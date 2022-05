15 ezer látogatója volt az Ipar Napjai kiállításnak

A hidrogén alapú technológia fejlesztése, a magyaroroszági akkumulátor gyártás és az ipari robotizáció volt a középpontjában a pénteken véget ért 15. Mach-Tech, 9. Ipar Napjai és a 10. Automotive Hungary kiállításoknak.

A Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 15 ország több mint 400 kiállítója mutatta be termékeit és fejlesztéseit a csaknem 15 ezer szakmai látogatónak. Az eseményt számos, a szakmai partnerek és kiállítók által szervezett, magas színvonalú program kísérte. Ezeken szó volt a többi között az e-mobilitásról, az akkumulátorgyártásról, a hegesztéstechnika alapjairól, a digitalizációban rejlő lehetőségekről, a polimerek újra hasznosításáról, a papírmentes intralogisztikáról, a magyar hidrogén gazdaság fejlődéséről, a német-magyar technológiákról, a munkavédelem jövőjéről és a 3D nyomtatásról.

Lepsényi István, a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség elnöke a kiállítás megnyitóján szándéknyilatkozatot írt alá nagyvállalatok képviselőivel a hidrogén alapú teherszállítás és kapcsolódó töltőinfrastruktúra magyarországi fejlesztéséről. A megnyitón átadták az Ipar Napjai-Mach-Tech Nagydíjakat. Nagydíjat kapott az Abraziv Mérnöki Iroda és Gépgyártó Kft., az Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH, a Losonczi Innovation Kft., a Metal Trading & Consulting Tanácsadó és Kereskedelmi Kft., a Pure Air Kft., a Trigo Precíziós Méréstechnika Kft., a Weidmüller Kereskedelmi Kft.

Kiállítói vélemények

Kertai Krisztián, az Iscar Hungary Kft. kereskedelmi igazgatója

Már sokadik alkalommal jelenünk meg egy kicsit elkülönülve – külön pavilonban, egyfajta reggeliző sarokkal – a Mach-Tech kiállításon. Be is vált ez a formátum és illeszkedik a cégstratégiánkhoz, ami arról szól, hogy csináljunk mindent egy kicsit másképpen, mint a versenytársak. Ez nem különcködésként értendő, hanem úgy, hogy próbálunk egy kis pluszt belevinni a szolgáltatásainkba. A nyugodtabb körülmények mindenképpen elősegítik a tartalmas beszélgetések létrejöttét. Az eredmények meghaladták az elvárásainkat, bár a szerszámágazatot elég kevés szereplő képviselte. Az előzetes regisztrációs feltétel ellenére is több mint 500 vendéget fogadhattunk.

Bár a szerszámpiacon mindenki a visszaesést várja, májusig fantasztikusan jó évünk volt. Az áremelést azonban mi sem tudtuk elkerülni. Az európai szállítások egyelőre nem csúsznak, nyilván ez is hozzájárult az idei piaci sikerekhez. Abban bízom, hogy az eddigi lendületet az év hátralévő részében is meg tudjuk tartani, de a piaci visszajelzések arra utalnak, hogy a második félév sokkal gyengébb lesz, mint az első.

Alföldy-Boruss Áron, a Komax Thonauer Kft. ügyvezető igazgatója

A két év kényszerszünet után nagyon vártuk már a kiállítást és meg is érte eljönni. Mind a résztvevők, mind a megkeresések, a kapcsolatok számában növekedést látok az elmúlt időszak adataihoz képest. A korábbi autóipari dominancia ugyan megmaradt, de egyre több olyan vállalkozás keres meg minket, akik korábban nem engedhették meg maguknak a kábelfeldolgozás gépesítését.

