A 100. év Nyílt Napja

Mazak Nyílt Napokkal zárult az év a hazai fémmegmunkáló iparban.

Címkék: automatizálás ipari robot nyílt nap öttengelyes megmunkálás Prevotex Renishaw robot robotika Sumitomo Yamazaki Mazak

December 10-én és 11-én tartotta idei utolsó szakmai rendezvényét a Yamazaki Mazak hazai márkaképviselete. A szerszámgép-ipari jelenlétének 100. évfordulóját idén ünneplő japán gépgyártó óriás a szezonzáró rendezvényével is méltó módon emlékezett meg a mérföldkőről, amit csak kevés konszern volt képes elérni az egyetemes ipartörténetben. Még kevesebb tudott mindvégig családi tulajdonban maradni.

A májusi Mach-Tech kiállítás mellett 2019-ben több kisebb szakmai szemináriumon és két Nyílt Napon lehetett idehaza találkozni a Mazak újdonságaival. A Nyílt Napok közül a második egyben a fémipar 2019-es záróakkordjának is számított. A Mazak az évzáró rendezvényen elsősorban a szimultán öttengelyes megmunkálásban és az automatizálásban rejlő lehetőségeket szerette volna megmutatni a látogatók számára, így két szerszámgépet robotos kiszolgálással, egyet pedig automatikus munkadarab beméréssel szerelt fel. Az élő forgácsolási bemutatók előtt a vendégek rövid előadásokon vehettek részt a Yamazaki Mazak 100 éves történetének legfontosabb technológiai és üzleti mérföldköveiről és a hannoveri EMO kiállításon bemutatott 27 szerszámgép közül a legfontosabb újdonságokról:

Öttengelyes CV5-500 megmunkálóközpont

20 kg. teherbírású MA 20/400 robottal automatizálható VCN-530 vertikális megmunkálóközpont

QUICK TURN 250MSY ellenorsós, Y-tengelyes hajtott szerszámos eszterga TW rendszerű automatizálással

Variaxis C-600 szimultán 5 tengelyes megmunkálóközpont

A kínálatot a fémmegmunkálás folyamatait kiegészítő rendszereket forgalmazó társkiállítók (Lovász Forgácsoló Kft., Prevotex Hungary Kft., Renishaw Magyarország Kft., Sumitomo Electric Hartmetall GmbH és Protool Kft.) portfóliója tette teljessé.

„A Nyílt Napok mindkét napján mintegy száz vendéget fogadhattunk jellemzően a szerszámgyártás, az orvosi technológia, az általános ipar és a járműgyártás területeiről – ez utóbbiban az autóipar most a korábbiakhoz képest visszafogottabban képviseltette magát – mondta dr. Feminger Gábor, a Yamazaki Mazak Magyarországi Fióktelepének ügyvezető igazgatója. – Kisebb családi vállalkozások is meglátogattak minket, akik jellemezően több szektor számára szállítanak be. A látogatók mintegy 30 százaléka számított számunkra új ügyfélnek, ami egy 15 éve működő képviselet esetében nagyon jó aránynak számít. A bemutatótermünk idei kihasználtsága lehetett volna magasabb is, de egy olyan évben, amikor Mach-Tech és EMO is van, nyilván észszerű szinten kell tartani a Nyílt Napok számát. A 2020-as évben legalább kétszer tervezünk olyan Nyílt Napokat tartani, amiken az EMO szakvásáron bemutatott gépújdonságokat ismerheti majd meg személyesen a hazai közönség, ezenkívül lézertechnikai és szimultán öttengelyes szakmai napokat is tartunk majd.”

Társkiállítói vélemények

Burján Tamás, CMM és MAPD termék menedzser, Renishaw Hungary Kft.

A mi mérőeszközünkkel vált teljessé a Nyílt Napokon bemutatott intelligens megmunkálási folyamat. Az 5 tengelyes VARIAXIS i-500 függőleges megmunkálóközponttal gyártott munkadarabokat a Renishaw Equator™ méri be, melynek üzemi körülmények közötti pontosságát a mesterdarabbal történő beállítás biztosítja. A mérési eredmény alapján az intelligens folyamatirányítási szoftver kiszámolja, hogy mely szerszámon milyen paraméter változtatás szükséges ahhoz, hogy a következő alkatrész még pontosabban készüljön el. A megmunkálógép és a mérőeszköz vezérlését összekapcsoltuk, az adatáramlás így folytonos és automatikus a két berendezés között. Az Equator robottal is kiszolgálható, így teljes mértékben automatizált, emberi beavatkozás nélküli munkafolyamat hozható létre, ami folyamatosan optimalizálja önmagát. A sorozatgyártáshoz kifejlesztett mérőeszközzel a mérés – a paraméterek számától függően – 20 másodperctől 2 percig tartó időintervallumot vehet igénybe, de a két perc már egy differenciálműház komplexitású alkatrészt jelent. A pontosság 2-3 mikron. A Nyílt Napokon bemutattuk még a megmunkáló térben alkalmazott szerszám- és munkadarab bemérő eszközeinket is.

