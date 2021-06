Új megoldás a kocsik vontatására

Az autonóm mobil robotok (AMR-ek) globális piacvezetője, a Mobile Industrial Robots bemutatja a MiR250 Hook-ot, amely jelenleg az egyetlen olyan piacon elérhető AMR megoldás, amelyik automatikusan képes kocsikat begyűjteni, illetve vontatni.

Címkék: anyagmozgatás intralogisztika ipari robot kollaboratív robot logisztika raktári automatizálás robot robotika

A MiR Hook 250 modul egy, a MiR leggyorsabb és legkompaktabb robotja - a rendkívül dinamikus környezetben és emberek mellett is könnyedén és hatékonyan közlekedő MiR250 - számára kifejlesztett fedélzeti modul. Az új és szabadalmaztatott kocsi-vontató robotmegoldás a 2016-ban bemutatott MiRHook továbbfejlesztett változata, amely az új robot robosztusságával és pontosságával együttvéve kiváló példával szolgál a dán mobil robotgyártónál azóta végbemenő gyors ütemű termékfejlesztésre.

Világszerte rengeteg munkahelyen nap, mint nap kocsik ezreit mozgatják manuálisan a különböző részlegek között. Számos vállalat szeretné optimalizálni belső logisztikáját annak érdekében, hogy növelni tudja termelékenységét és jövedelmezőségét, miközben alkalmazottait termékek A-ból B-be való eljuttatásánál magasabb értékű feladatokkal bízza meg. A MiR ezekre az igényekre szolgál válasszal az új termékével, a MiR250 Hook-kal, melynek felhasználóbarát technológiája könnyedén képes automatizálni az akár 500 kg mennyiségű áruval is megtöltött kocsik belső szállítását.

„Egyszerű, kezelhető és gazdaságos a különböző kocsik és szállítóketrecek belső szállításának automatizálása, amely lehetőséggel vállalatok, logisztikai központok és kórházak már élnek is. Nem szükséges módosítani az elrendezésen, vagy új kocsikat vásárolni, mivel a MiRHook QR kódok vagy AprilTagek segítségével szinte bármilyen típusú kocsikat meg tud találni, majd csatlakozni hozzájuk” – mondja Søren E. Nielsen, a MiR elnöke.

A MiR szabadalmaztatta a MiRHook robotok új generációját, ami azt jelenti, hogy a világ egyetlen AMR-gyártójává vált, amelyik kocsik vontatására szolgáló megoldást tud nyújtani. A MiR250 Hook automatikusan csatlakozik az adott kocsihoz, és azt bármiféle emberi közbeavatkozás nélkül annak rendeltetési helyére szállítja. Ez a találmány növelni az autonóm mobil robotok által elvégezhető feladatok körét. Az új megoldás robosztus kialakítását ipari környezetben való alkalmazásra tervezték meg. Akár 2 m/s-os sebességre is képes, miközben biztonságosan és hatékonyan közlekedik. Nincs megkötve, hogy a MiR250 Hook robot hány kocsit gyűjthet be, illetve vontathat különböző helyekre, emellett a robot különböző méretű és magasságú kocsikkal is tud dolgozni. A MiR új MiR250 Hook megoldásának gyorsasága, rugalmassága és ipari szintű kialakítása jelentősen képes optimalizálni a munkafolyamatokat.

„Jobb és hatékonyabb folyamatokat eredményez például egy gyártósor esetében az, ha az alkatrészek időben és automatikusan kerülnek elszállításra az alkalmazottakhoz, ami azt jelenti, hogy a gyártósoron dolgozóknak a munkájuk során csak a termékek összeszerelésével kell foglalkozniuk, az anyagok és alkatrészek begyűjtése pedig lekerül a vállukról. A vállalat ugyanakkor ezzel helyet is megtakarít, mivel az alkatrészekkel teli kocsik a megfelelő időben érkeznek meg a raktárból, ahelyett, hogy értékes helyet elfoglalva a gyártótérben várakoznának.

„Ilyen és ehhez hasonló optimalizálást tesz lehetővé a MiR250 Hook iparágak és szektorok széles körében. Logisztikai vállalatok rakományok ezreit mozgatják napi szinten, így a manuális szállításról automatizált anyagmozgatásra történő átállás - a MiR250 Hook segítségével - jelentős előnyökkel képes szolgálni. Az egészségügyi szektorban is látunk potenciált a személyzet mindennapi munkájának megkönnyítésében az ágyneműk, hulladékok és egyéb anyagok belső szállításának automatizálása által” – mondta Søren E. Nielsen, a MiR elnöke.

Nagyon kevés előkészületet igényel a MiR250 Hook munkahelyi alkalmazása: QR kódokkal vagy AprilTagekkel szükséges ellátni a gyárban található kocsikat vagy ketreceket, hogy a MiR250 Hook beazonosíthassa őket. A robot feltérképezi a környezetét, amikor első körben manuálisan végigvezetik a területen, azonban saját térképet mindössze egy pár kattintás után is képes készíteni, miután az épületek és a helyszínek alaprajzait a robot szoftverébe importálták. A robot továbbá felvonókkal és ajtókkal is képes kommunikálni, aminek köszönhetően szabadon mozoghat a különböző részlegek között.

Azok a vállalatok, amelyek már rendelkeznek MiR250 robottal, mindössze a MiR Hook 250 kocsi-vontató fedélzeti modult kell, hogy megvásárolják. A további ügyfelek pedig rövid idő alatt automatizálhatják belső szállításukat, ha befektetnek egy MiR250 robotba és a MiR Hook 250-be, amit a MiR már egyben összeállítva, azonnal használható megoldásként szállít.

www.mobile-industrial-robots.com