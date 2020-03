2021 áprilisára halasztották a drupa kiállítást

Címkék: BD-Expo drupa drupa 2016 düsseldorf messe düsseldorf nyomdaipar

Március közepén jelentették be, hogy a koronavírus exponenciális terjedése miatt a 2021. április 20-30. közötti időszakra halasztják a drupa szakvásárt. A drupa és egyben a Messe Düsseldorf vásártársaság világszerte rendezett nyomtatási technológiai rendezvényeinek igazgatója, Sabine Geldermann az interjúban a nyomdaipart foglalkoztató kérdésekre válaszol.

Geldermann asszony, mi volt a döntő szempont, aminek alapján a Messe Düsseldorf a drupa elnapolása mellett döntött?

A vásáridőpont elhalasztásával a Messe Düsseldorf a német szövetségi kormány válságstábjának ajánlását követi, amely szerint a nagyszabású rendezvényekkel járó kockázat értékelésénél az RKI Robert Koch Intézet alapelveiből kell kiindulni. Az ajánlás szerint, és mivel a közelmúltban Európában is jelentősen nőtt az új koronavírussal (a SARS-CoV-2-vel) fertőzöttek száma, a Messe Düsseldorf is átértékelte a helyzetet. Ezen kívül Düsseldorf tartományi főváros önkormányzata 2020. március 11-i rendeletével betiltotta az egyidejűleg több mint 1000 résztvevőt fogadó nagyszabású rendezvényeket. Ennek tükrében sajnos nem volt más lehetőségünk, mint a drupa elhalasztása.

Milyen szempontok alapján tűzték ki az új vásáridőpontot?

A 2020-as év „rendes körülmények között” a szakvásárok sokaságát jelentette volna a düsseldorfi vásárközpontban, mert tavaly augusztus és idén június között rendeztük volna szinte az összes nagy vezető világvásárunkat Düsseldorfban – és ennek a rendezvénysorozatnak drupa lett volna a lezáró koronája. A koronavírus megjelenésével és az emiatt bevezetett hatósági rendeletek ill. korlátozások miatt már hét, idén tavaszra tervezett szakvásárt halasztottunk el 2020 második félévére és 2021 tavaszára. Mivel a drupa esetében az építés kezdetétől a vásárnapokon át a bontásig mintegy két hónapra van szükség, ezért korlátozott lehetőségeink voltak. A 2021. április 20-30. közötti kitűzött időszak valamennyi paraméter mérlegelése alapján és a nemzetközi vásárnaptár figyelembevételével a legkorábbi és egyben leginkább kedvező időpont, amit elnökünkkel és a VDMA-val, a szakmai védnökséget ellátó Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetségével egyeztettünk. Ez a vásáridőpont a jelenlegi körülmények között már a lehető leginkább megbízható tervezhetőséget kínálja minden érintettnek. Örvendetes módon ezzel megint visszakerülünk abba az iparágban is széles körben elfogadott májusi időszakba, amikor eredetileg és hagyományosan is rendezték a drupa-t.

Hogyan reagált a nyomdaipar a döntésre?

A jelenlegi helyzet korábban nem sejtett módon sújt minden ágazatot szerte a világban, és a koronavírus terjedésének hatása már ma is drasztikus mértékben befolyásolja a közéletet és a gazdaságot. Más iparágakhoz hasonlóan ez a nyomdaiparban is rövidített munkaidő, gyárleállás és akadozó beszállítások formájában csapódik le – az egyes országokon belül és nemzetközi szinten egyaránt. Ebben a helyzetben viszont mindenki fontosabbnak tekinti a munkatársak és üzleti partnerek védelmét és egészségét. Nemzetközi ügyfeleink és partnereink ezért kivétel nélkül pozitívan fogadták a vásáridőpont elnapolását: kivétel nélkül mindenkinél tökéletes megértéssel és teljes mértékű elfogadással találkoztunk. A drupa eredetileg tervezett vásárnyitása előtt három hónappal így számos kiállítónak tudtunk ebben az időpontban még lehetőséget biztosítani a küszöbön álló és rendkívül nagy költségekkel járó logisztikai feladatok, mint például a gépek és gépsorok kihajózásának átszervezésére.

