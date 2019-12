Új mozgásvezérlés az Unitronicstól

A könnyen beállítható és programozható szervómegoldás leegyszerűsíti a működést

Az Unitronics új AC Servo sorozatába tartozó hajtásrendszerek és motorok megváltoztatják a mozgásvezérlés hagyományos – és meglehetősen bonyolult – megközelítését. Az új sorozat meglepően egyszerű megközelítése lehetővé teszi a mozgásvezérlés könnyű megvalósítását. A használatra azonnal kész mozgási kódok, a beágyazott diagnosztikai eszközök és az automatikus kommunikációs beállítások csak néhány példát jelentenek az integrált, egyszerűen használható funkciók sorában.

A termékválaszték 1 és 3 fázisú hajtásokból és motorokból áll, amelyek széles (50–5 000 W) teljesítménytartományban állnak rendelkezésre bármilyen méretű géphez, robusztus, nagy felbontású beépített soros jeladókkal (abszolút: 23 bites, inkrementális: 20 bites) és IP65 védettséggel.

Az egyszerűség megnöveli a nyereségességet

A Frost and Sullivan Best Practices Award díjjal is elismert, iparági éllovasnak számító Unitronics innovatív megközelítést alkalmazott az új sorozat kifejlesztéséhez, ami időmegtakarítást jelent a felhasználóknak a mozgásvezérlés terén:

Nincs szükség kódolásra: minden termékhez használatra azonnal kész mozgási kódok tartoznak, így az ügyfelek tesztelhetik saját teljes rendszerüket; a kódot a PLCopen szabványos funkcióival lehet megnyitni és más alkalmazásokhoz adaptálni.

Egyetlen szoftver minden projektigényhez: PLC, HMI, Szervo, frekvenciaváltó és I/O beállítás és programozás – az akár 8 tengelyes alkalmazások létrehozásához nem kell több szoftvereszközt használnunk.

Automatikus kommunikációs beállítás: teljesen zökkenőmentes.

Minimális hibalehetőség: az UniLogic szoftver automatikusan elemzi a mechanikai tulajdonságokat, és biztonságos értékeket javasol a felhasználói alkalmazás számára,

Diagnosztika: az UniLogic beépített, nagy sebességű szkópot biztosít a szervó futási teljesítményének megtekintéséhez.

A rendszer hangolása mindössze egyetlen paraméter használatával.

Beágyazott diagnosztikai eszközök: nincs szükség számítógépre, csak egyetlen HMI-panelre vagy virtuális HMI-képernyőre egy mobil eszközön az alábbi műveletekhez: a mozgási paraméterek beállítása; a tengelyadatok és az I/O-k felügyelete; pontról pontra történő, Jog és Homing mozgások elvégzése.



Integrált megoldás vezérléshez és automatizáláshoz

Az Unitronics Motion Control megoldásai a pontos mozgásvezérléshez szükséges összes elemet tartalmazzák: díjnyertes PLC-k, HMI-panelek, frekvenciaváltók, I/O-k, valamint széles körű kommunikációs támogatás, beleértve az ipar 4.0 kompatibilitást, valamint mostantól a szervohajtásokat és -motorokat is.

Az összes termék ugyanabban a könnyen használható szoftverkörnyezetben programozható, a felhasználók számára átfogó, egy kézből származó megoldást nyújtva az automatizáláshoz.

„Az volt a kihívás, hogy kiküszöböljük a mozgásvezérléssel kapcsolatos bonyolult műveleteket – mondta David Shimol, az Unitronics Motion Control vezetője. – Az ügyfelek könnyedén be tudják vezetni a mozgásvezérlő szoftvert, miközben egyazon szállítótól kapják meg a szoftvert, a hardvert, valamint a támogatást. Az Unitronics büszke arra, hogy ügyfeleinek hatékony, integrált megoldást kínál a vezérléshez és az automatizáláshoz.”

Magyarországi forgalmazó:

Kvalix Automatika Kft.

1044 Budapest, Íves út 10.

info@kvalix.hu

www.kvalix.hu

www.unitronics.com