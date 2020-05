Új Milltronics 5x modell mutatkozott be Hannoverben

A VM250IL-5x megmunkálóközpontot az alkatrészek gyors és egyszerű 5 tengelyes megmunkálására tervezték

A 2019-es EMO szakkiállításon megismert megmunkálóközpontot ChipBossTM szoftverrel és a termelékenységet növelő, oda-vissza történő kétirányú esztergálást lehető tevő szoftverrel is felszerelték.

Az új VM250IL-5x öttengelyes függőleges megmunkálóközpont 255 mm átmérőjű forgóasztalt tartalmaz, X/Y/Z irányú tengelymozgása 550, 508, illetve 520 mm. A billenőasztal mozgási szabadsága +40 és –120 fok közötti az A tengelyen és 360 fok a C tengelyen. A 10 vagy 15 ezer rpm fordulatszámú és 18 kW teljesítményű orsóval ellátott 40 állású ATC szerszámváltó alapfelszereltségnek számít. A Milltronics Series 9000 vezérlővel felszerelt VM250IL-5x megmunkálóközpontot az alkatrészek gyors és egyszerű 5 tengelyes megmunkálására tervezték. A kiállításon a gyártó az új ChipBossTM szoftvert, valamint a kétirányú esztergálást is lehetővé tevő szoftvermegoldását is bemutatta.

VM250IL-5x öttengelyes függőleges megmunkálóközpont

A VM4020 függőleges megmunkálóközpontban bemutatott ChipBossTM szoftver a párbeszédes programozást alkalmazó felhasználó számára is lehetővé teszi a trochoidális szerszámpályákat alkalmazó marási stratégia alkalmazását, amelyeket korábban csak a CAM-rendszerekkel és a csúcskategóriás vezérlőkkel lehetett elvégezni. A ChipBossTM szabadalmaztatott algoritmusokat használ a szerszámpályák kiszámításához és a marószerszám maximális megengedett fogásmélységének ellenőrzéséhez. A megoldás mögött az az elgondolás áll, hogy a szerszám hegye helyett annak teljes élhosszát használják, ami lehetővé teszi a gépkezelő számára a profilok teljes mélységben történő vágását a többszöri, kisebb fogásokkal történő megmunkálás helyett. Az új opcionális szoftver automatikusan felügyeli és állandó értéken tartja a szerszám terhelését, optimális anyagleválasztási folyamatot biztosítva. Ez gyorsabb ciklusidőket, megnövelt szerszámélettartamot és pontosabb legyártott alkatrészeket eredményez. A ciklusidő (a geometriától függően) akár 50%-kal csökkenthető, 3–5-szörös szerszámélettartam mellett. A szerszámelhajlás csökkentése révén a ChipBossTM a gyártási pontosságot is képes növelni.

VM4020 függőleges megmunkálóközpont

Az SL8II CNC-esztergán bemutatott, az oda-vissza történő kétirányú esztergálást lehető tevő szoftverrel a dialógus programozást alkalmazó felhasználók 50 százalékkal csökkenthetik az alkatrészek legyártásához szükséges időt. A szoftvermegoldás ugyanis kiküszöböli az egy irányba történő vágás, majd a kiinduló pozícióba történő visszatérés, majd az újabb ciklus megkezdésének szükségességét. A kétirányú ciklus lehetővé teszi a „cikcakk” (kétirányú) esztergálást, ami jelentősen rövidebb ciklusidőket eredményez.

SL8II CNC-eszterga

„Lehet szó az új 5 tengelyes modellről vagy az új megmunkálószoftverről, mindig a beállási idő optimalizálására és a ciklusidő csökkentésére összpontosítunk – mondta Bill Bender, a Milltronics nemzetközi értékesítési igazgatója. – A Milltronics célja az ügyfelek működési hatékonyságának növelése. Minden Milltronics gép tartalmazza a könnyen használható, intuitív és grafikus 9000-es sorozatú vezérlést. A vezérlő dialógus üzemmódban, G-kóddal vagy CAM-rendszerrel is programozható, bármi legyen is a leggyorsabb és leghatékonyabb módja az alkatrész legyártásának. A Windows®-alapú, 9000-es sorozatú PC-vezérlők Intel® Dual Core i5-3610ME processzort (64 bit), 4 GB memóriát, 120 GB lemezterületet, két USB portot, dombornyomott kulcsokat és nagy, 38,1 cm átmérőjű LCD érintőkijelzőt tartalmaznak.”

A VM4020 egy jól felszerelt függőleges megmunkálóközpont 1 016, 508, illetve 508 (X/Y/Z) mm mozgástartománnyal, 15 kW teljesítményű, 10 000 fordulat/perc fordulatszámú orsóval és 20 állású ATC szerszámváltóval rendelkezik. Az SL8II 30 fokos ferdeágyas CNC-esztergát 203 mm-es tokmány és 203, illetve 503 (X/Z) mm mozgástartomány jellemzi. Maximális esztergálási átmérője 356 mm, a forgácsolt alkatrész maximális hossza 533 mm lehet. A gép 17 kW teljesítményű, 4 000 1/min fordulatszámú orsóval rendelkezik.

„A Milltronics hosszú ideje jelen van Európában – jelentette ki Bender. – A kontinens mindig is a legigényesebbnek számított a világon. Az itteni ügyfelek kiváló minőségű, megbízható gépeket keresnek olyan szolgáltatásokkal és szoftverekkel, amelyek növelik a vállalkozások nyereségességét. Az új megmunkálóközpont ennek az elvárásnak igyekszik megfelelni.”

www.milltronics.com

Magyarországi forgalmazó:

IC-Hungary Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Ozsvári út 2.

Tel.: +36 (24) 444-230

E-mail: ichungary@ichungary.hu

www.ichungary.hu