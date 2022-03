Visaton hangszórók – a hangminőség, ami kitűnik a tömegből.

A Visaton a kiváló minőségű hangszórók és hangszóró-alkatrészek világhírű gyártója. A cég nemcsak hangfalak széles választékát gyártja, hanem rendszeresen fejleszt megoldásokat egyedi ügyfelek számára is. A TME portfóliójában való megjelenése nem véletlen, és mindenképpen ok arra, hogy közelebbről is megvizsgáljuk ezt a márkát.

Visaton – hallhatóan bizonyított minőség

A cégpolitika kezdettől arra helyezte a hangsúlyt, hogy a lehető legjobb minőségre törekedjenek, ami jelentős érdeklődést és megbecsülést váltott ki termékei iránt az iparágak széles spektrumából származó ügyfelek körében. A márka jelenléte minden kontinensen és számos országban bizonyítja a kezdeti döntés sikerét. A Visaton termékeinek és gyártási folyamatainak minőségét tovább erősíti az ISO 9001 tanúsítvány, valamint az a tény, hogy a Visaton mérnökei csúcskategóriás berendezésekkel dolgozhatnak, mint pl. mint klíma tesztkamra, IP-vizsgáló állomás, 3D nyomtató, állandó terhelésű kamra a hosszú távú vizsgálatokhoz, és ami a legfontosabb, egy modern mérőlaboratórium az iparág egyik legnagyobb 3D visszhangmentes kamrájával. A minták tervezése és gyártása a legszigorúbb követelmények figyelembevételével történik, majd megfelelően kalibrált berendezéssel tesztelik, hogy a végtermék a célkörnyezetben megfelelően működjön, a speciálisan kialakított Klippel mérőrendszer segítségével. Mindezt szisztematikus folyamatfigyelés is támogatja, a termék koncepciójától a szállításig.

A Visaton hangszórók alkalmazási területei az ipari és közlekedési környezetek széles skáláját ölelik fel, például vasúti kocsikat, haszonjárműveket, például teherautókat és buszokat, építőipari járműveket és mezőgazdasági gépeket, de vannak tengeri (a magánjachtoktól a tengerjáró hajókig) és repülőgép alkalmazások is. Ezenkívül a Visaton szállodák, bevásárlóközpontok, iskolák, kórházak stb. számára is kínál rendszereket, valamint a Hi-Fi / csúcskategóriás konverterek, készletek és tartozékok széles választékát is. A Car Audio termékek, a multimédiás rendszerek és a házimozi kínálata egyaránt lenyűgöző. Fontos megjegyezni, hogy a Visaton vezető szerepet tölt be az exciter technológiában, és az ezen alapuló termékek széles skáláját kínálja, amelyek különféle területeken használhatók. A Visaton egyik legszívesebben bemutatott megoldásai a passzív hangszórók amelyeket a városközpontok vasúti/buszpályaudvarára terveztek, és amelyek szigorúan meghatározott irányokban biztosítják a szükséges beszédérthetőséget.

A Visaton termékek jelenlegi kínálata hét kategóriába sorolható, amelyek mindegyike figyelemre méltó. Az alábbi leírás az egyes kategóriák legfontosabb termékcsoportjait mutatja be.

Visaton az iparban

Ebbe a kategóriába tartoznak pl. a szélessávú hangszórók (8”, 6,5”, 5”, 4”, 3,3”, 2,8”, 2,5”, 2,3”, 2”, 1,8”, 1,6”, 1,5”, 1,3”, valamint ovális és téglalap alakú hangszórók különféle méretekben), klasszikus mélysugárzók (6,5”, 5”, 4”), koncentrikus hangszórók (6,5”, 5”, 4”, valamint oválisak különböző méretekben), miniatűr hangszórók (2,2”, 1,8”, 1,6”, 1,4”, 1,3”, 1,1”, 0,9”, 0,8”, 0,63”, 0,59”), mágneses és piezoelektromos hangjelzők, közép- és magassugárzókúpok, dóm magassugárzók, szerkezeti hangvezérlők, kürt hangszórók (megafonok), süllyesztett hangszórók , hangszórók házban és oszlopos hangszórók.