Elnyertük kiállítás legszebb standjának szóló elismerést, ami elősorban a kivitelező céget dicséri. A stand átláthatósága, vevőközpontúsága, a kiállított gépek könnyű megközelíthetősége, valamint az élőfal és a harmonikus növényzet nagyon sokat nyomott a latban, de az is fontosnak bizonyult, hogy 20 év után most először nyílt lehetőségünk arra, hogy önálló szigetstanddal jelenjünk meg a kiállításon. Ezt a standot egyfajta külön birodalomként érzékeltük. Mindenféleképpen azt szerettük volna jelezni a piac számára, hogy nem pusztán jelen vagyunk, hanem erősebbek is vagyunk, mint valaha.

Kutnyánszky Tamás, a Lamitec Kft. kereskedelmi vezetője

Vegyes érzelmekkel hoztuk meg a részvételi döntést, hiszen régóta nem jártunk a kiállításon, ugyanakkor február óta háború dúl a szomszédunkban, ezért óvatosan terveztük a kiállítási büdzsét. Ebből kifolyólag viszonylag kis gépeket hoztunk ki és a hangsúlyt az automatizálási lehetőségekre fektettük. Az érdeklődés a vártnál is nagyobbnak bizonyult.

A háború hatása érződik a forgalmunkon, de bízom abban, hogy a második negyedéves lemaradást be tudjuk hozni az év végéig. A kiállításon tapasztalt beruházási érdeklődés mindenképpen bizakodásra ad okot, sőt, üzlet is köttetett a vásáron, hiszen gyakorlatilag az első napon megvásárolták tőlünk a standra kihelyezett sorjátlanító gépünket. Az piaci igényt már régóta éreztük a sorjátlanításra és most rátaláltunk arra az olasz gyártóra, amelynek a termékét eléggé kiforrottnak érezzük ahhoz, hogy bátran kínáljuk majd ügyfeleinknek. Arra számítunk, hogy a belépő kategóriájú sorjátlanító gépek adják majd a forgalmunk nagy részét és olyan ügyfelekkel is kapcsolatba tudunk majd kerülni általuk, akikkel mindeddig nem sikerült.

Péter Szabolcs, az M+E Szerszámgép Kft. ügyvezető igazgatója

Amikor a döntést meghoztuk a kiállításról, még egyáltalán nem lehetett tudni, hogy lehet-e majd májusban tömegrendezvényt tartani és ha igen, milyen feltételekkel. Azt pedig végképp nem tudtuk, hogy milyen gépekkel jelenünk majd meg. Biztos vagyok abban, hogy jól döntöttünk, amikor a részvétel mellett tettük le a voksunkat. Nagyon sok érdeklődővel találkoztunk, hiszen a látogatók is ki voltak éhezve a személyes találkozásokra, arra, hogy a gépeket élőben nézhessék meg. Úgy gondolom, hogy a valós beruházási szándékok is megfelelő arányban voltak. Mindeddig nagyon jó évünk volt, sok megrendelést kaptunk és nagyon remélem, hogy ez a trend nem törik meg.

A Mach-Tech kiállításon kiemelkedően sok érdeklődés érkezett az öttengelyes Brother SPEEDIO M200X3 megmunkálóközpont irányába, amit egy manipulátorral és egy tálcás adagolórendszerrel kapcsoltunk össze, így egy valós automatizált cellát hoztunk létre. Nagyon nagy az érdeklődés az öttengelyes megmunkálás iránt, de a gyakorlatban sokszor 3+2, vagy 4+1 tengelyes megmunkálást látunk, a valódi szimultán öttengelyes megmunkálás hazai térhódítása mintha még váratna magára.

Pekárik János, a PMT Szerszámgép Kereskedelmi Kft. műszaki és innovációs szaktanácsadója

Arra számítottam, hogy a két év szünet után nagyon sok látogatót láthatunk majd vendégül a standunkon, azért sok gépet hoztunk ki és sokat is költöttünk a megjelenésre. Ehhez képest az érdeklődést gyengének minősíteném, mert a sok résztvevő közül kevés volt a beruházásra nyitott, kompetens szakember. Közel 20 éve állítunk ki itt, de ez minden bizonnyal a leggyengébb eredményt hozó események közé tartozik majd. Sok diákot láttam, ami mindenképpen örvendetes, de az oktatásunk színvonala felé némi kritikát jelent, hogy zömük csak nézelődni jött ki, a standra alig jönnek be és természetesen kérdésekkel sem „zaklattak” minket.

