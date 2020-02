Új könnyűsúlyú kollaboratív robot a páston

Ösztönszerű működtetés segíti a kezdő robottulajdonosokat

A munkaerőhiány, az árverseny és a termelésben növekvő flexibilitás igénye új kihívásokat hozott a gyártók számára. A világ legnagyobb robotikai kiállításán, a tokiói IREX-en az ipari robotokat gyártó FANUC számos megoldást kínált a jövő gyárainak, beleértve úttörő technológiai innovációkat.

A FANUC-standon nem meglepő módon a CRX-10iA robot volt a legnagyobb érdeklődésre számot tartó újdonság. Ez a könnyűsúlyú kollaboratív robot teljesen új szintre emeli az ipari robotok és a gyári dolgozók együttműködését. Összehasonlítva a már meglévő CR széria robotjaival, az új CRX-10iA robot szignifikánsan könnyebb, mégis számos alkalmazáshoz installálható, többek között az autonóm mobil robotos (AGV) applikációkhoz is. A hozzá tartozó Teach Pendant tablettel is helyettesíthető, ami még könnyebbé teszi a kezelését, illetve az új felület a programozásban kevésbé jártas felhasználóknak is kedvez.

A CRX-10iA ideális mindazok számára, akik a gyártási folyamatokban először kívánnak robotot alkalmazni. Miközben az autóiparban régi hagyományai vannak az automatizált folyamatoknak, a kis- és középvállalatok még csak most ízlelnek bele a robotizált gyártás lehetőségeibe. A CRX-10iA két verzióban érhető el: egy rövidebb karú, 1,2 méteres kinyúlásúban, valamint egy hosszabb karú változatban, ami 1,4 méteres úthosszal rendelkezik. Teherbírásuk 10 kg. Miközben az eddigi CR szériába tartozó kollaboratív robotok a FANUC által gyártott népszerű ipari robotok alapjaira épültek, az új FANUC CRX-10iA robot egy teljesen új fejezetet nyit Japán automatizálási iparában.

Egyszerű funkciók és programozás

Első pillantásra meglepő lehet a CRX-10iA robot fehér dizájnja. A vékony kar és törzs mögött azonban a már jól ismert FANUC-minőség rejlik – egyszerű funkciókkal, egyszerű telepítéssel és egyszerű programozással ötvözve. Zöld kollégáihoz hasonlóan a CRX-10iA robot is kiegészíthető látó szenzorokkal, ami lehetővé tesz számos feladat elvégzését, például a ládából pakolást vagy a palettázást. Az IREX-en a CRX-10iA bemutatta, hogyan tudja bepakolni önállóan a fém munkadarabokat a ROBODRILL-be 3D vision szenzor segítségével.

A FANUC az érzékelők területén is kínál újdonságot. Az új 3DV/1600 látó szenzor gyors felismerést tesz lehetővé egy szignifikánsan kiterjesztett látótérben. Ez azt jelenti, hogy még a nagy alkatrészeket is képes megbízhatóan felmérni. Az IREX-en a szenzor egy zsák palettázó applikáció segítségével került bemutatásra. Mivel mind a robotot, mind a szenzort a FANUC gyártja, így közvetlenül a robotvezérlőből kezelhető és programozható a szenzortechnika is. Ez a megoldás az „iRVision” nagy előnye más gyártókkal szemben, ahol a szenzort PC közbeiktatásával lehet csak csatlakoztatni a robothoz. A FANUC évek óta fejleszt csúcstechnológiás látó szenzorokat és erőszenzorokat, amelyek fontos elemei a kollaboratív robotoknak – és fontos lépések a Smart Factory felé.

Az IREX másik kiemelt szereplője a 8 kilogrammos teherbírású új DR-3iB/8L Delta robot volt. A megszokott sárga szín helyett a DR-3iB/8L egyszerű fehér színű. Ez a specifikáció főképp az élelmiszeriparban dolgozóknak lehet ismerős. A robot kinyúlása több mint 1 600 milliméter. A nagy teherbírásának köszönhetően előre becsomagolt konzervek pakolására is alkalmas. A FANUC a SCARA robotjai teherbírását is megemelte, így az új SR-12iA robot 12 kilogramm teherbírással bír. A kiállításon az SR-12iA elektromos akkumulátorok összeszerelését mutatta be nagy munkatér-kihasználással és erőteljes gyorsulásokkal.

Az új, nagy pontosságú FANUC M-800iA / 60 robot olyan kényes precizitást igénylő folyamatokban is helytáll, mint a lézervágás és a hegesztés. A robot és az áramforrás közötti nagy fokú integráció kiváló eredményt biztosít, hiszen mindkét egység a robot vezérlése által kezelhető. Ez a megoldás az autóipar számára is hasznos, például ajtók vagy karosszériaelemek precíz megmunkálásához.

Ipar 4.0 és mesterséges intelligencia

A kiállítás bemutatókkal és prezentációval zárult, felvonultatva a japán gyártó az ipar 4.0-hoz és a mesterséges intelligenciához köthető képességeit. Ezek között megismerhettük a FANUC ipari IoT platformját, a FIELD Systemet, és számos AI-megoldást, például az AI Error Proof és AI Bin Picking rendszereket. A FIELD System 2020-ban válik elérhetővé Európában. A rendszer először Japánban, a FANUC saját gyáraiban került élesítésre – az éles körülmények közötti sikeresen futás és számos saját speciális funkció különbözteti meg más IIoT-megoldásoktól. A FIELD System helyben tartva gyűjti és elemzi a gépek adatait, és nem küldi a felhőbe rögtön. Ez azt jelenti, hogy a kritikus termelési adatok a gyáron belül maradnak, megőrizve egyrészről az adatok biztonságát, másrészről felgyorsítva az adatok helyi elemzését. Az elemzés eredményei azonnal a termelésben hasznosíthatók.

A kiállításon az AI Bin Picking megoldással demonstrálták a FIELD-ben rejlő lehetőségeket. Az applikáció segítségével a látórendszerrel ellátott robot véletlenszerűen vett ki a ládából munkadarabokat. A robot eközben önmagának tanította a legoptimálisabb kiválasztást és felvételi módot a korábbi kivételeiből leszűrt tapasztalatai alapján. Ezt a folyamatot az emberi kezelő instrukciói is gyorsíthatják. Emellett az AI Error Proof lehetővé teszi a robot számára, hogy megvizsgáljon munkadarabokat, és kiválassza a selejteseket. Mivel napjainkban robotjaink, szenzoraink, szerszámgépeink hálózatba kötöttek, és egy egységes, intelligens gyártási környezetet alkotnak, a FANUC tovább fejleszti intelligens funkcióit, hogy az ügyfeleik a legtöbbet hozhassák ki a gyártógépeikből a jövőben.

