelkező kategóriák esetén (14”-16”) 10-20%-os csökkenés figyelhető meg.

Változatos a helyzet a négyévszakos gumiabroncsok piacán

Négyévszakos-abroncsok esetén, ha a kategóriákat vizsgáljuk, akkor változatos képet láthatunk, hiszen a teljes 19,8%-os növekedéshez a személyabroncs kategória 25,3%-kal, míg az SUV abroncsok 54,7%-kal járultak hozzá, közben pedig a kisteher abroncsok értékesítése 34,9%-kal csökkent. Ha keréktárcsa-átmérő szerinti bontásban nézzük a négyévszakos-abroncsok piacát, szintén nagyon változatos a kép: a 13”-os méret 14,3%-kal, a 14”-15” 4,5%-6,6%-kal növekedett, míg a 16”-17” 30,3%-34,3%-kal.

Vegyes véleménnyel vannak a kereskedők

„A jelenlegi pandémiás helyzet a gumiabroncs kereskedőkre is komoly hatással van. Visszajelzéseik alapján enyhébb nyári és erősebb téli visszaesésről számolhatunk be az elmúlt szezonokhoz képest” – összegez Tokaji Vilmos, a Continental Hungaria Kft. értékesítési vezetője. „Partnereinket eltérő módon érintette COVID-vészhelyzet, de általánosságban nagyobb visszaesést éreznek az értékesítéseikben, mint amit a beszerzéseikből látni lehet. Beszámolóik szerint több korábbi prémium vásárló fordul a középkategória felé, kisebb terhet róva a családi kasszára. A négyévszakos abroncsok térnyerése is érzékelhető, amit a kereskedők vegyes érzelmekkel fogadnak, mivel a biztonságos téli közlekedés szempontjából a négyévszakos gumiabroncs kompromisszumos megoldás a havas, jeges utakra fejlesztett téli gumiabroncsok tudásával szemben” – hívja fel a figyelmet Tokaji Vilmos.