A szerszámgéppiac mindenesetre jó irányba indult el idén, a forgalmunk visszaállt a világjárvány előtti szintre. Valószínű, hogy az idei év kárpótol majd minket az elmúlt két év veszteségeiért. Óriási viszont a bizonytalanság minden téren. Hogy csak egyet említsek: ötször annyit kell ma foglalkozni egy gép leszállításával, mint két évvel ezelőtt, mert folyamatosak az egyeztetések annak ellenére, hogy a többszörösét fizetjük ki szállítmányozási költségként. Ez, valamint a változó árfolyam néha kérdésessé teszi egy-egy hosszabb szállítási határidejű gép nyereségszintjét, vagyis nagyon oda kell figyelni az ajánlatadásnál.

Nagy Ferenc, a Rehm Hegesztéstechnika Kft. ügyvezető igazgatója

Nagyon jól sikerült a kiállítás. Eleve arra számítottunk, hogy nagyszámú érdeklődő keresi majd fel a standunkat, hiszen régóta nem volt nagyszabású ipari kiállítás Magyarországon és sok beruházási döntést halasztagattak az elmúlt két évben. Nehezen indult az év és a nemzetközi feltételrendszer azóta sem lett kedvezőbb, de jó döntést hoztunk akkor, amikor a részvétel mellett döntöttük.

Úgy látjuk, hogy egyre inkább az előtérbe kerül a hegesztési folyamat automatizálása, ezért sok robotot állítottunk ki a standunkon. Egy kicsit meglepő, de figyelemreméltó jelenség volt, hogy a hegesztőgépeknél alig állt meg valaki, a robotok környékén ezzel szemben állandó volt a csoportosulás. Az emberi munkaerő pótlása és a termelékenység fokozása érdelében tehát egyre többen fordulnak a robotika irányába. Az általunk forgalmazott kínai gyártású robotokat nagy érdeklődéssel fogadta a piac, hiszen szinte féláron kínáljuk azokat a nagy világmárkákhoz képest. Azt gondolom, hogy ha a kkv-ket is be akarjuk vonni az automatizálás világába, akkor számukra olcsóbb alternatív forrásokat is elérhetővé kell tenni. A kínai robotgyártók alig 10-20 éves történelemmel rendelkeznek, de félelmetes mértékben fejlesztenek és növekednek. Szoftveroldalon talán egy kicsit még elmaradnak, de olyan ütemben kapjuk az újabb és újabb frissítéseket, hogy vélhetően ezt a hátrányt is gyorsan ledolgozzák majd. Tény, hogy sokkal gyorsabban kapunk tőlük válaszokat, vagy akár terméket, mint a nyugat-európai partnereinktől.

Maxence Dutat, a Surplex Gmbh országmenedzsere

Mivel újoncnak számítottunk a kiállítási vérkeringésben, nem voltak előzetes elvárásaink és nagyon elégedett is vagyok az eredménnyel. Számunkra nem csak a látogatók, hanem a kiállítók – a gépkereskedők, a nagy lízingcégek, illetve a fémipari vásárlók – is fontos potenciális partnerek és ezen a téren is jól teljesített a vásár. Megbízást is kaptunk egy használt gép értékesítésére – ugyan nem ezért jöttünk, de ez önmagában visszahozza majd a stand bérleti díját. Számunkra ezzel együtt a Surplex márkanév megismertetése és népszerűsítése volt a cél. Konkurenciával szinte nem is találkoztunk.