Járai Enikő, ügyvezető igazgató, Protool Szerszámipari Kft.

A svájci Rego-Fix által gyártott powRgrip hidegzsugor befogó rendszert mutattuk be a Nyílt Napok ideje alatt, ami jelenleg a legkorszerűbb és legbiztosabb szerszámbefogást biztosítja. A szerszám, a patron és a szerszámtartó összeszorítását hőhatás nélkül, 9 tonnás nyomóerővel érjük el. A bemutatóteremben mi biztosítottuk a Mazak gépek befogástechnikáját, a demók során ugyanis még a komoly terhelések alatt is elengedhetetlen a folyamatbiztonság. A hidegzsugor befogás nagy nyomatékátvitele, körfutás pontossága és vibráció mentessége éppen a jelentős terhelés alatt domborodik ki igazán. A technológia elsősorban a fúráshoz, a maráshoz és a menetfúráshoz használható. A Nyílt Napokon mutattuk be a kúptisztításra szolgáló berendezésünket, valamint fiók-, rekesz-, illetve szekrényszintű biztonsági rendszerrel felvértezhető szerszámkiadó automatánkat is.

Bálint Gábor, mérnök szaktanácsadó, Lovász Forgácsoló Kft.

A Mazak rendezvényein igyekszünk minél több alkalommal részt venni, hiszen kiváló lehetőségnek tartjuk, hogy bemutassuk szerszámainkat és fejlesztéseinket a meglévő és leendő ügyfeleink számára. A bemutatóteremben található négy gép közül hármat (VTC-530C, VARIAXIS i-500, valamint QUICK TURN 250MY) szerszámoztunk fel Mitsubishi Materials szerszámokkal. A keményfém- illetve lapkás marószerszámok mellett fúrószerszámok is megtekinthetők voltak a két nap alatt. Az élő megmunkálási bemutató során a látogatók is megtapasztalhatták, hogy magas terhelés mellett is elérhető figyelemre méltó szerszám élettartam.

Laczkó Ádám, értékesítési és szerviz vezető, Prevotex Hungary Kft.

A két nap legfontosabb pozitívuma számunkra az volt, hogy sikerült szorosabbra fűznünk a kapcsolatot a Mazakkal és nagynevű alkatrészgyártó cégekkel folytattunk ígéretes megbeszéléseket. Olyan cégek tekintették meg a HALTER LoadAssistant® robotrendszerrel automatizált gyártócellát, akik az orvosi berendezések, a szivattyúk és az autóipar neves hazai képviselői, de nem lebecsülendő a kisebb cégek érdeklődése sem. A cégek jellemzően nem sztenderd megoldást kerestek, hanem egyedi igényeket kívánnak kielégíteni – például többgépes kiszolgálást, komplex geometriájú alkatrészek mozgatását, vagy méréstechnikai rendszerekkel is felszerelt gyártócellákat. A két nap alatt 12-14 olyan megbeszélést folytattam, aminek minden bizonnyal folytatása is lesz. Mindenképpen eredményes volt a részvételünk a Nyílt Napokon és más most meghívást kaptunk a soron következő, februári Mazak Nyílt Napokra is.

Siszer Balázs, területi igazgatóhelyettes, Sumitomo Electric Hartmetall GmbH

A nagyobb kiállításokon a partnereinken keresztül képviseljük magunkat, az ehhez hasonló szakmai rendezvényeken pedig igyekszünk személyesen is jelen lenni. Az általunk felszerszámozott gyártócella az emberi beavatkozás nélküli munkavégzésben rejlő lehetőségek tárházát mutatta be a gép, a robot és a szerszám összjátékára alapozva. A HALTER LoadAssistant® robottal kiszolgált QT-COMPACT 200MS L esztergát tehát mi szerszámoztuk fel keményfém fúró- és marószerszámokkal, valamint keményfém esztergalapkákkal. Jellemzően autóipari beszállítókkal találkoztam a Nyílt Napok alatt, az általános ipar több területéről is érkeztek vendégek.

Molnár László