Exciter technológia – membrán nélküli hangszórók;

Ezt a termékkategóriát membrán nélküli hangszóróknak nevezzük. Három elemből áll: oszcilláló tömegből, az erősítőhöz csatlakoztatható érintkezőkből és a gerjesztett felület rögzítésére szolgáló szerelőlapból. Amikor hang- vagy zenei jelet adnak az érintkezőkre, a rezgő tömeg a jel frekvenciáján rezegni kezd. Ez az oszcilláció átkerül a szerelőlapra, amelyen a gerjesztő felfekszik. A gerjesztett felület ekkor hangjelzést kezd kibocsátani. A Visaton számos, 30 és 130 mm közötti átmérőjű szerkezeti hangvezérlőt kínál.

Visaton – hangszórók közterületekre

Ebbe a kategóriába tartoznak a mennyezeti hangszórók (10”, 6,5”, 5”, 4”, 3,3”, 2”, beleértve a szélessávú, HiFi-t és kétirányú hangszórókat), tokozott hangszórók és oszlopos hangszórók (beleértve a falra szerelhető és mennyezeti hangsugárzókat is), felfüggesztett, gömbhangszórók, kürt hangszórók (megafonok) és koncentrikus hangszórók (6,5”).





VS-DK115S-8, VS-DL-13/2-T

Hangszórók hajókra (hajóipar)





VS-DK8P-15W

Ebben a termékcsoportban a gyártó speciális körülményekre tervezett kürt hangszórókat (megafonokat), tokozott hangszórókat, koncentrikus hangszórókat (6,5"), szélessávú (6,5", 5", 4") és mennyezeti hangsugárzókat (6,5", 5", 4”, 3,3”) kínál.

Visaton hangszórók vonatokon és buszpályaudvarokon

Ez a kategória egy olyan vívmány, amelyet a cég büszkén tud magáénak, mivel ezzel az innovatív megoldással olyasmit ért el, ami korábban elérhetetlennek tűnt. A Visaton mérnökei megértették, hogy egy állomáson minden közleménynek érthetőnek kell lennie minden utazó számára, aki az állomáson hallótávolságon belül tartózkodik, a DIN EN 60268-16 szigorú beszédérthetőségi szabványnak megfelelően ilyen nehéz hangzási környezetben is. A vonatok érkezése és indulása nagy zajt generál, ezért a bejelentések nagy hangereje szükségszerű, ugyanakkor a szomszédos peronoknak is megvannak a maguk közleményei, ami érthetetlenné teheti a többi hangszórót.

VS-DK97-8, VS-EX45S-8

Ami még rosszabb, a zárt térben a mennyezetről és a falakról visszaverődő hang még több háttérzajt generál, gyakorlatilag érthetetlenné téve a bejelentéseket, ezért a Visaton passzív vasútállomási hangszórókat készített. Ezek a bejelentéseket a zajos környezet ellenére is érthetővé teszik. A Visaton mérnökeinek ezt a kiemelkedő teljesítményét lapos paneles, dipólus hangsugárzóknak nevezik, amelyek megfelelő koncentráció mellett biztosítják a szükséges hangnyomásszintet. Működésük meglehetősen egyszerű: a dipólus hangszóró úgy működik, hogy a hátsó és az elülső felületről kiszökő, egy irányba haladó hanghullámokat hoz létre, és jelentősen csökken az oldalról, felülről és alulról keltett hang mennyisége. Ha ezeket a hangszórókat egy vonalba vagy egy síkra helyezik, még fókuszáltabb hangzást eredményezhet. A két effektus kombinálásával a Visaton célzott hangszórórendszereket hozott létre, amelyeknek köszönhetően a hangszóró előtt és mögött a hang csak a megcímzett platformon belül terjed, a szomszédosokon nem. A hang a padlót és a mennyezetet sem éri el, ami csökkenti a visszhangot. Ebben a kategóriában az alaptermékek a különböző méretű és teljesítményparaméterekkel rendelkező lapos paneles dipólus hangszórók, valamint az acélból készült tokozott hangszórók.

Hi-Fi, Csúcskategóriás hangszórók és hangszóró készletek



VS-TIW-300, VS-W170S-8

Ez a termékkategória a kész hangszórókészletekkel kezdődik, amelyek a teljes hangsugárzórendszer létrehozásához szükséges összes komponenst lefedik. Tartalmaznak hangszórókat, teljesen összeszerelt audio crossovereket, kábeleket, csatlakozókat és bilincseket, valamint csillapító anyagokat. A készletekben található utasítások megkönnyítik az önszerelési folyamatot. A kategória további termékei közé tartoznak a mélynyomók (12”, 10”, 8”, 6,5”, 5”, 4”), szélessávú hangszórók (8”, 6,5”, 5”, 4”, 3,3”, 2,5”, 2,3” ), koncentrikus hangszórók (6,5”, 4”), középső hangsugárzók (12”, 10”), dóm hangszórók (2”, 1”, 0,8”, 0,6”, 0,5”, beleértve a középső hangszórókat és a magassugárzókat), szalagos magassugárzók , középtartományú kürt hangszórók, kürt magassugárzók és mennyezeti hangszórók.