A közösségi média csoportjaiban és a különböző platformokon jelentős számban kapott és mélyen együttérző visszajelzésnek nagyon örülünk. Egy dolog biztos: az iparág már várja az újabb drupa-t, amely megőrzi kiemelkedő szerepét, kisugárzását és világszerte élvezett tekintélyét – és ezt a jelenlegi feltételek között nem lehetett volna biztosítani. Éppen ezért most megteszünk mindent annak érdekében, hogy 2021 áprilisában teljesítsük a világ minden részéből érkező kiállítónk, látogatónk és az újságírók várakozásait – öleljük át együtt a jövőt 2021-ben!

A kiállítók hagyományosan a drupa napjaira időzítik az újdonságaikat: sok minden már elkészült az eredeti, júniusi időpontra, a kiállítók pedig nem akarnak várni azzal, hogy bemutassák az új termékeiket a vevőiknek. Alternatív és virtuális bemutatkozási lehetőségekkel is szembesül most a drupa?

A kiállítóink kétségtelenül már idén is bemutatják az új és innovatív megoldásaik egy részét és ezt különböző módon teszik, például a vevőknek szervezett rendezvények keretében vagy digitális platformokon. Ezek a lehetőségek azonban csak áthidalni tudják a most kialakult igényeket – az egész világra kisugárzó szakvásárt véleményünk szerint ezzel nem tudják kiváltani. A drupa az ágazati szereplőknek kihagyhatatlan színteret jelent, ahol a lehető legnagyobb mértékben gyűjthetnek támpontokat és impulzusokat a szemtől szemben folytatott beszélgetésekben és az élményvilágokban. Itt az emberi igényekről van szó, a tapintható élményekről és a működő gépekről, amelyek lenyűgözik a résztvevőket és amit ilyen módon egyértelműen nem is lehet digitális média használatával kiváltani. A vezető világvásároknak és így a drupa-nak is az az igazi különlegessége, hogy hihetetlen energiát szabadít fel a szakértők sokaságának személyes találkozása egyetlen helyen; ez a személyes és érzelemdús eszmecsere; a döntésekért felelős vezetők, multiplikátorok és ötletadók együttes jelenléte; az élénk szakmai viták sokasága; a fejlődés ütemét és irányát megadó bemutatók; a véletlen találkozások; az új megrendelések elnyerésének lehetősége; az új munkatársak felkutatása…

Éppen a jelenlegi helyzetben, amikor számos európai ország még csak nem is sejtett korlátozásokba burkolódzik, a most szerzett tapasztalatok tükrében kétségtelenül még nagyobb igény mutatkozik a jövőben a személyes találkozásra és a vevőknek kínált rendhagyó élményekre. Emberek vagyunk és nem avatarok – és minden digitális lehetőség dacára töretlen az igény a lenyűgöző környezetben folytatott személyes eszmecserére, az ismeretek megosztására és a kapcsolatépítésre. Pontosan ezért nagyszerű látni azt, hogy már most is magáévá tette és terjeszti számos kiemelt ügyfelünk az „öleljük át a jövőt 2021-ben” jelmondatot.

Véleménye szerint hogyan készülhet az iparág arra a visszaesésre, amit a világjárvány okoz?

Kétségtelenül visszaesésre és hosszú távú gazdasági hátrányokra számíthatunk. Az egyes kormányok intézkedéscsomagokat és segélyeket vezettek be. Fontos azonban, hogy a mostani intézkedések ne okozzák az iparágban a termelés teljes körű leállását. Az iparágunknak töretlenül be kell ruházni a jövőbe, hogy megragadhassuk a piacon kínálkozó lehetőségeket, hiszen a nyomtatás a maga számtalan és széles körű alkalmazási és felhasználási lehetőségeivel számos piacon a jövőben is nélkülözhetetlen marad. Az ágazati szereplők közötti eszmecsere és a szükséges ötletadás alapvető jelentőségű, amit a vezető világvásárok, mint éppen a drupa is él és éltet, a jövőben is biztosít.

