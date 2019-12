Új kijelző a Fujitsutól

Tökéletes eszköz a rendezett íróasztal kialakításához

Címkék: Fujitsu IT IT infrastruktúra IT menedzsment kijelző

A Fujitsu „clean desk” környezetbe ideális, új kijelzővel járul hozzá a rendezett közös íróasztal kialakításához. A tökéletesen ergonomikus Fujitsu P27-9 TS QHD kijelző egyetlen USB-C kábellel csatlakozik bármely noteszgéphez, PC-hez, táblagéphez vagy okostelefonhoz.

Az USB-C kábel teljes körű csatlakozást nyújt az elmélyült munkához, biztosítva a 65 wattos tápellátást, az 1 Gbit/s sebességű LAN-hozzáférést és az audiocsatlakozást. A kijelző elülső oldalán található gombbal a csatlakoztatott noteszgép vagy PC is be- és kikapcsolható. Az integrált portreplikátornak köszönhetően a kijelző USB-hubként támogatja a perifériákat, például az egeret, a külső billentyűzetet és a tárolóeszközöket. Ha a felhasználónak második képernyőre van szüksége a munkavégzéshez, a Fujitsu új kijelzőjével ezt is külön kábel nélkül csatlakoztathatja.

A csatlakozást követően a PC vagy a noteszgép a kijelzőn található gombbal kapcsolható be és ki. Ez különösen kényelmes megoldás, amikor a mini PC-t a kijelző hátuljára rögzítik, vagy épp be van csukva a noteszgép. A kijelző intelligens jelenlétérzékelője használaton kívül lezárja a képernyőt, a 27” méretű QHD képernyő fényereje pedig automatikusan igazodik a környezet fényviszonyaihoz.

Az egykábeles kialakításnak köszönhetően a szervezeteknek nem kell külön dokkolóállomásokat vagy porteplikátorokat vásárolniuk a „hot desking” felhasználók számára. Az új megoldás a szemet bántó és potenciálisan balesetveszélyes kábelrengeteget is megszünteti.

A Fujitsu P27-9 TS QHD ergonómia szempontjából is kiválóan teljesít. Színkalibrált IPS kijelzőjének intelligens fényerő-érzékelője automatikusan igazodik a környezet fényviszonyaihoz, állítható magasságú „öt az egyben” talpa pedig minden felhasználó számára lehetővé teszi az egyedi adottságaihoz kényelmes munkavégzési magasság beállítását.

„A hot desking népszerű lehetőség napjaink irodáiban, de megnöveli a hátfájás kockázatát a tartósan laptopjuk billentyűzete fölé görnyedő munkatársaknál. A Fujitsu P27-9 TS QHD kijelző olyan irodákba készült, ahol fontos szempont a dolgozók jólléte és kényelme. Ezzel az eszközzel optimálisan alakítható a munkakörnyezet, ráadásul a mobil kollégáknak nem kell a megfelelő kábelekre vadászniuk, amikor az irodába érnek. A kijelző portreplikátort is tartalmaz, ami külön megvásárolva 200 euró körüli összegbe kerülne. Ez azt jelenti, hogy egyetlen USB-C kábellel teljes értékű, ergonomikus munkaélményt tudunk nyújtani bármely hot desk felhasználó számára” – hangsúlyozta Ruediger Landto, a Fujitsu európai kliensüzletágának vezetője.

Ár és piaci bevezetés

A FUJITSU P27-9 TS QHD kijelző azonnal rendelhető az európai piacokon, 2020. február 20-tól induló szállítással. A termék 575 eurós bruttó ára országtól függően változhat.