Hangszórók és összeszerelt készletek professzionális használatra (stúdiók és zenei pavilonok)

Ez a kategória magában foglalja a kész hangszóró készleteket, valamint az egyedi hangszóróeszközöket. Az összeszerelt készletek a PA 110 H, PA 115 H és a Sub PA 240 sorozatokba tartoznak. Az egyes hangsugárzók a mélysugárzók (18", 15"), a középső hangsugárzók (12", 10"), a szélessávú hangszórók (8", 6,5", 5"). és közép-, valamint magassugárzó kürt hangszórók.





VS-WB-10-BK-100V, VS-W200S-8

Visaton hangszórók a TME kínálatában

A TME katalógusa több mint 150 Visaton hangszórót tartalmaz, beleértve az oszlopos hangszórókat vagy az egyedi hangszórókat. Különféle szempontok szerint böngészhet közöttük, ami azt jelenti, hogy a keresést a következőkre alapozhatja:

a hangszóró típusa (membrán nélküli, árnyékolt, miniatűr, mylar, mélysugárzó, középső-, magassugárzó, teljes hangsugárzó, mennyezeti, kürt, univerzális, vízálló)

hangszint (71dB és max. 110dB között)

impedancia (4 / 8 / 16 / 20 / 50Ω – fontos: ezeknek a termékeknek a 99%-a 4-8 Ω impedancián belül van)

névleges és maximális teljesítmény, ahol a névleges teljesítményhez olyan értékek tartoznak, mint 0.2 / 0.3 / 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 75 / 80 / 90 és 300W, a maximális teljesítmény pedig az előbbi megfelelőit foglalja magában, 0,5 és 300 W között.

Visaton passzíve elemek

A hangszórókon kívül a TME számos passzív elemet kínál, a világhírű, Visaton cég gyártásában. Az alábbiakban felsoroljuk ezek közül a legfontosabbakat:

Audioellenállások Ezek olyan elektromos ellenállások, amelyek feladata a hangszórókon átfolyó áram korlátozása. A felhasznált anyagtól és az összeszerelés módjától függően számos típus létezik. A TME-től beszerezhető Visaton ellenállások fémoxid változatokat tartalmaznak – mindegyik 10W teljesítménnyel és 1, 1,5, 2,2, 3,3, 4,7, 6,8, 8,2, 10 és 15 Ω ellenállással.

Ezek olyan elektromos ellenállások, amelyek feladata a hangszórókon átfolyó áram korlátozása. A felhasznált anyagtól és az összeszerelés módjától függően számos típus létezik. A TME-től beszerezhető Visaton ellenállások fémoxid változatokat tartalmaznak – mindegyik 10W teljesítménnyel és 1, 1,5, 2,2, 3,3, 4,7, 6,8, 8,2, 10 és 15 Ω ellenállással. Polipropilén kondenzátorok A Visaton kondenzátorokat nagyon gyors töltési és kisütési idő jellemzi, és gyakorlatilag nincs kapacitásveszteség az idő múlásával. A TME kínálata három 250V-os DC modellt tartalmaz THT szereléshez, 2,2, 6,8 és 10,0 µF kapacitással.

A Visaton kondenzátorokat nagyon gyors töltési és kisütési idő jellemzi, és gyakorlatilag nincs kapacitásveszteség az idő múlásával. A TME kínálata három 250V-os DC modellt tartalmaz THT szereléshez, 2,2, 6,8 és 10,0 µF kapacitással. Audiotekercsek A passzív audiokomponensek ezen csoportja két alcsoportból áll: 19 tekercs mágneses maggal és ugyanennyi mágneses mag nélküli tekercs (légtekercsek).

A passzív audiokomponensek ezen csoportja két alcsoportból áll: 19 tekercs mágneses maggal és ugyanennyi mágneses mag nélküli tekercs (légtekercsek). Audio crossoverek Ezeket a minden audiorendszerhez szükséges szűrőket a TME-nél több egy- és kétirányú Visaton termék is képviseli. 4-8Ω impedanciájukkal a teljesítményük eléri a 100-120W tartományt.