Milyen korlátozásokkal jár a drupa elhalasztása a 2021-es évre?

Az elnapolás minden érintettnek új és korábban soha nem tapasztalt forgatókönyvet jelent és bizonyos mértékű rugalmasságot követel meg. Az eddigiekhez hasonlóan mindent megteszünk annak érdekében, hogy a drupa eddig elért és mind a mai napig megőrzött sikerét átültessük az új, 2021-es vásáridőpontra. Arra törekszünk és az a vágyunk, hogy a szerte a világból érkező ügyfeleinknek 2021-ben is újból egyedülálló és sikeres drupát rendezzünk.

A kísérő rendezvények programja változatlan?

Az öt különbemutató keretében kínált kísérő rendezvények programja a különböző formátumoknak, a neves előadóknak és résztvevőknek, valamint az izgalmas témaválasztásnak köszönhetően már ma is lenyűgöző skálát mutat. A legfontosabb számunkra az, hogy a látogatóinknak szakmailag kiemelten meghatározó, inspiráló és hosszú távon is értékes tartalmat kínáljon. Az előadások programját vezetett bejárások egészítik ki, és erre a portálunkon már lehetett is jelentkezni. Most természetesen arra törekszünk, hogy a programot a lehető legnagyobb mértékben, a megfelelő frissítéssel átültessük az áprilisi időpontra.

Az egyre terjedő digitális átalakuláshoz kapcsolódó kérdések, a körforgásos gazdaság és a fenntarthatóság témaköre vagy a vitaindító előadások, pódiumbeszélgetések és bemutatók keretében felvonultatott legjobb gyakorlati példák változatlanul arra szolgálnak, hogy ötleteket adjunk a vállalatoknak és eredményesen szolgáljuk őket tanácsokkal – és ez a koronavírus hatását követően minden eddiginél nagyobb jelentőséggel bír majd.

Milyen hatása van a drupa elhalasztásának a kihelyezett külföldi vásárokra?

Jelenleg nem látjuk az elhalasztás semmilyen hatását a nyomdaipari technológiákhoz tartozó portfoliónkban és ezzel a Messe Düsseldorf vásártársaság Németországon kívül rendezett szakvásárai körében.

A drupa elhalasztása miatt a nemzetközi rendezvényeink portfoliójának legfontosabb szakvására, a Sanghajban októberben rendezett All in Print China lesz a nyomdaipar legnagyobb és egyúttal legnagyobb jelentőségű nyomdaipari seregszemléje a 2020-as évben. A nemzetközi kiállítóinknak ezzel még egy nagy szakmai jelentőségű szakvásárt kínálunk Ázsiában ebben az évben. Ezen kívül az októberben rendezett PPP Manila is egy további platformot kínál a feltörekvő délkelet-ázsiai piacon. Emellett a 2020 szeptemberére Dzsakartában tervezett indoprint szakvásárt – a dolgok mostani állása szerint – az előzetes terveknek megfelelően rendezik. Természetesen a Messe Düsseldorf China és a Messe Düsseldorf Asia leányvállalataink, valamint a résztvevő partnereink figyelmesen követik a koronavírus terjedéséhez kapcsolódó helyzetképet, és szükség esetén időben fogunk cselekedni is. Ennek érdekében különböző platformokon folyamatos kapcsolatban állunk az ügyfeleinkkel, valamint a helyi képviseletek útján és a saját düsseldorfi munkacsoportommal is készséggel állunk rendelkezésre bármely felmerülő kérdés megválaszolására.

Magyarországi képviselet:

BD-Expo Kft.

E-mail: office@bdexpo.hu