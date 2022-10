Új ODM robotot mutat be az AGILOX

Az AGILOX egy intelligens szállítójárművel bővíti a termékportfólióját

Az új AGILOX ODM-mel az AMR gyártó egy teljesen új alkalmazási területet céloz meg: a kisebb tömegű rakományok szállítását.

Az AGILOX ONE és az AGILOX OCF után megérkezett az AGILOX ODM is. A logisztikai robotokra specializálódott vállalat egy autonóm, rajintelligencia által vezérelt szállítójárművel bővíti intelligens szállítórendszereinek kínálatát. Az AGILOX tehát egy teljesen új alkalmazási területet céloz meg: a kis rakományokat szállító járművek piacát.

Az AGILOX az új Omnidirectional Dolly Mover AGILOX ODM-mel bővíti az autonóm mobil robotok (AMR) kínálatát. Míg az AGILOX ONE ollós, az AGILOX OCF pedig szabad raklapemelővel rendelkezik, addig az AGILOX ODM a molnárkocsik elvén épül fel. Ez azt jelenti, hogy az akár 300 kg tömegű rakományt 250 mm-es maximális emelési magasságon tudja elszállítani annak rendeltetési helyére. Az AGILOX X-SWARM technológiával ellátott intelligens AMR koncepció így új alkalmazási területeket és további iparági szegmenseket nyit meg, mivel a kisméretű szállítóeszközöket, amelyek mozgatására az új AGILOX ODM-et tervezték, széles körben használják, különösen az elektronikai- és gyógyszeriparban.

Az új AGILOX ODM részletes bemutatása

Az AGILOX ODM-mel az AGILOX új filozófiát hozott az automatikusan irányított járművek koncepciójába: a kompakt jármű önállóan közlekedik, és szabadon navigál a gyártóterületen vagy a raktárban, tökéletes anyagáramlást biztosítva. Csakúgy, mint az AGILOX ONE és az AGILOX OCF, az AGILOX ODM is mindenirányú meghajtási koncepciót használ. Ez lehetővé teszi, hogy az állványok közti folyósokba keresztirányban is be tudjon gördülni, valamint hogy helyben megforduljon, így még a legszűkebb helyeken is képes manőverezni. A lítium-vasfoszfát (LiFePO4) akkumulátor rövid töltési időt és hosszú működési ciklust biztosít.

„Az AGILOX egy olyan márka, amely erős alapot épített ki az AGILOX ONE-nal és az AGILOX OCF-el – jelentette ki Georg Kirchmayr, az AGILOX Services GmbH vezérigazgatója. – Az új AGILOX ODM-mel hűek maradunk márkánk DNS-éhez, ugyanakkor a kis szállítójárművek piacát is megcélozzuk, hogy támogassuk növekedési tervünket és a világ vezető AMR-gyártó cégévé váljunk.”

Az új AGILOX ODM akár 300 kg tömegű rakományokat is elszállít azok rendeltetési helyére (Forrás: AGILOX)

Az AGILOX előnye

Az új AGILOX ODM-mel az ügyfelek ugyanazon X-SWARM technológia előnyeit hasznosíthatják, mint az AGILOX ONE és az AGILOX OCF esetében: egy alapoktól megtervezett (intra)logisztikai megoldás egyedülálló előnyeit.

Mivel az AGILOX AMR-eknek nincs szükségük központi vezérlőrendszerre, és milliméteres pontossággal tudnak tájékozódni a meglévő kontúrok alapján, nincs szükség a meglévő infrastruktúra időigényes és költséges módosításaira. Az autonóm útvonalkereső lehetővé teszi, hogy a járművek segítség nélkül kerüljék ki az akadályokat. Ha az észlelt akadályt annak mérete vagy a rendelkezésre álló szabad távolság miatt nem lehet kikerülni, az AMR-ek másodperceken belül új útvonalat terveznek, hogy a lehető leggyorsabban elérjék céljukat. Ez maximális szabadságot jelent a meglévő gyártási és logisztikai folyamatokban, mert nem kell alkalmazkodni az Autonomous Mobile Robot rendszerhez. Ehelyett a rendszer alkalmazkodik az ügyfél folyamataihoz. A teljesen autonóm útválasztás ezenkívül biztonságos munkafolyamatot biztosít is – még vegyes műveletek esetében is.

Az AGILOX AMR-eknek nincs szükségük központi vezérlőrendszerre, és milliméteres pontossággal orientálódnak a meglévő kontúrokhoz (Forrás: AGILOX)

Az intelligens intralogisztikai megoldások Plug & Perform üzembe helyezése, valamint a központi számítógép és a navigációs segédeszközök hiánya minden fárasztó előzetes átalakítási munkától megkíméli az AGILOX ügyfeleit. A logisztikai robotok az üzembe helyezés után a rajintelligencia (decentralizált) elve szerint szerveződnek, azaz másodpercenként többször is információt cserélnek, hogy a teljes flottára kiszámíthassák a leghatékonyabb útvonalat, és megelőzze az esetleges holtpontokat, mielőtt azok bekövetkezhetnének. Az ügyfél így egy folyamatosan zökkenőmentesen, leállás nélkül működő rendszer előnyeit fordíthatják a saját javukra. Az AGILOX X-SWARM technológiának köszönhetően a járművek az ügyfél általi időigényes koordinálása is a múlté, az így elért rugalmasság révén pedig néhány percen belül kibővíthető a járművek működési területe. Ezáltal egy AGILOX AMR-t nagyon könnyű áthelyezni, hogy ideiglenesen a vállalat már területein, vagy éppen a leányvállalatoknál használják. Mivel az AGILOX járművek az IO-boxok segítségével más gépekkel vagy az épület infrastruktúrájával is képesek kommunikálni, még a gördülő vagy többszintes ajtók sem jelentenek problémát az AMR-ek számára. Ez azt is jelenti, hogy az ügyfelek maximális rugalmasságot élveznek gyártási folyamataik megszervezésében.

Egy másik jelentős előny az AGILOX flotta „rajban” történő vegyes működéséből adódik. A kisebb AGILOX ONE és ODM sorozatú járművek ilyenkor például az összeszerelő állomásokat vagy az e-Kanban állványokat szolgálják ki, míg az AGILOX OCF járművek a raklapokat szállítják. Ez könnyen kivitelezhető, mert az AGILOX AMR-ek mindegyike ugyanazt a vezérlést és WiFi infrastruktúrát használja.

