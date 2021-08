20 év, 23 gép

Haas gépparkkal a stabilitás és a hosszútáv jegyében

Budapesttől alig 70 km-re, Szentlőrinckátán jártunk, a mindössze 2 000 főt számláló község legnagyobb foglalkoztatójánál, a KÁTA CNC telephelyén. A több mint 20 éve, 1997-ben alakult céget annak idején egy bérelt csarnokban, akkor még bérelt gépekkel itt indította el Csányi János. Vele és a cég műszaki vezetőjével, Dobák Zsolttal beszélgettünk az immáron 300 embert foglalkoztató és egy jászberényi fiókteleppel is rendelkező vállalkozásnak a fejlődéséről, valamint gépberuházásainak történetéről.

A KÁTA CNC név sokak számára ismerősen cseng, de mivel foglalkoztok pontosan?

Csányi János: A vállalat tevékenysége fémmegmunkálás. Magas minőségben állítunk elő extrudált alumínium és acél profilokból forgácsolással, stancolással, hegesztéssel, szereléssel termékeket. Autóipari alkatrészekkel, főleg klímacsatlakozókkal foglalkozunk, amit mára a tartóelemek gyártása egészít ki.

Kezdettől fogva az autóiparnak szállítotok be és gyártotok alkatrészeket. Mivel indultatok, és hogyan értétek el a most rendelkezésre álló gépparkot?

Csányi János: Mint minden kezdő vállalkozás, mi is kipróbáltunk több gépet. Ahogy korábban említettem, mi nagy szériákkal dolgozunk, hatalmas darabszámokkal, így a számokra nagyon oda kell figyelni. Fontos szempont volt a gépválasztáskor, hogy ne egy termék gyártására specializált legyen, ugyanakkor képes legyen kiszolgálni az ügyfél igényeit. Az SV gépek sikeres befektetésnek bizonyultak kezdetben, majd KIA gépek is számításba jöttek, mivel főleg alumíniumforgácsolással és kevés vas anyaggal dolgozunk.

Bartecen keresztül vettük az első Haas gépünket, amelyek akkor kerültek képbe, amikor nagyobb darabok, kamrás profilok jöttek számításba, és keresgettük azt a géptípust, ami ehhez megfelelő volt. Ár-érték arányban ez jónak nézett ki, és elkezdtük természetesen egy-két gép vásárlásával. Ez úgy nézett ki, hogy nagyon bevált.

Dobák Zsolt: Több mint húsz éve foglalkozunk autóipari beszállítóként cnc-forgácsolással és ezen alkatrészek elkészítésével. Az alkatrészpaletta nagyon széles. A tenyérnyi alkatrészektől a többméteres nagyságig terjed, és mindenféle formában előfordul. Valamikor a 2000-es évek elején vásároltuk az első Haas gépünket, majd ezt követte további 23. Igazán megbízható gépek.

Az autóipar hallatán szinte megkerülhetetlen a kérdés, hogy mennyire érzitek a szektor megtorpanását, illetve milyen hatással van rátok ennek a piacnak az átalakulása és vírushelyzet?

Csányi János: A visszaesést és lassulást mi is megéreztük, de most már egy emelkedő tendenciát látunk. Tapasztaltuk a változást abban is, hogy mi általában nagy szériákban gyártunk, de a mostani helyzetben már nem válogatunk, a kisebb és egyedi gyártású felkéréseknek is megpróbálunk eleget tenni. Azonban mivel tartóelemeket gyártunk klíma-, illetve motorcsatlakozókhoz, a robbanó motorok helyét átvevő elektromos, hibrid vagy alternatív meghajtások nincsenek hatással a megrendeléseinkre.

Nem is volt több megingás? Kikacsintás más márkájú gépek felé?

Csányi János: Nem igazán. Utána már teljesen ráálltunk, és csak Haas gépekkel folytattuk a megmunkálásokat. Úgyhogy jelen pillanatban azt kell mondani, hogy nagyon meg vagyunk elégedve a Haas gépekkel.

Az elégedettség csak a gépekről szól, vagy társul mellé más is?

Csányi János: Elégedettek vagyunk a Haas csapatával, a kiszolgálással, a kereskedelmi részleggel és a szervizcsapatukkal is. Mi is rendelkezünk egy kis szervizcsapattal, és fontos számunkra, hogy zökkenőmentes kapcsolat legyen köztük és a márkaszerviz között. Ez most nagyon jól működik, és minden problémát sikerül gyorsan megoldanunk.

Dobák Zsolt: Ezt én is csak megerősíteni tudom, nem volt olyan problémánk, amit ne tudtunk volna közösen megoldani. A szakembergárdánk úgy ismeri a gépeket, mint a tenyerüket, így a Haas szervizes csapat már sokszor telefonon el tudja irányítani őket.

Milyen gépparkkal rendelkeztek most, és tervezitek-e a bővítést, illetve automatizálást?

Dobák Zsolt: A meglévő gépeink egy része VF3-as és VF4-es dupla négytengelyes megmunkálóközpont. A gépeink másik része öttengelyes megmunkálóközpont. Ezeket nagy mennyiségű alkatrészek gyártására 24 órában használjuk, igazából évek óta. Ahogy korábban említettem, ezek igazán megbízható gépek. Mivel mi rengeteg alkatrészt gyártunk sok gépen, elmondhatom, hogy 100%-ig kihasználjuk a gépek képességeit és kapacitásukat. Automatizálással kapcsolatban a kollaboratív robotok alkalmazása felmerült. Gondolkoztunk, 4, 8 vagy akár több darab beszerzésén is később, cellában kezelve robottal, de az autóipari helyzet nem tette ezt lehetővé most.

Csányi János: A szükséges automatizálást a saját fejlesztőcsapatunk végzi. Persze akadnak olyan helyzetek, amit csak a szakszerviz tud megoldani, de rendelkezünk saját célgéptervező csapattal, és a felfogóegységeket is mi tervezzük.

Hogyan látjátok a cég jövőjét, mi az irány?

Dobák Zsolt: Amit én a 20 év alatt megtanultam, hogy nincsen végleges, kialakult forgácsolási eljárás. Mindig kell fejleszteni, folyamatosan. Vannak erre lehetőségek. Fejlődnek a szerszámok, folyamatosan fejlődnek a gépek. Úgyhogy mindig kíváncsinak kell lenni az újra. Keressük a lehetőségét annak, hogy hogyan legyünk termelékenyebbek, ezáltal gazdaságosabbak.

Csányi János: A cél, hogy ne csak egy lábon álljunk. A klímacsatlakozóktól a tartóelemekig már megtettünk egy lépést. Most egy második lépcső jön az életünkbe, amihez automata hegesztőrobotot állítottunk be, sík- és csőlézereket vásároltunk, hogy ne csak az autóipar igényeit szolgálhassuk ki, hanem más típusú megbízásokat is vállalhassunk.

Szöveg: cnc.hu